Сколько лет Бишкеку - 1500 или..? - А.Тузов

12:30 09.02.2020

Находки бишкекчан подтверждают: столице Кыргызстана – 1500 лет!



Александр Тузов



Эксклюзивно для интернет-редакции VB.KG бишкекчанин Андрей Николаев предоставил фотографию своей дочери-школьницы с удивительными недавними находками на поверхности холма Кузнечной крепости.



Эти находки еще раз продемонстрировали, что над поисками даты рождения Бишкека довлеет некий злой рок. Как ошибочно записали когда–то дату рождения города 1878 годом, так и вернемся к ней с какого–то перепугу? А предыдущие почти полтора тысячелетия истории средневековых городов Джуль, Тарсакент, Пакап на месте нашего мегаполиса остаются несправедливо и незаслуженными забытыми.



Именно "с легкой руки" дореволюционных тяжеленных томов энциклопедии Брокгауза и Ефрона было принято считать, что город Пишпек основан в 1878 году. Тогда сюда из Токмака перевели уездные учреждения. Вот та энциклопедия и сообщила в сверхлапидарном стиле, что Пишпек - "уездный город Семиреч. обл., в долине р. Чу. Основан в 1878". Точнее было бы написать, что "Пишпек - УЕЗДНЫЙ город с 1878".



Много лет спустя советские энциклопедисты дореволюционных коллег слегка поправили. Отмечали в "Советском энциклопедическом словаре", что Фрунзе "основан в 1864".



И эта дата (основания российского военного поселения) тоже "слишком юная". Ведь кокандская крепость Пишпек с прилегающим поселением явно городского типа известна по крайней мере с 1825 года. А первый город на месте той крепости возник еще на 13 столетий лет раньше.



Но история в СССР всегда считалась слишком ответственным делом, чтобы оставлять ее на откуп профессиональным историкам. Профессиональные политики во главе с Турдакуном Усубадиевым заслушали и постановили: давайте отпразднуем в 1978 году 100–летие Пишпека–Фрунзе.



В Московском Кремле идею товарищей из фрунзенского Дома правительства категорически поддержали. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев подписал указ: "...В связи со 100–летием со времени основания наградить город Фрунзе орденом Трудового Красного Знамени". Причем дата подписания брежневского указа выбрана не случайная - 11 мая 1978 года. Точнехонько соответствует 29 апреля 1878–го по старому стилю, когда уездное управление перевели из Токмака в Пишпек. Чисто–конкретно–бюрократически все оформили. Исходя из глубоко бюрократической идеи, что город начинается с уездного начальства. Хотя историкам хорошо известно: так называемых безуездных городов в Российской империи было предостаточно.



Орден приезжал вручать городу Фрунзе товарищ Черненко, один из главнейших бюрократов Советского Союза, создатель всеобъемлющей тайной партийной канцелярии, ближайший друг Брежнева (и один из давних друзей Усубалиева!) Черненковского визита дожидались аж до знойного августа 79–го. Тогда в духе эпохи даже встречающих Черненко теле–



и кинооператоров с громоздкими камерами заставили надеть костюмы с галстуками.



Как бы то ни было, в знойно–жаркой застойно–праздничной атмосфере тот орден вручили, прикрепив к знамени города. Затем стали хранить в мэрии, да так "бережно", что летом 2005–го обнаружилась его пропажа. Служебное мэрское расследование показало, что последний раз тот орден видели лет за десять "до того, как". Как раз в 2005–м Генпрокуратура занималась вчетверо более важной пропажей - всех четырех орденов Киргизской ССР, которые делись невесть куда то ли из Жогорку Кенеша, то ли еще из Верховного Совета Республики. Так что до глубокого интереса правоохранителей к столичному ордену Трудового Красного Знамени дело не дошло.



А вечеркинцы той пропажей заинтересовались. И попросили мэрию заодно продемонстрировать орден "Манас" I степени, коим Бишкек наградили в 2003–м к не менее условному 125–летию. Орден оказался в порядке, на оборотной стороне значится номер "09". Но в орденской книжке какие–то следы исправления аналогичных цифр. То ли просто грубая помарка, то ли перст судьбы - один столичный орден пропал, другой с переправленным номерным знаком.



И исчезновение (вместе с прилагающейся орденской книжкой) одного ордена, и таинственные исправления в орденской книжке другого подчеркивают сугубую условность 100–летнего и 125–летнего юбилеев.



Ведь в действительности наш город на много веков древнее. Если конкретно, то первые города на территории нынешнего бишкекского мегаполиса (не только на месте нынешней Кузнечной крепости) возникли еще в VI веке, и археологам с историками о том давно известно.



Поэт Бунин правильно сказал: "Молчат гробницы, мумии и кости. Лишь слову жизнь дана. Из глубины веков на мировом погосте звучат лишь письмена".



Только надо прислушиваться к внятному голосу минувшего, а не затыкать уши. Вот неоспоримое письменное свидетельство о первых городах в Чуйской долине китайского путешественника, буддийского монаха Сюань Цзана. Он странствовал по Средней и Центральной Азии и Индии в головокружительной древности, в 629 - 645 годах нашей эры. И оставил "Записки", в которых отметил: "Пройдя более 500 ли от Прозрачного озера (Иссык–Куль), прибыли в город на реке Суй–е (Суяб). Этот город в окружности 6 - 7 ли. В нем смешанно живут торговцы разных стран и согдийцы... Прямо на запад от Суяба находится несколько десятков одиночных городов, и в каждом из них есть свой старейшина. Хотя они не зависят один от другого, но все подчиняются тюркам!".



Строго на запад от Суяба (район нынешнего Токмака) и расположен современный Бишкек. Средневековые путешественники не очень сильно преувеличивали, когда писали, что цепь городов в Чуйской долине такая плотная, что кошка может пройти всю ее, ни разу не спустившись с крыш домов. В Средние века здесь проходила основная ветвь Великого Шелкового пути и города располагались на расстоянии пешего дневного перехода или даже ближе друг к другу. Намного раньше Сюань Цзана города Чуйской и Таласской долин посетил византийский посол Земарх, в 568 году. Он тоже упоминает, что главенствуют в этих "местностях согдиатов" тюрки.



Эти письменные "свидетельства о рождении" дополняются находкой керамического сосуда более чем 1100–летней давности вблизи восточной бишкекской окраины. Согдийская надпись на венчике хума гласит: "Этот сосуд - дар общины Пакапа. Это вино в радостное время пей, государь... Государь Алп–Билге (тюркское имя! – А.Т.), получивший счастье от богов, да будет счастливым, благоденствующим!".



Название "Пакап" вполне созвучно с "Пишкек" и "Бишкек". А расположен тот город Пакап был в центре нынешней пригородной Новопокровки.



Арабские средневековые путешественники упоминают и о городе Джуле в Чуйской долине. Ведущий археолог Кыргызстана профессор КРСУ доктор исторических наук Валентина Горячева давно доказала и показала на местности, что центральная часть Джуля располагалась на месте нынешнего грандиозного холма Кузнечная крепость, что по соседству с Восточным ("Старым")автовокзалом столицы.



Интересно, что средневековые города на месте Бишкека были не только многонациональными - сначала согдийско–тюркскими, затем тюркско–согдийскими. В смысле, что сначала в них согдийцев было больше, тюрков меньше, а затем наоборот. Наши древние города были еще и многоконфессиональными. Христиане и мусульмане, зороастрийцы и буддисты мирно уживались и друг с другом, и с окрестными шаманистами.



Один из бишкекских протогородов, что на месте нынешнего Кара–Джигача, арабские хроники называли Тарсакентом, то есть Городом христиан. Здешняя христианская община мирно соседствовала с мусульманами и буддистами Джуля и Пакапа.



Конечно, сколько археологов, столько и мнений. Но самое авторитетное – все-таки профессора Горячевой. Она уже лет сорок изучает тюркский компонент раннесредневековых городов, автор многих книг и статей, в том числе изданных за рубежом. Профессор за 1500–летие Бишкека, VI век как точку отсчета.



…Некоторое время назад лет назад Ташкент под эгидой ЮНЕСКО отпраздновал свое 2000–летие. А затем, опять–таки с согласия ЮНЕСКО, уточнил дату своего рождения, отметил свое 2200–летие! И международную общественность это не удивляет. Потому что наши соседи не скупятся на крупномасштабные археологические исследования и поиск исторических сенсаций. Кто ищет, тот находит. Новейшие разыскания уточнили возраст Ташкента. А что же мешает нам действовать так же?