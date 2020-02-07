Ошибочка вышла. Амер-армия потеряла 2 бойцов в бою против... афганской правительственной армии

16:03 09.02.2020

Названы причины расстрела военных США в Афганистане



9 февраля 2020, Алексей Нечаев



"Подобные инциденты время от времени случаются из-за низкого уровня военной подготовки армии Афганистана, межэтнических конфликтов и неприятии мирным населением американских военных", – заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Александр Князев. Так он прокомментировал расстрел военных США человеком в форме вооруженных сил Афганистана.

"Инциденты с участием американских и правительственных войск Афганистана время от времени случаются сразу по нескольким причинам. Во-первых, у афганских военных очень низкий уровень военной подготовки. Вооруженные силы страны сформированы без надлежащей мотивации и путем обычной мобилизации", – рассказал доктор исторических наук, ученый-востоковед Александр Князев.

"Во-вторых, среди афганских военных, которые зачастую неграмотны, наблюдается очень высокий процент дезертирства. Люди переходят либо на сторону талибов, либо просто где-то скрываются. Именно по этой причине правительство Афганистана контролирует, по разным оценкам, всего лишь 20-30% своей территории", – продолжил эксперт.



"Также в армии Афганистана присутствует межэтническая проблема. Если в преимущественно таджикском регионе стоит военная часть, состоящая из пуштунов – конечно, там будут происходить конфликты, в которые будут втянуты американцы. К тому же мирное население их не принимает", – подчеркнул собеседник.

По его словам, подобные инциденты являются фоном, который подтверждает провал переговоров между США и "Талибаном". "Эти переговоры не могут быть успешными, потому что американцы не преследуют такой цели. Да, Трамп обещал вывести войска из Афганистана. Но в рамках своей избирательной кампании он может изменить ситуацию таким образом, чтобы оправдать сохранение войск в стране", – пояснил Князев.

"На это накладываются и региональные события. Например, после убийства иранского генерала Сулеймани в ходе переговоров в Катаре американцы поставили талибам два условия: согласиться на сохранение войск в Афганистане и разорвать отношения с Ираном. Но эти требования невыполнимы, потому что у талибов есть свое условие: не использовать территорию Афганистана против других мусульманских стран, первая из которых – это Иран", – добавил востоковед.

Потому, по его словам, Вашингтон осознанно завел переговоры в тупик, желая сохранить свое присутствие в регионе.

"Что касается интересов России, то в данном случае присутствие или отсутствие американских войск в Афганистане ни на что не влияет. Главная угроза для нас – это наркотрафик, который и без американцев шел к нашим границам. Если говорить о военных угрозах – они минимальны. А вот если американцы перестанут давать деньги кабульскому правительству – любые группировки сметут разбегающуюся афганскую армию, и тогда будет не очень понятно, с кем там иметь дело и вести переговоры", – заключил Князев.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что американские военные погибли в результате перестрелки с военнослужащими Афганистана.

Так, New York Times со ссылкой на афганских и американских чиновников пишет, что перестрелка между афганскими и американскими солдатами в субботу привела к гибели военных с обеих сторон. Инцидент произошел в афганской провинции Нангархар во время совместной операции.



Reuters передает, что в службах безопасности Афганистана заявили о столкновении между американскими и афганскими силами. Однако другой чиновник сказал, что пока нет информации о том, было ли это нападение боевиков или столкновение между военными США и Афганистана.

Подчеркивается, что прежде в Афганистане часто происходили "инсайдерские" атаки террористов, внедренных в ряды афганских сил безопасности, но в последнее время их число сократилось.

Позднее официальный представитель американских сил в Афганистане полковник Сонни Леггетт сообщил, что жертвами атаки стали двое военных США, еще шесть американских военнослужащих получили ранения. Как заявил Леггетт, "согласно сообщениям, человек в афганской форме открыл огонь из пулемета по объединенным силам США и Афганистана".

В январе сообщалось, что при подрыве боевой машины в Афганистане погибли двое военных США.