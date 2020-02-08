Свихнувшийся тайский капрал успел убить - 30 человек

20:08 09.02.2020

Число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 30



Количество жертв устроившего стрельбу тайского военного увеличилось до 30 человек, сообщило Thai Agency News со ссылкой на данные больницы. Согласно обновленным данным больницы Махарат Накхон Ратчасиме, число раненых достигло 58. Сам стрелок был ликвидирован силами спецназа несколько часов назад.

Как уточняет агенство, премьер-министр страны Прают Чан-Очу заявил, что все расходы на лечение раненых и похороны умерших в результате нападения стрелка будут оплачены государством.



Напомним, накануне, 8 февраля, 32-летний сержант тайской армии Джаккрапант Томма открыл стрельбу на военной базе, где убил трех человек, затем украл из части оружие, патроны и армейский внедорожник, на котором отправился в город. В городе он расстреливал прохожих, а затем вошел в торговый центр Terminal 21 и открыл огонь по посетителям. В торговом центре он скрывался более 12 часов. В качестве основной версии стрельбы власти страны назвали проблемы военного с продажей дома.