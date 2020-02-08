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|Иран отечественной ракетой Simorgh запустил свой космо-спутник Zafar
20:11 09.02.2020
Иран осуществил запуск спутника Zafar при помощи ракеты-носителя Simorgh. Об этом сообщил телеканал IRIB в воскресенье, 9 февраля.
Запуск ракеты-носителя и все подготовительные процессы прошли успешно без инцидентов. Старт прошел на космодроме имени Имама Хомейни.
Однако, спустя некоторое время после старта, спутник не смог набрать нужную скорость, чтобы достичь запланированной орбиты. Изначально предполагалось вывести Zafar на высоту 530 км.
По информации "РИА Новости", в январе 2019 года Иран предпринял неудачную попытку запуска спутников Payam на орбиту Земли. Тогда аппарат так же не смог достичь нужной орбиты планеты. Позже ряд стран осудили исламскую республику, поскольку, по их мнению, использование страной ракет-носителей противоречило положениям резолюции Совета безопасности ООН 2231.
Предыдущий испытательный пуск ракеты-носителя Simorgh Иран осуществил в июле 2017 году.