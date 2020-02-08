 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 09.02.2020
23:02  Гражданка США певица узбечка Наргиз жалуется, что ее гнобят в России
22:26  Ташкентцы просят УзбСенаторов остановить выруб деревьев на улице Нукусская
22:21  В честь 30-летия независимости Туркменистана в Ашхабаде построят 300-метровый монумент
22:17  Финал последней войны СССР, - И.Тараненко
22:16  Какой вердикт вынесли бы древние казахские судьи (бии) в отношении конфликта в Масанчи? - Н.Нуртазина
20:11  Иран отечественной ракетой Simorgh запустил свой космо-спутник Zafar
20:08  Свихнувшийся тайский капрал успел убить - 30 человек

16:03  Ошибочка вышла. Амер-армия потеряла 2 бойцов в бою против... афганской правительственной армии
15:49  Китайские мусульмане оказались в центре беспорядков в Казахстане, - А.Резчиков
14:05  Крупные подвижки в правительстве Туркмении - новые вице-премьер по экономике, глава Высшей контрольной палаты, минэнерго, минфин и др.
12:30  Сколько лет Бишкеку - 1500 или..? - А.Тузов
12:28  В Узбекистане помилован заключенный, отсидевший 20 лет "за распространение листовок"
12:25  Курдай. Классический нац-погром при полном попустительстве властей, - РО
12:22  Отъем квартир в Узбекистане. Три "притона" – три прихлопа
12:00  Начальник Ташкента и Зеравшанского округа полковник Мануил Пукалов. Забытые солдаты Империи-16
11:54  За дачу взятки офицеру КНБ задержаны замминистра транспорта Киргизии Ногойбаев и глава Госагентства автотранспорта Бекмуратов
10:58  Трамп и неоконы – структура влияния. По следам убийства генерала Касема Сулеймани, - В.Малышев
10:43  25 пострадавших в результате беспорядков в Масанчи привезут из Кыргызстана
10:39  Бэйцзин жибао: История развития селфи
10:31  За медпомощью обратились 165 курдайцев, крайне тяжелых - 8
10:28  Курдай. Все началось с дорожного конфликта 5/02. Казахи мобилизовались рассылкой в соцсетях, полиция - ехала, но не доехала...
10:26  Число жертв Курдайских погромов выросло до 10
08:54  Афганский спецназ уничтожил резидента разведки "Талибана"
01:11  "Маска" или "бетперде"? Русизмы в казахском языке, - Н.Даутбек-кызы
00:50  Рахмон радикально (на 90%) перетряхнул судебный корпус Таджикистана
00:47  На юге Казахстана произошло массовое побоище со стрельбой, - "МК"
00:44  Самоценный регион. США поборются за Центральную Азию с Россией и Китаем, - "Къ"
Суббота, 08.02.2020
23:20  Все 8 погибших в Курдае - дунгане
23:17  Тайский спецназ не может найти расстрелявшего 20 человек в ТЦ капрала Тхомму
19:45  Толпы дунган и уйгуров штурмуют кыргызскую границу, уходя из Казахстана
19:10  Ошибки Назарбаева привели к массовым беспорядкам в Казахстане, - "Взгляд"
19:09  Достоевский о капитализме вообще и российском в особенности, - В.Катасонов
19:05  Трамп и Нетаньяху: сделка глобальных мошенников, - С.Кожемякин
19:02  Казахстан. Беспорядки в Кордайском районе. Что же произошло?
18:36  Селом бить: с чем связан конфликт на юге Казахстана, - "Известия"
18:27  УкрБандеровцы захватили прах советского разведчика Николая Кузнецова (ими же и убитого в 1944-м)
18:09  Финской защитнице мигрантов и ЛГБТ Сане Оваска отрезал голову ее друг Хасан
17:29  УкрПрезидент Зеленский теряет сторонников и влияние, - А.Каневский
16:38  Разбор полетов в Кордае поручили матерому трайбалисту вице-премьеру Сапарбаеву
16:32  В Таиланде солдат убил 12 человек и около 20 взял в заложники в ТЦ
16:13  Рекордную партию гашиша - 274 кг! задержали в Кыргызстане
16:01  Колчак, "Алаш-Орда" и национальный вопрос: как это было…, - Ж.Асылбеков
15:58  Как царица Томирис вогнала депутатов Казмажилиса в патриотический раж…
15:10  Афганская судьба подполковника Зайца: предатель или нет..?
13:25  Курдай на оба ваших Дома. Что происходит в ЦентрАзии. Ч. 1, - В.Хлюпин
09:50  Что происходит в Курдае. Токаев поигрался в нацпата и получил...
09:41  Муфтият Кыргызстана признал алкоголем национальный напиток бозо. Кумыс под запрет не попал
09:18  8 человек погибли в дунгано-казахском побоище в Масанчи
09:09  В Бишкеке идет очередное сборище разбойных ротозеев - "Народный Курултай"
00:39  Происхождение термина "сарт" в тюркских и монгольском языках
00:36  Газовые войны-2020: США сделали все, чтобы выкинуть "Газпром" из Европы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
В честь 30-летия независимости Туркменистана в Ашхабаде построят 300-метровый монумент
22:21 09.02.2020

Во время заседания Кабинета министров страны президент Гурбангулы Бердымухамедов предложил возвести уникальный монумент в честь 30 годовщины независимости Туркменистана.

Как передает госинформагентство ТДХ, Бердымухамедов считает целесообразным построить на самой возвышенной площадке Ашхабада стелу высотой 300 метров.

Заняться проектом глава государства поручил новому вице-премьеру и экс-хякиму столицы Шамухаммету Дурдылыеву. Завершить строительство планируется к 30-летию независимости, который отметят 27 сентября 2021 года.

Очевидно, что это не внезапная идея Бердымухамедова, которая возникла в ходе заседания Кабмина.

О некоем готовящемся к строительству объекте стало известно 27 января, когда Дурдылыев показывал президенту план застройки Ашхабада, на котором были отмечены две точки, где будут возведены неизвестные объекты.

Позднее, 4 февраля, когда Бердымухамедов лично объезжал столичные стройки, на демонстрировавшихся ему проектах можно было заметить предварительные дизайны неких высотных монументов.

Отметим, что в Ашхабаде уже существует монумент, построенный к десятилетию независимости в 2001 году, именуемый в народе "восьминожкой".

Источник - Хроника Туркменистана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581276060
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Правительству необходимо поставить во главу угла своей работы вопросы модернизации инфраструктуры
- Нурлан Нигматулин принял посла Греции в Казахстане Адам-Георгиоса Адамидиса
- Кадровые перестановки
- Законодательные поправки по противодействию коррупции презентованы в Мажилисе
- О реализации Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов
- В Мажилисе презентован законопроект, направленный на защиту прав потребителей
- В 2020 году при исчислении индивидуального подоходного налога с доходов физического лица, налоговые вычеты на обучение и для многодетной семьи не применимы
- В Нур-Султане состоялось заседание рабочей группы по разработке подходов по переходу к концепции "Слышащего государства"
- Контрабандные товары на 1 млрд 700 млн тенге конфискованы в доход государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  