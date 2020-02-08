В честь 30-летия независимости Туркменистана в Ашхабаде построят 300-метровый монумент

22:21 09.02.2020

Во время заседания Кабинета министров страны президент Гурбангулы Бердымухамедов предложил возвести уникальный монумент в честь 30 годовщины независимости Туркменистана.



Как передает госинформагентство ТДХ, Бердымухамедов считает целесообразным построить на самой возвышенной площадке Ашхабада стелу высотой 300 метров.



Заняться проектом глава государства поручил новому вице-премьеру и экс-хякиму столицы Шамухаммету Дурдылыеву. Завершить строительство планируется к 30-летию независимости, который отметят 27 сентября 2021 года.



Очевидно, что это не внезапная идея Бердымухамедова, которая возникла в ходе заседания Кабмина.



О некоем готовящемся к строительству объекте стало известно 27 января, когда Дурдылыев показывал президенту план застройки Ашхабада, на котором были отмечены две точки, где будут возведены неизвестные объекты.



Позднее, 4 февраля, когда Бердымухамедов лично объезжал столичные стройки, на демонстрировавшихся ему проектах можно было заметить предварительные дизайны неких высотных монументов.



Отметим, что в Ашхабаде уже существует монумент, построенный к десятилетию независимости в 2001 году, именуемый в народе "восьминожкой".