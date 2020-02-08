Гражданка США певица узбечка Наргиз жалуется, что ее гнобят в России

23:02 09.02.2020

Наргиз заявила о попытке ее творческого и морального уничтожения

И извинилась за отмененные концерты



Певица Наргиз Закирова связала травлю в Сети, а также непонятную отмену ее концертов организаторами сразу в двух городах с недавним скандалом с продюсером Максимом Фадеевым, после которого он запретил ей петь свои песни.



"Считаю своим долгом разъяснить ситуацию по поводу отмены моих концертов в городах Ростов на Дону и Краснодар", - написала певица в своем Instagram. Она отметила, что проблема касается ее поклонников, которые заплатили деньги за билеты и пока не могут вернуть их назад. Также по ее словам, подвергается колоссальному подрыву и ее репутация.



Певица предполагает, что за ее "проплаченной травлей" в социальных сетях, а также за отменой мероприятий стоят лица, заинтересованные в ее "творческом и моральном уничтожении".

По словам Наргиз, концерты были отменены совершенно по непонятной причине. При этом в кассах залов, где должна была выступать певица, заявляют, что концерты отменила она, да еще не возвращают денег за билеты, так как ждут их от организаторов.

"И подводя итог, кто же остается виноватым? Ну конечно же НАРГИЗ ! "Прожженная алкоголичка, наркоманка и убежденный русофоб "", - отметила артистка.

"Меня лично , конечно же сломить, будет весьма сложно ! Бабушка то я, непробиваемая)))... Единственная просьба к "организаторам" , верните людям деньги!!!", - добавила певица.

Она высказала убеждение, что концертов в ее жизни еще будет много и все ее поклонники смогут на них побывать.



Арсений Томин