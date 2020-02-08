 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 09.02.2020
23:02  Гражданка США певица узбечка Наргиз жалуется, что ее гнобят в России
22:26  Ташкентцы просят УзбСенаторов остановить выруб деревьев на улице Нукусская
22:21  В честь 30-летия независимости Туркменистана в Ашхабаде построят 300-метровый монумент
22:17  Финал последней войны СССР, - И.Тараненко
22:16  Какой вердикт вынесли бы древние казахские судьи (бии) в отношении конфликта в Масанчи? - Н.Нуртазина
20:11  Иран отечественной ракетой Simorgh запустил свой космо-спутник Zafar
20:08  Свихнувшийся тайский капрал успел убить - 30 человек

16:03  Ошибочка вышла. Амер-армия потеряла 2 бойцов в бою против... афганской правительственной армии
15:49  Китайские мусульмане оказались в центре беспорядков в Казахстане, - А.Резчиков
14:05  Крупные подвижки в правительстве Туркмении - новые вице-премьер по экономике, глава Высшей контрольной палаты, минэнерго, минфин и др.
12:30  Сколько лет Бишкеку - 1500 или..? - А.Тузов
12:28  В Узбекистане помилован заключенный, отсидевший 20 лет "за распространение листовок"
12:25  Курдай. Классический нац-погром при полном попустительстве властей, - РО
12:22  Отъем квартир в Узбекистане. Три "притона" – три прихлопа
12:00  Начальник Ташкента и Зеравшанского округа полковник Мануил Пукалов. Забытые солдаты Империи-16
11:54  За дачу взятки офицеру КНБ задержаны замминистра транспорта Киргизии Ногойбаев и глава Госагентства автотранспорта Бекмуратов
10:58  Трамп и неоконы – структура влияния. По следам убийства генерала Касема Сулеймани, - В.Малышев
10:43  25 пострадавших в результате беспорядков в Масанчи привезут из Кыргызстана
10:39  Бэйцзин жибао: История развития селфи
10:31  За медпомощью обратились 165 курдайцев, крайне тяжелых - 8
10:28  Курдай. Все началось с дорожного конфликта 5/02. Казахи мобилизовались рассылкой в соцсетях, полиция - ехала, но не доехала...
10:26  Число жертв Курдайских погромов выросло до 10
08:54  Афганский спецназ уничтожил резидента разведки "Талибана"
01:11  "Маска" или "бетперде"? Русизмы в казахском языке, - Н.Даутбек-кызы
00:50  Рахмон радикально (на 90%) перетряхнул судебный корпус Таджикистана
00:47  На юге Казахстана произошло массовое побоище со стрельбой, - "МК"
00:44  Самоценный регион. США поборются за Центральную Азию с Россией и Китаем, - "Къ"
Суббота, 08.02.2020
23:20  Все 8 погибших в Курдае - дунгане
23:17  Тайский спецназ не может найти расстрелявшего 20 человек в ТЦ капрала Тхомму
19:45  Толпы дунган и уйгуров штурмуют кыргызскую границу, уходя из Казахстана
19:10  Ошибки Назарбаева привели к массовым беспорядкам в Казахстане, - "Взгляд"
19:09  Достоевский о капитализме вообще и российском в особенности, - В.Катасонов
19:05  Трамп и Нетаньяху: сделка глобальных мошенников, - С.Кожемякин
19:02  Казахстан. Беспорядки в Кордайском районе. Что же произошло?
18:36  Селом бить: с чем связан конфликт на юге Казахстана, - "Известия"
18:27  УкрБандеровцы захватили прах советского разведчика Николая Кузнецова (ими же и убитого в 1944-м)
18:09  Финской защитнице мигрантов и ЛГБТ Сане Оваска отрезал голову ее друг Хасан
17:29  УкрПрезидент Зеленский теряет сторонников и влияние, - А.Каневский
16:38  Разбор полетов в Кордае поручили матерому трайбалисту вице-премьеру Сапарбаеву
16:32  В Таиланде солдат убил 12 человек и около 20 взял в заложники в ТЦ
16:13  Рекордную партию гашиша - 274 кг! задержали в Кыргызстане
16:01  Колчак, "Алаш-Орда" и национальный вопрос: как это было…, - Ж.Асылбеков
15:58  Как царица Томирис вогнала депутатов Казмажилиса в патриотический раж…
15:10  Афганская судьба подполковника Зайца: предатель или нет..?
13:25  Курдай на оба ваших Дома. Что происходит в ЦентрАзии. Ч. 1, - В.Хлюпин
09:50  Что происходит в Курдае. Токаев поигрался в нацпата и получил...
09:41  Муфтият Кыргызстана признал алкоголем национальный напиток бозо. Кумыс под запрет не попал
09:18  8 человек погибли в дунгано-казахском побоище в Масанчи
09:09  В Бишкеке идет очередное сборище разбойных ротозеев - "Народный Курултай"
00:39  Происхождение термина "сарт" в тюркских и монгольском языках
00:36  Газовые войны-2020: США сделали все, чтобы выкинуть "Газпром" из Европы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Гражданка США певица узбечка Наргиз жалуется, что ее гнобят в России
23:02 09.02.2020

Наргиз заявила о попытке ее творческого и морального уничтожения
И извинилась за отмененные концерты

Певица Наргиз Закирова связала травлю в Сети, а также непонятную отмену ее концертов организаторами сразу в двух городах с недавним скандалом с продюсером Максимом Фадеевым, после которого он запретил ей петь свои песни.

"Считаю своим долгом разъяснить ситуацию по поводу отмены моих концертов в городах Ростов на Дону и Краснодар", - написала певица в своем Instagram. Она отметила, что проблема касается ее поклонников, которые заплатили деньги за билеты и пока не могут вернуть их назад. Также по ее словам, подвергается колоссальному подрыву и ее репутация.

Певица предполагает, что за ее "проплаченной травлей" в социальных сетях, а также за отменой мероприятий стоят лица, заинтересованные в ее "творческом и моральном уничтожении".
По словам Наргиз, концерты были отменены совершенно по непонятной причине. При этом в кассах залов, где должна была выступать певица, заявляют, что концерты отменила она, да еще не возвращают денег за билеты, так как ждут их от организаторов.
"И подводя итог, кто же остается виноватым? Ну конечно же НАРГИЗ ! "Прожженная алкоголичка, наркоманка и убежденный русофоб "", - отметила артистка.
"Меня лично , конечно же сломить, будет весьма сложно ! Бабушка то я, непробиваемая)))... Единственная просьба к "организаторам" , верните людям деньги!!!", - добавила певица.
Она высказала убеждение, что концертов в ее жизни еще будет много и все ее поклонники смогут на них побывать.

Арсений Томин

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581278520
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Правительству необходимо поставить во главу угла своей работы вопросы модернизации инфраструктуры
- Нурлан Нигматулин принял посла Греции в Казахстане Адам-Георгиоса Адамидиса
- Кадровые перестановки
- Законодательные поправки по противодействию коррупции презентованы в Мажилисе
- О реализации Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов
- В Мажилисе презентован законопроект, направленный на защиту прав потребителей
- В 2020 году при исчислении индивидуального подоходного налога с доходов физического лица, налоговые вычеты на обучение и для многодетной семьи не применимы
- В Нур-Султане состоялось заседание рабочей группы по разработке подходов по переходу к концепции "Слышащего государства"
- Контрабандные товары на 1 млрд 700 млн тенге конфискованы в доход государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  