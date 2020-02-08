Азербайджанский Парламент стал реально многопартийным (к итогам выборов)

00:02 10.02.2020

Азербайджанский парламент станет местом для дискуссий

Досрочные всеобщие выборы повысят роль высшего законодательного органа



В Азербайджане в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, которые завершили начатый в прошлом году процесс радикального обновления всех ветвей власти. В руководстве инициировавшей выборы правящей партии "Новый Азербайджан" объясняют досрочное обновление парламента необходимостью скорейшего осуществления радикальных реформ, провозглашенных президентом Ильхамом Алиевым. Помимо представителей партии власти кресла в парламенте могут получить выдвиженцы новых оппозиционных сил. С подробностями из Баку - корреспондент "Ъ" Кирилл Кривошеев.



"Новый Азербайджан" станет реально новым



Досрочные парламентские выборы в Азербайджане - последнее звено в цепочке радикальной реорганизации всех ветвей власти в стране, тянущейся с прошлого года.



Кампания по обновлению политической системы стартовала в октябре и вначале затронула правительство. Тогда неожиданно для многих один за другим ушли в отставку премьер-министр Новруз Мамедов, два его заместителя и глава президентской администрации Рамиз Мехтиев.



Спустя всего несколько недель произошла еще одна сенсация: сошел с дистанции серый кардинал азербайджанской политики, помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов. Вместе с Рамизом Мехтиевым в свое время он входил в ближайшее окружение Гейдара Алиева - отца нынешнего президента республики Ильхама Алиева.



Весьма символично, что вслед за радикальными перестановками в правительстве в новом, 2020 году досрочно переизбирается и парламент, прежний состав которого в последнее время подвергался жесткой критике.



В обычно лояльных властям азербайджанских СМИ все чаще появлялись публикации, обвиняющие депутатов в пассивности и торможении реформ, предложенных президентом Алиевым.



Почему азербайджанский парламент распустился



Несмотря на то что инициировавшая досрочные выборы правящая партия "Новый Азербайджан" ("Ени Азербайджан") имела больше половины мест в парламенте прошлого созыва, состав ее кандидатов на выборах этого года был серьезно пересмотрен. Из 123 кандидатов лишь 48 были депутатами ранее. Произошло и заметное омоложение списка: пятерым кандидатам не исполнилось 30 лет, а еще 17 - в возрасте от 30 до 35. Разъясняя смысл инициативы проведения досрочных выборов, исполнительный секретарь "Нового Азербайджана" Али Ахмедов в беседе с корреспондентом "Ъ" сообщил о том, что "Новый Азербайджан" намерен "содействовать дальнейшему расширению и углублению реформ президента Азербайджана".



Такое объяснение с самого начала устроило далеко не всех, однако открыто критиковать позицию партии власти решился только независимый депутат Расим Мусабеков. "Я прямо сказал коллегам, что не заметил, чтобы мы тормозили какие-то реформы",- рассказал депутат "Ъ".



Карабахский фактор



Один из ключевых вопросов - как повлияют досрочные парламентские выборы в Азербайджане на урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Накануне выборов ЦИК республики обратился к армянам Нагорного Карабаха, призвав их также принять участие в голосовании. Как заявил "Ъ" председатель ЦИКа Мазахир Панахов, жители Карабаха могли проголосовать, даже не имея азербайджанского паспорта и не будучи включенными в список избирателей.



Как Армению и Азербайджан готовят к миру



"Граждане Азербайджана из армянской общины Нагорно-Карабахского региона находятся под военной оккупацией. Поэтому обычный механизм голосования для них отсутствует,- пояснил "Ъ" начальник отдела администрации президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.- Однако у нас есть политическая воля создать такую возможность. В качестве временной меры применяется интернет-голосование". Господин Гаджиев отметил, что депутаты от неподконтрольных Баку территорий избираются, "но пока за них голосуют только вынужденные азербайджанские переселенцы". Так, в Ханкендинском округе (азербайджанское название Степанакерта) за победу боролись девять кандидатов, а в Шушинском - 14.



Поаккуратнее с оппозицией



Как убеждал российских журналистов глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов, выборы этого года вызвали заметное оживление политического процесса стране. В качестве аргумента он назвал рекордное число кандидатов - 1314, притом что мест в парламенте - 125.



Изначальное число зарегистрированных кандидатов было еще больше, однако некоторые из них взяли самоотвод. Глава бакинского клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде объясняет этот факт тем, что некоторые выдвиженцы "не рассчитали силы". "Человек баллотируется, а потом смотрит на конкурентов по округу и понимает: перспектив у него нет",- сказал "Ъ" господин Велизаде. Эксперт также отметил, что в ряде округов основная борьба шла между оппозиционерами, а выдвиженцы "Нового Азербайджана" пользовались слабой поддержкой.



При этом лишь 256 кандидатов выдвигались от партий: 123 от правящей и 133 от более чем 20 других. Остальные кандидаты - самовыдвиженцы самых разных взглядов: от лояльных президенту Алиеву до его жестких критиков.



Первые по риторике мало чем отличаются от представителей "Нового Азербайджана" Они говорят о назревших реформах, необходимости более тесного контакта с избирателями, но сконцентрированы сугубо на районных проблемах.



Среди них - Фуад Аббасов, ранее часто выступавший на российских телешоу в качестве эксперта. Как заявил "Ъ" господин Аббасов, в случае победы он планирует заняться проблемами инфраструктуры (освещение, водопровод) в своем округе, а смена президента, по его мнению, "лишь ухудшит ситуацию".



К числу наиболее радикальных критиков власти можно отнести незарегистрированную партию ReAl ("Республиканская альтернатива"). Ее лидер Ильгар Мамедов был осужден на семь лет по статьям "Организация массовых беспорядков" и "Сопротивление полиции", однако, отсидев чуть больше пяти лет, вышел на свободу в 2018 году - суд заменил остаток реального срока условным. Как утверждает оппозиционер, этому помогло решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего приговор нелегитимным, и личная просьба президента Франции Эмманюэля Макрона.



Хотя поучаствовать в выборах из-за судимости господин Мамедов не смог, в качестве кандидатов были зарегистрированы три десятка его соратников.



Есть среди азербайджанских оппозиционеров и те, которые бойкотируют выборы, считая, что участие в них лишь укрепляет имидж Ильхама Алиева в глазах Запада.



Но Ильгар Мамедов с ними категорически не согласен. "Есть исследования, которые охватывают 50 лет и 171 случай бойкота выборов в разных странах. В 96% случаев бойкот служит интересам режима. Это подтверждает и азербайджанский опыт",- говорит он.



Нынешнюю парламентскую кампанию господин Мамедов называет "аккуратной", хотя и признает: на некоторых его сторонников оказывалось прямое или косвенное давление, из-за которого они отозвали свои кандидатуры.



Лозунг движения ReAl бросает вызов правящей партии. Если азербайджанская аббревиатура партии "Новый Азербайджан" - YAP, переводится как "делай", то на плакатах написано: "Не делай, а реализуй". "Думаю, в прежние годы нам бы даже не позволили сделать такие плакаты,- говорит "Ъ" кандидат от ReAl Натиг Джафарли.- Простые люди тоже осмелели. На моем участке есть супермаркет, директор которого пришел ко мне и сам предложил помочь: он кладет листовку ReAl в пакет каждому покупателю. Среди наших кандидатов есть врач из государственной больницы. Раньше его бы за такое сразу уволили". Вместе с ReAl в выборах этого года приняла участие еще одна известная оппозиционная сила - "Умид" ("Надежда").



Положительную оценку прошедшим парламентским выборам в Азербайджане пока дали только наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).



"Члены нашей миссии, в которую входят представители стран-участниц, сотрудники секретариата организации, побывали на ряде избирательных участков в Баку. Могу сказать, что никаких нарушений не зафиксировано",- заявил агентству ТАСС заместитель генерального секретаря ШОС Шерали Джонон, представитель Таджикистана.



Одобрение западных организаций пока не получено. При этом в адрес одной из них - Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) - президент Алиев на прошлой неделе разразился жесткой критикой. "Считаю, что в Совете Европе идет процесс деградации, эта организация теряет свое значение на международной арене. Она не в состоянии влиять на происходящие в мире процессы, ее авторитет очень упал",- заявил он в ответ на январскую резолюцию ПАСЕ. В ней Азербайджан призывают "надежно и в полном объеме" решить проблему политзаключенных. "Эта резолюция имеет для нас ценность не большую, чем клочок бумаги. Мы не принимаем ни одно из прозвучавших там надуманных обвинений",- сказал Ильхам Алиев. "Раньше мы видели политизированный подход со стороны иностранных наблюдателей,- признается "Ъ" начальник отдела администрации президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.- Но надеюсь, что положительные тенденции в Азербайджане будут отражены в их отчетах в объективном виде".