 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему таджикские города Самарканд и Бухара стали частью Узбекистана?
00:03 10.02.2020

Тюрки-кочевники стали переселяться из своих северных степей в южную часть Средней Азии еще в середине первого тысячелетия нашей эры, когда у них возник единый и могучий каганат. В дальнейшем этом небыстрый процесс никогда не прекращался, но следующая большая волна мигрантов была только во время монгольского завоевания, когда монголы включили в свое государство все кочевые народы.

И наконец, под самый занавес средневековья, чингизид Мухаммед Шейбани увел своих людей с территории нынешнего Казахстана и основал могучую державу с центром в историческом Хорезме. С того времени и до сих пор Средней Азией правили тюрки.

При этом, оседлое иранское население, предки современных таджиков, никуда не делось. Эти люди сидели там с седой древности и с матом и скрипом держали города, медленно растворяясь во все более массовых волнах тюркских переселенцев.

Но этот процесс не завершился и до настоящего времени. В Бухарском ханстве, преемнике державы Шейбани, дружба народов была на высоте, и мусульмане из всех народов жили вместе, женились, торговали, ходили походами против общих врагов. А потому, за исключением Кавказа и Афганистана, вряд ли найдется регион, где бы представители различных национальностей жили настолько смешанно.

Таджиков в Узбекистане отличить достаточно просто - у них более европейская внешность и светлее волосы

До поры до времени это никому особо не мешало. Тюрки сначала занимались, преимущественно, скотоводством, иранцы с давних пор были хлеборобами. Ну, разумеется, впитавшие кровь тех и других узбеки, тоже больше отдавали предпочтение земледелию.

Кроме того, одни служили в войске и держали в своих руках политическую власть, а другие были гражданскими чиновниками, торговцами и интеллигенцией. Разумеется, имелись и исключения. Но в общем и целом, система была такая. Даже присоединение региона к Российской империи ситуацию никак не изменило.

Но в советское время наступила эпоха перемен. Сменившее ханства губернское деление давно устарело и большевики решились на проведение реформы. Целью было разделить Туркестан на этнически монолитные части, из которых требовалось образовать новые республики, построенные по этническому признаку.

В чем была проблема, я уже сказал. Почти везде тут было очень, очень перемешанное население. Разные народы жили по соседству, а многие люди так вообще, относили себя сразу к нескольким из них.

Вопрос стали решать типично коммунистическим путем. Границы провели часто наугад, а представителей нежелательной национальности записывали по документам в другие народы. Если таджик жил на той территории, которую планировалось отдать Узбекистану, он в одну секунду становился узбеком. Если узбек поселился в горной части Ферганской долины, его записывали киргизом. Принцип был примерно такой.

Но самосознание никуда не денешь. Сейчас официально из тридцати трех миллионов жителей Узбекистана таджики составляют всего 1,5 миллиона. А неофициально – бог весть. Возможно, что и до трети всех граждан.

В Узбекистане много смешанных семей, а потому таджики тут медленно ассимилируются

Как и в древности, сконцентрированы они, в основном, в крупных городах. Переписи населения в этой стране не проводятся еще с советских времен, а потому точно этого мы не знаем. Но такие старые города, как Самарканд, центр империи Тамерлана и Бухара, столица Шейбанидов, совершенно точно имеют большую долю таджиков и их язык там можно услышать каждый день.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон как-то рассказывал, что на одном из собрании глав постсовестких государств у него были "терки" с коллегой из Узбекистана Каримовым, но они закончились мирно. Мощный телом и духом руководитель Белоруссии их разнял и помирил.

Источник - Живая Средняя Азия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581282180
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