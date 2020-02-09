Уханьских чиновников ждут оргвыводы по партийной линии. КПК послала инспекцию, - В.Скосырев

00:08 10.02.2020

ЦК Компартии направил в Ухань инспекцию для оценки действий властей в борьбе с эпидемией коронавируса

Владимир Скосырев



9.02.2020



Состояние здоровья в Китае проверяют даже на городских улицах.

Смерть превратила доктора в Ухане, который пытался оповестить страну о коронавирусе, в мученика. Когда стало известно о его кончине, в социальных сетях стали требовать призвать к ответу чиновников, наказавших врача за правду. В Пекине сочли, что это бросает тень на престиж КПК, и направили в эпицентр болезни инспекторов Государственного надзорного ведомства (ГНК) для разбирательства. Случай вызвал резонанс за пределами КНР. На Западе винят во всем коммунистическую систему управления. Но эксперты указывают, что именно благодаря ей удалось мобилизовать огромные ресурсы на борьбу с эпидемией.

34-летний врач-офтальмолог Ли Вэньлян, который 30 декабря предупредил своих коллег через интернет о том, что в его больнице несколько человек умерли от болезни, похожей на атипичную пневмонию (SARS), сам стал в пятницу ее жертвой. Это вызвало поток откликов. В социальных сетях сосредоточили огонь на том, что он подвергся преследованию. Выяснилось, что Ли и по меньшей мере семеро других человек были вызваны в полицию. Там их заставили подписать бумагу с обязательством больше не разглашать сведений о болезни. А Центральное телевидение сообщило, что в Ухане восемь человек распространяли слухи, которые подрывают общественный порядок. Теперь в социальных сетях раздаются требования, чтобы власти принесли извинения. "Никто в полиции не извинился перед вами. Вы были бы национальным героем сегодня. Сотни жизней были бы спасены", – обращается к покойному пользователь сети weibo.

Другой автор пишет: "Выговор доктору – это пятно на истории борьбы с эпидемией в Китае. Доктор Ли поставил публику в известность ценой собственной жизни". Корреспондент газеты Guardian в Китае утверждает, что народная скорбь быстро обернулась гневными призывами к Пекину предоставить свободу слова. Посты с соответствующими требованиями посмотрели миллионы. Отсюда – оперативные действия руководства Коммунистической партии. Оно расценило критические комментарии в сети как покушение на авторитет власти и отреагировало. Поэтому ЦК КПК направил в Ухань группу ГНК, чтобы разобраться с тем, что произошло.

Газета South China Morning Post также пишет, что Компартия печется не только о жизни, здоровье людей, о состоянии экономики, но и о том, как бы вирус не подорвал политическую стабильность и престиж авторитарной централизованной системы в стране. Недаром генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин заявил на заседании Постоянного комитета политбюро, что от того, как пойдет борьба с эпидемией, зависит прочность социальной системы КНР и возможность продолжать курс на расширение связей с внешним миром. С тех пор как Си пришел к власти в 2012 году, пропагандистский аппарат убеждал граждан в том, что благодаря руководству партии экономическая, военная и технологическая мощь государства резко возросла. СМИ рассказывали о скоростных поездах, успехах в освоении искусственного интеллекта, в космосе, в создании авианосцев. Но эпидемия высветила изъяны в системе здравоохранения и ее недостаточную способность реагировать на чрезвычайные события. До последнего времени доктора и медицинские работники в Ухане и других городах провинции Хубэй, где было большинство случаев заражения, сталкивались с острой нехваткой медицинских масок и специальных защитных костюмов, отмечают СМИ.

В беседе с "НГ" профессор ВШЭ (У) Алексей Маслов отметил, что ситуация сложнее, чем ее часто показывает западная пресса. "За счет жестко централизованной системы медицинского обслуживания удалось в кратчайший срок ввести карантин и покрыть им почти 70 млн человек. Его эффективность очень хорошо видна. Очаги заражения сосредоточены в провинции Хубэй. А в других провинциях, куда благодаря карантину не допускали больных, заболеваемость и смертность значительно ниже", – отмечает эксперт. На данный момент в Китае умерло 813 человек, из них в Хубэй – 780. "Кроме того, удалось аккумулировать значительные финансовые средства не только для строительства двух больниц, но, например, для закупки тестового оборудования для выявления инкубационного периода болезни. Это резко снизило уровень смертности", – говорит Маслов.

Вместе с тем эксперт считает, что инспекция ГНК выявит и нарушения. Дело в том, что китайская система – не только медицинская, но и научная, университетская – подвергается очень строгой отчетности. Наказания за нарушения серьезны. Поэтому чиновники на местах действительно могут скрывать нежелательную информацию. "В данном случае власти не столько скрывали данные о том, что идет эпидемия, сколько не диагностировали ее. И декабрь в плане борьбы с коронавирусом был скорее всего упущен. Только в самом начале января было признано, что действительно идет эпидемия. И как только было принято решение, механизм заработал, говорит Маслов. "Здесь видны и недостатки, и плюсы централизованной системы. Правда, нужно учитывать, что с такой эпидемией не сталкивалась в наше время ни одна развитая страна. И неизвестно, как повели бы себя США, например, если бы там не дай бог возникла схожая ситуация", – заключил Маслов.