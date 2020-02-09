Погромы в Казахстане покрывали госорганы. В республике спровоцирован межэтнический конфликт, - В.Панфилова

00:26 10.02.2020

09.02.2020



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Десять человек погибли, более 150 ранены, около 6 тыс. беженцев – таков итог массовых беспорядков, которые произошли в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что кровопролитие произошло по вине провокаторов при попустительстве сотрудников госорганов, которые будут наказаны.



"Пострадавшие получат государственную поддержку. Мир и согласие – наше достояние, никто не вправе его подрывать!" – написал в Twitter Токаев. Причиной массовых погромов, по официальной версии, стал бытовой конфликт. По версии полиции, между жителями села Масанчи – казахами и дунганами – началась драка, которая переросла в массовые столкновения. Позднее власти признали, что конфликт охватил три населенных пункта компактного проживания дунган – этнической группы, которая пришла на эти земли во второй половине XIX века из Китая. Во время правления китайской династии Цин дунгане неоднократно участвовали в народных восстаниях, самым крупным из которых было дунганско-уйгурское (1862–1877). После его подавления повстанцы, опасаясь расправ со стороны китайцев, перешли в подданство российскому императору и переселились на территории современных Южного Казахстана и Северной Киргизии. Они сохранили китайский язык и традиции. Дунгане исповедуют ислам, они хорошие земледельцы и бизнесмены. По словам председателя ассоциации дунган Казахстана Хуссея Даурова, бытовые ссоры между казахами и дунганами бывали и раньше, но таких погромов не было.



По версии местных жителей, вечером 7 февраля в село Масанчи на подмогу казахам приехало несколько сот "не местных", которые стали поджигать дома, громить магазины, автомобили, нападать на дунган. В ход шли палки, арматура, камни и огнестрельное оружие. Позднее в администрации Жамбылской области сообщили, что в беспорядках участвовали около 3000 человек. Ночью конфликт распространился на несколько соседних сел: Сортобе, Аухатты и Булан Батыр. Силы правопорядка не смогли остановить погромы. Только к утру, после того как в район ввели ОМОН, ситуацию удалось нормализовать. Более 1500 человек, лишившихся жилья в результате массовых беспорядков, временно разместили в детском саду и мечети. Еще, по разным данным, от 4,5 до 6 тыс. человек, в основном женщины и дети, перешли киргизскую границу. Издание kloop.кg сообщило, что в общей сложности в Киргизию могут прибыть около 10 тыс. человек. Представители киргизской дунганской общины, которая насчитывает более 60 тыс. человек, сообщают, что беженцев размещают в своих домах. По информации погранслужбы Киргизии, 9 февраля начался обратный процесс – за последние сутки около тысячи беженцев вернулись в Казахстан.



Если в первые сутки президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что это хулиганская массовая драка, то сейчас он отмечает, что это действия провокаторов при попустительстве госорганов. Это серьезное изменение. Вопрос в том, насколько жесткой и оперативной будет реакция власти на это событие. Эксперты считают, что конфликт спровоцирован. По информации ряда источников, в конфликте против дунган принимали участие уйгуры – под прикрытием полиции. Это хорошо видно на видео, которые распространили в Сети.



"На этапе подготовки, профилактики межнациональных отношений и оперативного реагирования сутки не было никаких действий со стороны силовиков. А на видео показано, что силовики ходят вместе с погромщиками. Это вызывает определенные вопросы", – сказал "НГ" директор международных программ Института национальной стратегии России Юрий Солозобов. По словам эксперта, любой погром – это страшный удар по лицу власти. Для Казахстана, называвшего себя "страной межнациональной гармонии", особенно. Для нового президента Токаева, начавшего либерализацию политической системы страны, вдвойне. Не секрет, есть влиятельные силы в аппарате государства, которые хотели бы вести жесткий курс, даже ценой внешнего управления. Если Ак-Орда жестко и быстро не отреагирует на эту провокацию, то за ней последуют другие и более масштабные.



Напомним, что погромщики призывали в соцсетях идти на Алматы, в район "Заря Востока" (который также является местом компактного проживания дунган). Но в этом случае власть отреагировала. В район были направлены усиленные наряды силовиков. Если бы погром перекинулся на культурную столицу Казахстана, то последствия могли быть совершенно другие. Юрий Солозобов не исключает, что дестабилизация ситуации приурочена к годовщине назначения Токаева на пост президента. "Его деятельность пытаются девальвировать, в том числе такими провокациями, чтобы показать, что либерализация политической системы, которую предложил Токаев, неосуществима в современном обществе", – полагает Юрий Солозобов.



По его словам, появились большие вопросы по Ассамблее народа Казахстана (АНК). "Выступал я однажды на юбилее АНК и сказал тогда: "С помощью ассамблеи в целом выполнена задача по сохранению многообразия этнокультур в республике, пришло время ей стать своего рода "иммунной системой государства". Для этого с участием АНК должна быть создана развитая система экспертных сообществ, которые будут на ранних стадиях определять и блокировать возможную межнациональную напряженность". Что сделано в этом направлении? И почему не работает эта "иммунная система"?



Что касается сторонников жесткого курса, то в их числе называют главу Комитета национальной безопасности Карима Масимова, который ведет свою игру. "Его игра ведется одновременно на нескольких досках. Он работал с Китаем. И если Китай введет свои войска для стабилизации ситуации в Казахстане, – а такое возможно, если, например, конфликт затронет многочисленную управляемую уйгурскую группу, – то здесь появится удобный способ реабилитировать Китай в международных глазах и ввести войска для охраны экономического проекта "Один пояс – один путь" и транзитных интересов", – сказал Солозобов. Что же касается позиции первого президента Нурсултана Назарбаева, то он не заинтересован в силовой дестабилизации обстановки, считает эксперт. При этом он отмечает, что в постназарбаевский период прослеживается попытка взятия в заложники ближайшего окружения наиболее влиятельных политических фигур Казахстана. Поэтому, как говорит эксперт, все фигуры на политической доске Казахстана находятся под "шахом". Это вызывает определенную тревогу. Кто руководит этим процессом? "Я знаю политическую культуру Назарбаева, знаю возможности гроссмейстера, на такие партии он не готов идти. Это не в его стиле. Это вызывает тревогу для всего постсоветского пространства. Почва для погрома есть в тех странах, где процветает коррупция и живет стремительно беднеющее население, а этнические группы могут проплачивать свое благополучие.



Директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев считает, что любой социальный или межнациональный конфликт – это следствие общей социальной напряженности в стране, где царит беспредел как в рядах представителей власти, так и на бытовом уровне. В Казахстане бедных больше в основном среди казахов, где такие конфликты стараются либо замолчать, либо быстро забыть, не пытаясь докопаться до сути.