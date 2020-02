Сокровища мадам Гаджиевой. В Лондоне раскулачивают капиталы "мутных" олигархов их пост-СССР

00:41 10.02.2020 Попробуй отними: Лондон объявил войну "серым" капиталам

Жену осужденного банкира из Азербайджана обязали отчитаться о происхождении средств



Кирилл Сенин



Великобритания вышла на новый уровень борьбы с капиталами, источник которых не является для властей страны очевидным. Фигурантка первого расследования, основанием для которого стал введенный всего пару лет назад ордер на проверку имущества непонятного происхождения, - Замира Гаджиева, супруга осужденного в Баку банкира. Сейчас она проиграла апелляционный суд, который оставил в силе требование о предоставлении доказательств легального происхождения капиталов. "Известия" разбирались в деталях дела швырявшейся миллионами азербайджанки и возможных последствиях для других богачей с сомнительным прошлым, осевших на берегах Темзы.



Снимай часы: бизнесмены из бывшего СССР рискуют остаться в Британии без всего

Все дело в новом законе, принятом в этой стране



Сокровище мадам Гаджиевой



Владельцам огромных состояний сомнительного происхождения становится все труднее вести привольную жизнь на берегах Темзы. Еще пару лет назад власти Соединенного Королевства дали ограниченному кругу силовых ведомств новый инструмент, который позволяет бороться с коррупционерами иностранного происхождения, - так называемый ордер на проверку происхождения необъясненного богатства (Unexlpained Wealth Order, UWO).



На основании сразу двух таких ордеров и было построено гражданское дело в отношении Замиры Гаджиевой, жены осужденного в Баку за хищения экс-главы Международного банка Азербайджана.



Супруга финансиста в ходе разбирательства даже попадала под стражу - осенью 2018 года она провела под арестом несколько дней, пока ее не освободили под залог в размере ?500 тыс. (около 41 млн рублей).



Искусство самоубийства: как Лондон теряет статус мировой финансовой столицы

Пока власти Великобритании подступаются к деньгам неугодных бизнесменов, рядовые британцы запасаются продуктами



Сейчас в деле Гаджиевой наступил переломный момент - суд в Лондоне отказался удовлетворить ходатайство об отмене ареста, наложенного на ее британскую недвижимость. Аргументируя свой запрос, адвокаты Гаджиевой пытались убедить судей, что ее муж был осужден несправедливо и не относился к числу сотрудников госкомпаний с соответствующими полномочиями.



Именно в отношении чиновников, которые в прошлом могли быть замешаны в коррупционных схемах, закон позволяет британским силовикам, в частности Национальному агентству по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA), затребовать такой ордер и начать разбирательство.



Лондонский апелляционный суд 5 февраля, однако, счел все доводы защиты ничтожными и даже "оторванными от реальности", и теперь в течение недели Замира Гаджиева должна прояснить происхождение своего состояния. Именно признаки того, что оно существует, и немалое, и стали поводом для интереса британских правоохранителей к ее персоне.



Собственно, их было трудно не заметить - только в люксовом универмаге Harrod’s за 10 лет она потратила ?16,3 млн (более 1,3 млрд рублей) - по выражению The Financial Times, "было похоже, что она ходит в этот магазин как в обычный местный супермаркет".



Главными покупками, которые не остались без внимания регулирующих органов, стали объекты недвижимости - это дом в престижном столичном районе Найтсбридж, приобретенный через офшорную компанию за ?11,5 млн (940 млн рублей), а также поместье с полем для гольфа Mill Ride Golf Club недалеко от Эскота к юго-востоку от Лондона - его жена банкира купила в 2013-м за ?10,5 млн (около 870 млн рублей).



Из аукционного дома Christie’s следователи конфисковали несколько десятков ювелирных изделий на ?400 тыс. (более 32 млн рублей) - там их оценивали для дочери Замиры, напоминает The Independent.



Справка "Известий"



Джахангир Гаджиев, экономист по образованию, пришел в государственный Международный банк Азербайджана в 1995 году, а в 2001-м возглавил его. В марте 2015-го Гаджиев ушел в отставку, а в декабре того же года его задержали. Позднее бывшего банкира приговорили к 15 годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество и растрату - по версии обвинения, он присвоил $4 млрд. Его жену тогда заочно арестовали и объявили в розыск. Азербайджанские власти пытались добиться ее экстрадиции из Великобритании, однако в выдаче им было отказано. В 2019-м Гаджиева осудили еще и по статье "Хищение", в итоге срок, который ему предстоит отбыть, увеличился до 16,5 года.



Если за неделю Гаджиевой не удастся удовлетворить интерес властей к происхождению денег (к слову, зарплата ее мужа во время работы в банке не превышала $70 тыс. в год), недвижимость подлежит конфискации с последующей продажей, а полученные деньги будут обращены в доход британской казны. При этом права опротестовать постановление в судебном порядке у супруги Джахангира Гаджиева уже не будет.



Под угрозой высылки: за что в США задержан бывший вице-президент ОКР Ахмед Билалов

Экс-чиновник покинул Россию после скандала со строительством объектов Олимпиады в Сочи



Британские борцы с преступностью решение суда восприняли с энтузиазмом. "Это значительный результат, важный для становления UWO как мощного инструмента, помогающего нам в расследовании случаев, когда нелегальные доходы формируются в Великобритании или проходят через нее", - заявила директор Национального центра по борьбе с экономическими преступлениями NCA Сара Притчард. По ее словам, решение суда "создает полезный прецедент для будущих расследований по ордерам UWO".



Предъявите документы!



Дело Гаджиевой стало первым для британской системы правосудия, которое было инициировано на основании ордера на проверку происхождения необъясненного богатства. Неформальное название этого инструмента - "законы "МакМафии": так называется снятый телекомпанией Би-би-си сериал, повествующий о судьбе сына бежавшего в Лондон российского олигарха.



На основании представленных в 2018 году норм власти могут потребовать от обладателя активов на сумму ?50 тыс. или более (свыше 4 млн рублей) объяснений о происхождении доходов, заподозрив, что они были получены за счет взяток или других коррупционных схем.



Дело Гаджиевой было первым, но не единственным, начатым на основании UWO (впрочем, под арест в связи с ним попадала пока только она). В мае прошлого года по решению Высокого суда Лондона владельцев трех домов в британской столице совокупной стоимостью свыше ?80 млн (более 6,5 млрд рублей) лишили права распоряжаться своей недвижимостью до тех пор, пока они не докажут "чистоту" средств, использовавшихся для покупки. Имена и гражданство хозяев недвижимости тогда не раскрывались.



Портрет коррупционера: энергичный, образованный 40-летний семьянин

В Генпрокуратуре провели исследование, которое выявило основные черты взяточников



Одним словом, поводов для начала масштабной кампании по "зачистке" капиталов, которые вкладываются в британские активы, прежде всего в недвижимость, у Лондона хватает.



Так, согласно опубликованному в январе прошлого года отчету NCA, в 2017–2018 годах число сообщений от граждан и организаций о сомнительных финансовых трансакциях возросло в стране до рекордного уровня. Так, только с апреля 2017 по март 2018 года власти получили почти 464 тыс. запросов на проведение проверки в связи с сомнительной финансовой активностью. Годом ранее таких "сигналов" было на 10% меньше. В общей сложности, писал РБК, за 12 месяцев было зарегистрировано свыше 22 тыс. обращений.



Большая "стирка"



Усложнить жизнь "русским олигархам" (так на Западе по привычке именуют богатых выходцев из всех бывших республик Советского Союза) еще в феврале 2018-го обещал Бен Уоллес, тогда - министр безопасности, а сейчас - глава минобороны Великобритании. Анонсируя появление UWO, в интервью The Times он обещал, что "правительство во всей своей мощи" будет добиваться преследования преступников и коррумпированных политиков, которые укрылись на туманном Альбионе. "Когда мы доберемся до вас и до ваших активов, мы сделаем вашу жизнь сложной", - грозил он.



The Times при этом отмечала, что власти уже нашли десятки "целей" для расследования источников сомнительных доходов, а два дела уже находятся на этапе подготовки. Простор для деятельности следователей, судя по всему, был почти неограниченным - газета со ссылкой на правительственные данные писала, что ежегодно в Великобритании отмывается порядка ?90 млрд.



Вот так номер: как подставить чиновника с помощью перевода по мобильному

Современные системы платежей могут содействовать недобросовестным практикам



С Темзы выдачи нет?



Впрочем, несмотря на всю помпу, с которой власти проводят кампанию борьбы с необъясненными доходами, вопрос о том, насколько опасным стало владение недвижимостью в Великобритании для людей с не вполне прозрачными источниками доходов, остается открытым. Даже если вложенные в дома (заводы, газеты, пароходы) миллионы фунтов стерлингов были нажиты неправедным путем, оказавшиеся в Лондоне богачи наверняка уже смогли легализовать свои капиталы - как минимум на бумаге.



Кроме того, сам по себе UWO предполагает только гражданскую, но не уголовную ответственность фигуранта (перспектива тюремного срока перед ним замаячит лишь в том случае, если вскроются и уголовные эпизоды - мошенничество, финансовые махинации и т.д.).



Среди десятков, а то и сотен тысяч "русских британцев", безусловно, есть и богатые бизнесмены, происхождение капитала которых может вызывать вопросы. Однако им, как полагает замгендиректора Transparency International в России Илья Шуманов, опасаться особо нечего - под действие нового закона подпадает лишь довольно узкая категория граждан, а именно - бывшие чиновники или выходцы из госкомпаний, которые теоретически могли быть коррумпированы.



Хорошо пошли: Следственный комитет отчитался о посадках чиновников

Коррупцию предлагают приравнять к госизмене



"Тем людям, которые не были на государственной службе, волноваться, я думаю, не стоит", - отметил Шуманов в беседе с "Коммерсант FM". При этом "если человек году в 1990-м находился в органах власти, в квазигосударственных компаниях работал, то эта история может его коснуться", добавил он.



Поток россиян и жителей других стран СНГ в Великобританию в последние годы, похоже, несколько иссяк. В любом случае довольно давно среди них не было узнаваемых крупных бизнесменов. Тем же, кто уже переехал и перед кем стоит проблема легализации своих состояний, стоит быть готовым к сотрудничеству с официальным Лондоном, полагает политолог Марат Баширов. В беседе с BFM он сказал, что на фоне Brexit "там появляется история с подтверждением лояльности", а это - "шикарный инструмент, чтобы заставить людей, которые живут в Лондоне, особенно тех, которые могут быть выданы в Россию, фактически работать на британскую корону". Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581284460

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената: Правительству необходимо поставить во главу угла своей работы вопросы модернизации инфраструктуры

- Нурлан Нигматулин принял посла Греции в Казахстане Адам-Георгиоса Адамидиса

- Кадровые перестановки

- Законодательные поправки по противодействию коррупции презентованы в Мажилисе

- О реализации Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов

- В Мажилисе презентован законопроект, направленный на защиту прав потребителей

- В 2020 году при исчислении индивидуального подоходного налога с доходов физического лица, налоговые вычеты на обучение и для многодетной семьи не применимы

- В Нур-Султане состоялось заседание рабочей группы по разработке подходов по переходу к концепции "Слышащего государства"

- Контрабандные товары на 1 млрд 700 млн тенге конфискованы в доход государства