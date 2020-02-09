Феникс за "Джокер" получил "Оскар"

06:14 10.02.2020

Хоакин Феникс получил "Оскар" в номинации "Лучший актер"



Премию Американской киноакадемии в номинации "Лучший актер" завоевал Хоакин Феникс за роль в фильме "Джокер". Для актера это уже четвертая номинация: ранее он претендовал на "Оскар" за роли в кинолентах "Гладиатор" (2000 год), "Переступить черту" (2005) и "Мастер" (2012). Победа Хоакина Феникса не стала неожиданностью - роль Джокера принесла ему "Золотой глобус", награду Гильдии киноактеров США , а также премии Critics Choice Movie Awards и Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).



Свою карьеру Хоакин Феникс начал в 1980-х годах с ролей в сериалах, известность он получил после роли римского императора Коммода в "Гладиаторе". На счету 45-летнего актера более 50 фильмов, в том числе: "Солдаты Буффало" (2001), "Знаки" (2002), "Таинственный лес" (2004), "Команда 49: Огненная лестница" (2004), "Хозяева ночи" (2007), "Я все еще здесь" (2010), "Она" (2013), "Врожденный порок" (2014), "Иррациональный человек" (2015), "Мария Магдалина" (2018), "Братья Систерс" (2018).

Роль музыканта Джонни Кэша в "Переступить черту" в 2006 году принесла ему "Золотой глобус", а за фильм "Мастер" в 2012-м он был удостоен приза Венецианского кинофестиваля. Драма "Тебя здесь никогда не было" (2017) принесла ему награду Каннского кинофестиваля.

Напомним, соперниками Хоакина Феникса на "Оскаре" в этой категории были Адам Драйвер ("Брачная история"), Леонардо ДиКаприо ("Однажды в… Голливуде"), Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Джонатан Прайс ("Два папы").