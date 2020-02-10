Китайские инвесторы стали скромнее. Объем исходящих прямых инвестиций КНР продолжил снижаться

07:09 10.02.2020

Объем зарубежных китайских инвестиций существенно переоценивается, даже в африканских странах он не является избыточным, учитывая размер китайской экономики, следует из расчетов экспертов вашингтонского Institute of International Finance. C 2016 года вложения сократились на 40%, в том числе за последний год - на 8%, до $110,6 млрд из-за действия капитальных ограничений, высокой долговой нагрузки и барьеров для входа на рынках стран-реципиентов.

Объем зарубежных китайских инвестиций существенно переоценен - даже в африканских странах он не является избыточным, учитывая размер китайской экономики и ее контрагентов, констатируют в IIF. Накопленный объем исходящих прямых иностранных инвестиций (ПИИ) по итогам 2018 года составил $2 трлн, однако если на ВВП страны приходится 15% от мирового, то доля ее прямых инвестиций составила всего 6%. Для сравнения: у США эти показатели - 24,2% и 20,9%, доля выше 5% от глобального объема накопленных инвестиций также у Нидерландов, Гонконга, Великобритании, Германии, Японии, Франции. По отношению к китайскому ВВП доля исходящих ПИИ в Китае также заметно ниже (15%), чем у развитых (53%) и даже развивающихся стран (в среднем 23%).

Инвестиции составляют лишь около четверти всех зарубежных активов КНР.

При этом с пика 2016 года ежегодный объем исходящих ПИИ сократился примерно на 40% - до $110,6 млрд в 2019 году (для сравнения: входящие ПИИ составили $137 млрд), годом ранее показатель составил $143 млрд. Это связано с уже высоким уровнем обязательств корпоративного сектора в КНР, капитальными ограничениями и барьерами входа на рынках стран-получателей инвестиций, поясняют в институте.



По отраслям наблюдается сдвиг из добывающих секторов в сферу услуг, тогда как традиционно считается, что китайский бизнес проявляет интерес в первую очередь к природным ресурсам.



Всплеск такого спроса пришелся на период после финансового кризиса 2008–2009 годов, когда стоимость активов была заниженной, а потребности Китая в энергоресурсах и другом сырье резко увеличивались (страна ежегодно импортирует сырой нефти и железной руды примерно на $400 млрд, это составляет около четверти всего ввоза). Однако уже к 2018 году темпы роста энергопотребления в Китае замедлились до 3% в год (в 2004-м - 17%). В итоге теперь в структуре исходящих ПИИ на добычу и производство пришлось по 9%, тогда как на сектор услуг - 78% (34% - лизинг, 12% - торговля, 10% - ИТ-сервисы).



Как коронавирус подкосил инвестиции

Инвестиции в Африку действительно росли очень быстро, но с низкой базы, указывают в IIF. Сейчас их объем превышает $45 млрд, но они по-прежнему составляют лишь четверть от инвестиций в другие азиатские страны (статистика приводится за вычетом Гонконга, Каймановых и Виргинских островов) и примерно равны объему вложений в Австралию. Также китайские ПИИ в Африке по-прежнему ниже, чем у Великобритании, США, Франции и Нидерландов (из-за налоговых льгот страна удобна для финансовых сделок).



Помимо этого, растут вложения в рамках программы "Пояса и пути". На долю стран, участвующих в инициативе, теперь приходится 13,5% от общего объема китайских ПИИ (в 2016 году - 8,5%). Но в последние два года и здесь наблюдается стагнация - это происходит из-за снижения темпов роста общего объема вложений за рубеж, более жесткого контроля за тем, куда направляются средства, а также незначительного размера рынков принимающих стран и их растущей долговой нагрузки и геополитических рисков.



Татьяна Едовина

№23 от 10.02.2020, стр. 2