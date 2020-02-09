ЧП республиканского масштаба. Казахстан пережил самые масштабные беспорядки за десятилетие, - "Къ"

08:04 10.02.2020 Власти Казахстана заявили о нормализации ситуации на юге республики, где в ночь на 8 февраля произошли столкновения между казахами и дунганами. В результате побоища с применением огнестрельного оружия 10 человек погибли, 43 были госпитализированы, до 10 тысяч покинули свои дома. Для урегулирования ситуации создана правительственная комиссия. Противостояние на юге Казахстана стало самыми масштабными столкновениями за последнее десятилетие. Как заявил "Ъ" директор проекта по азиатской безопасности ПИР-Центра Вадим Казюлин, массовость и организованность выступлений свидетельствует о стремлении определенных сил "направить скопившееся в обществе недовольство на дунган".



Ситуация на юге Казахстана после кровавых событий прошлой пятницы входит в нормальное русло. Об этом заявил в воскресенье президент страны Касым-Жомарт Токаев. "Пострадавшие получат господдержку. Моя задача - обеспечить мир и согласие в нашей стране",- отметил он. По словам президента, "кровопролитие произошло по вине провокаторов, при попустительстве сотрудников госорганов, и они будут наказаны".



Столкновения, в которых принимали участие несколько сот человек, часть из которых имела огнестрельное оружие, произошли в ночь на 8 февраля, в приграничных с Киргизией селах Масанчи, Аухатты и Булан-Батыр Кордайского района Жамбылской области Казахстана. В наибольшей степени пострадало село Масанчи, населенное дунганами - исповедующими ислам потомками китайцев, переселившимися сюда в XIX веке, во времена Российской империи, из-за преследований на своей исторической родине.



По официальной версии, причиной трагических событий стал бытовой конфликт, которым воспользовались провокаторы, попытавшиеся перевести его "в межэтническую плоскость".



При этом кровавой ночи с 7 на 8 февраля предшествовали два события, которые и стали триггером конфликта.

Первое из них произошло 5 февраля, и о нем рассказал на брифинге в воскресенье замглавы МВД Казахстана Алексей Калайчиди. "Одни ехали по дороге прямо - трое, еще трое на большегрузной машине в этот момент выезжают из дома на дорогу. Конфликт - кто кому не уступил дорогу. В результате, как обычно бывает, от слов перешло к рукоприкладству на месте". Участниками конфликта стали, с одной стороны, казахи (один из них в возрасте 82 лет и его родственники), с другой стороны - дунгане. Пострадавшая сторона - казахи живут в ауле Каракемер, который находится буквально в 300–500 м от села Масанчи.



Второе событие, о котором также сообщили в МВД Казахстана,- произошедший через два дня после первого случая конфликт жителей села Масанчи с патрулем дорожной полиции.

По информации департамента полиции Жамбылской области, днем 7 февраля в расположенном рядом с Масанчи селе Сортобе водитель остановленного патрулем автомобиля проигнорировал требования проехать в отделение в связи с выявленными правонарушениями. Предполагаемый нарушитель заехал во двор своего дома, а его родственники оказали физическое сопротивление полицейским и нанесли им телесные повреждения. Видеозапись этого инцидента разлетелась по социальным сетям и, по мнению сотрудников правоохранительных органов, стала еще одним катализатором ситуации.



Уже в 19 часов 7 февраля в дежурную часть департамента полиции Жамбылской области поступило сообщение о том, что на окраине села Масанчи собралось около 70 агрессивно настроенных мужчин, между которыми началась драка. Как заявил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев, "одновременно провокаторы и очевидцы снимали происходящее, через мессенджеры и социальные сети призывали граждан к противозаконным действиям". "Это привело к эскалации конфликта и увеличению количества участников групповой драки",- добавил глава МВД Казахстана. По его словам, "из соседних населенных пунктов прибыло еще около 300 человек".

Впрочем, по неофициальным данным, в столкновениях принимали участие до 1000 человек.

"Участники драки оказали активное сопротивление сотрудникам полиции и грубое неповиновение их законным требованиям. Хулиганы применили металлические предметы, камни, огнестрельное оружие",- рассказал Ерлан Тургумбаев.



Происходящее в Масанчи моментально получило распространение в казахстанском сегменте социальных сетей. Полиция не смогла сразу навести порядок: драки, погромы и поджоги продолжались практически всю ночь, перекинувшись и на соседние села Аухатты и Булан-Батыр.

Взять ситуацию под контроль удалось около 5:30 утра, после того как на место прибыли части Национальной гвардии Казахстана и полицейского спецназа из Алматы. По предварительным данным МВД, в результате было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомашины.



Необходимо отметить, что власти Казахстана, хоть и с некоторым опозданием, всерьез обеспокоились угрозой разрастания конфликта на межнациональной почве. Уже утром 8 февраля в Алматы был взят под усиленное патрулирование район "Заря Востока", где в основном проживают дунгане, а также в качестве профилактической меры все крупнейшие рынки Алматы были закрыты на "санитарный день".



Президент Токаев провел совещание, на котором была создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером Бердибеком Сапарбаевым. А также даны указания помочь пострадавшим и наказать виновных.

В тот же день, 8 февраля, правительственная комиссия во главе с вице-премьером прибыла в Масанчи. Ее задачей было определить размер ущерба и обеспечить выплату компенсаций пострадавшим, а также наладить нормальную работу государственных служб.

Вторая задача - убедить дунган, спешно покинувших свои дома, вернуться домой.



Дело в том, что, по разным данным, от 4,5 тыс. до 10 тыс. человек, в основном женщины, старики и дети, перебрались через границу в соседнюю Киргизию, где также компактно проживает дунганское население.

"С акимом области мы объехали ночью все пять населенных пунктов. Везде было спокойно. Никаких нарушений, конфликтов, тем более драки, не было. Так будет и дальше. Поэтому не беспокойтесь. Мы обеспечили порядок и дальше будем обеспечивать. Все будет спокойно, как раньше было",- заявил 8 февраля на встрече с местными жителями вице-премьер Сапарбаев. Что касается наказания виновных, то в настоящий момент, как заявил заместитель генпрокурора Казахстана, на месте происшествия работает следственная группа.



По данным МВД, всего по итогам беспорядков было задержано 87 человек, однако в настоящий момент они отпущены на свободу. Этому предшествовал прошедший 8 февраля митинг, в ходе которого около 200 человек собрались на автодороге между селами Масанчи и Каракемер в Жамбылской области Казахстана, требуя освободить людей, задержанных после беспорядков.



Аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов несколько раз приезжал к собравшимся и в конце концов сообщил, что все задержанные отпущены по домам.

"Казахстан - многонациональная республика. До революции 1917 года некоторые народы спасались на этой земле от преследований, в советское время сюда отправляли в ссылку кулаков и инакомыслящих, а иногда - целые народности. Нередко это создавало напряженность. При этом казахи живут жузами, племенами, и эта традиция пережила времена "единого многонационального советского народа"",- заявил "Ъ" директор проекта по азиатской безопасности ПИР-Центра Вадим Казюлин.



По словам эксперта, "дунгане также сохраняют крепкие общинные связи. Рынок во все времена позволял дунганам жить чуть богаче, а иногда - заметно богаче соседей". "Сегодня, когда в сельской местности Казахстана растет безработица, вместе с ней растет и зависть к более предприимчивым торговцам",- говорит господин Казюлин. И добавляет: "Массовость и организованность беспорядков дает повод предположить, что кому-то могло быть выгодно направить накопившееся недовольство на дунган. Кроме того, рост социальной напряженности на фоне экономических трудностей пришелся на период транзита власти, который сам по себе устраивает в Казахстане не всех".



Между тем ситуация в Казахстане стала непростым испытанием и для соседней Киргизии, где называют еще большее число беженцев.

По данным погранслужбы Киргизии, за последние три дня киргизско-казахскую границу пересекло более 12 тыс. дунган, проживавших в Кордайском районе Казахстана. Как пояснили "Ъ" в МВД Киргизии, многие беженцы не имели при себе документов. Большая часть - женщины и дети, которые не успели взять с собой документы, деньги, необходимые вещи.



Председатель этнической ассоциации дунган Киргизии, депутат парламента Абдумажит Юсуров считает, что власти Киргизии сработали оперативно. "Всю необходимую помощь беженцам оказали погранслужба, МВД и Минздрав Киргизии, местные органы власти",- заявил "Ъ" депутат Юсуров.

Жителей сел Масанчи и Сортобе разместили в основном в киргизском городе Токмак и близлежащих селах Иссык-Атинского района Чуйской области. Пропускные пункты "Токмак-автодорожный" и "Кен-Булун-автодорожный" в субботу, 8 февраля, работали в авральном режиме.



По словам Абдумажита Юсурова, до окончательной стабилизации обстановки еще далеко, люди боятся возвращаться в родные места. Сейчас пострадавших жителей размещают у себя на дому родственники, друзья, жители киргизских пограничных сел. Беженцами также активно занимаются волонтеры и сотрудники Красного Полумесяца. Этническая ассоциация дунган обратилась к жителям Киргизии с просьбой об оказании гуманитарной помощи. Как пояснили в ассоциации, беженцам нужны одеяла, пледы, теплая одежда, вода, продукты питания, средства гигиены, мыломоющие средства и предметы первой необходимости. Пункты сбора помощи открыты в Бишкеке и Токмаке.



9 февраля Казахстан вывез на реанимобилях службы санавиации в Алматы восемь граждан, пострадавших во время конфликта в селе Масанчи и госпитализированных в стационары Киргизии. Всего в киргизские больницы за медпомощью обратились 34 беженца. Прилетевший в Бишкек замминистра здравоохранения Казахстана Камалжан Надыров лично ознакомился с состоянием пострадавших.



Александр Константинов, Нур-Султан; Кабай Карабеков, Бишкек; Сергей Строкань

от 09.02.2020, 22:24 Источник - "Коммерсантъ"

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