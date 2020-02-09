 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Рахмон сделает родную Дангару столицей Хатлонской области?
08:16 10.02.2020

Дангара станет центром Хатлонской области?

Двое высокопоставленных чиновников на юге Таджикистана подтвердили, что город Дангара, родина президента страны, в ближайшем времени станет административным центром.
Глава Хатлона заявил, что работы в этом направлении продолжаются. Начальник отдела строительства Дангары добавил, что, возможно, это произойдет к 2021 году.
Обозреватели недоумевают, почему выбор пал именно на Дангару, родину президента?

Шукрулло Бахтиер, начальник отдела строительства и градостроительства Дангары, сказал 6 февраля, что генеральный план будущего административного центра подготовлен, но окончательно не утвержден. По его словам, в Дангаре предусмотрено строительство десятков зданий и объектов, в том числе большой Дворец культуры.
В августе 2017 года экс-председатель Дангары Махмадулло Сайдализода заявил, что "генплан" охватит 6000 гектаров земли.
На прошлой неделе Диловар Исозода, начальник Управления образования Хатлонской области, также сказал, что в Дангаре будет построено 8-этажное здание управления образования области.

Ранее в Таджикистане ходили слухи о том, что Дангара скорее всего будет преобразована в административный центр Хатлонской области или даже в столицу страны, но власти не подтверждали эту информацию.
Курбон Хакимзода, председатель Хатлонской области, 7 февраля на пресс-конференции подтвердил, что Дангара станет центром области, отметив, что предприятия и организации обязались заняться работами по благоустройству.

"На сегодняшний день в Дангаре ведется строительство нескольких объектов, но процесс преобразования в центр может затянуться на несколько лет. Необходимо провести тщательный анализ и расчеты, необходимы большие денежные средства. Одно могу сказать точно, это не произойдет к 30-летию независимости страны. Возможно, чуть позже", - добавил он.

Власти обосновывают свое решение благоустройством городов и районов, но критики недоумевают – почему выбор пал именно на Дангару, родину президента? Один из обозревателей на условиях анонимности сказал, что "в Хатлонской области несколько районов, которые требуют внимания и благоустройства. Почему именно Дангара, а не Джайхун, Хамадони, Вахш, Сарбанд, Джоми, Восе или Фархор?".
Власти не дают конкретного ответа на этот вопрос, но заверяют, что по очередности будут решены проблемы в каждом районе страны.

С 2000 года в Дангаре начался строительный бум, который продолжается по сей день. Дангаринский район был образован в 30-х годах прошлого века и входит в Кулябскую группу районов.
В 2005 году в Дангаре был построен филиал Таджикского аграрного университета, а в 2012 году он был преобразован в Дангаринский государственный университет. В 2016 году здесь же был построен Медицинский университет Хатлонской области, для решения проблемы нехватки медицинский кадров в этом регионе.
В Дангаре действует свободная экономическая зона, в которой было создано несколько предприятий, часть из них уже функционирует. Здесь же ведется строительство предприятия по производству взрывчатых веществ.
По официальной статистике, население Дангары составляет 160 тыс человек. Жители прилегающих районов стараются получить землю или купить жилье именно в Дангаре, где по сравнению с другими районами области созданы лучшие условия для проживания.

Впрочем, есть в Дангаре кишлаки, в которых до сих пор нет света и воды. В 2017 году Радио Озоди писало о трудной жизни 200 семей в кишлаке Иттиход Дангаринского района, где жители страдают от отсутствия электроэнергии, воды и дорог.
Эксперты отмечают, что не секрет, что внимание властей к Дангаре и масштабные работы по ее благоустройству связаны именно с тем, что это родина президента страны и других высокопоставленных чиновников. Однако, по их словам, власти должны действовать таким образом, чтобы исключить неравенство между районами и местничество.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581311760
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