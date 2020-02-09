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|Новым главой Российско-Кыргызского фонда развития стал Азиз Аалиев
09:03 10.02.2020
Председателем правления Российско-Кыргызского фонда развития назначили Азиза Аалиева. Распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
Коллективу РКФР нового руководителя представили сегодня. С июля 2019 года и до назначения на должность Азиз Аалиев был членом правления фонда. До этого работал в аппарате правительства заведующим отделом финансов и кредитной политики.
Прежний глава РКФР Эркин Асрандиев на прошлой неделе назначен вице-премьер-министром Кыргызстана.
Татьяна КУДРЯВЦЕВА