Новым главой Российско-Кыргызского фонда развития стал Азиз Аалиев

09:03 10.02.2020

Председателем правления Российско-Кыргызского фонда развития назначили Азиза Аалиева. Распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Коллективу РКФР нового руководителя представили сегодня. С июля 2019 года и до назначения на должность Азиз Аалиев был членом правления фонда. До этого работал в аппарате правительства заведующим отделом финансов и кредитной политики.

Прежний глава РКФР Эркин Асрандиев на прошлой неделе назначен вице-премьер-министром Кыргызстана.



Татьяна КУДРЯВЦЕВА