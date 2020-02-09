Из Казахстана в Киргизию бежало от погромов 8 тысяч дунган, - 24.kg

09:08 10.02.2020

09 февраля 2020, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ

Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт в Масанчи. Кыргызско-казахская граница: что происходит прямо сейчас



Жители казахских сел Масанчи и Сортобе стали возвращаться в РК



В результате беспорядков в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана, которые начались вечером 7 февраля, погибли 11 человек.

По официальным данным властей РК, в беспорядках в Масанчи и других населенных пунктах участвовали почти 1 тысяча человек, 40 ранены, 50 задержаны. От поджогов пострадали более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 автомобиля.

В Кордайском районе Казахстана введен режим чрезвычайной ситуации.

Казахстанцы массово покидали села и прибывали в Кыргызстан. В субботу, 8 февраля, на пропускных пунктах "Кен-Булун-автодорожный" и "Токмак-автодорожный" отмечалось скопление людей из Масанчи и Сортобе. По официальным сведениям, границу пересекли около 4 тысяч человек. По неофициальным, вдвое больше.

Дежурившие на месте сотрудники правоохранительных органов рассказывают, что накануне вечером и почти всю ночь люди в большом количестве шли к линии границы. Среди беженцев подавляющее большинство - это женщины, дети, старики. Многие из них не успели собрать вещи.



Фото 24.kg. Скопления граждан на пропускных пунктах уже нет



Власти Казахстана призвали жителей Масанчи и Сортобе не уезжать. По данным СМИ РК, вчера вице-премьер-министр страны Бердыбек Сапарбаев объехал населенные пункты, где произошли беспорядки, изучил ситуацию и встретился с местными жителями.

"Мы наведем порядок, не беспокойтесь. Мы обязательно найдем провокаторов, зачинщиков. Молодые люди погибли. За что? За кого? Мы проведем встречу во всех населенных пунктах", - сказал он.

Эти обещания сельчане услышали. Сегодня массового скопления на кыргызско-казахской границе уже нет. Вчера вечером, по словам пограничников, люди еще переходили на территорию Кыргызстана. Но сегодня утром некоторые стали возвращаться домой.

"До обеда сегодня обратно в Кордайский район вернулись примерно 1 тысяча человек. Многие оставили здесь жен и детей, а сами пошли охранять дома", - рассказывают пограничники.

Житель Масанчи Ибрагим тоже решил вернуться домой. Говорит: приходится возвращаться, потому что дома остался скот.

"Слышал, что обстановка в селе спокойная, однако опасения все равно есть. Семья останется пока в Кыргызстане. А я возвращаюсь домой", - сказал он.



Фото 24.kg. Ибрагим, житель Масанчи, решил вернуться в Казахстан: там остались дом и скот, за которым надо ухаживать



Следом еще одна семья - мужчина с женой и дочерью-подростком. Говорят, младших детей пока оставили в Токмаке у родственников.

Большинство беженцев поселились временно у родных и близких в приграничных селах компактного проживания дунган. Помощь также оказывают Минздрав и Красный Полумесяц.

Возле КПП организовали пункт приема беженцев. Жители Токмака установили столы и скамейки, добровольцы готовят обеды для тех, кто переходит границу. Кормят и милиционеров с пограничниками. Сегодня на обед плов.



Фото 24.kg. Возле КПП установили столики и скамейки: беженцев кормят до того, как их заберут родственники или близкие



"Кен-Булун-автодорожный" тоже сегодня немноголюден. Накануне беженцев принимали и здесь. Но сегодня на месте, кроме милиционеров и пограничников, почти никого нет.



Из Казахстана еще прибывают беженцы, но их единицы



Прибывших единицы, их данные регистрируют на месте. После чего их передают родственникам.