В Китае от коронавируса умерли 908 человек, инфицированы более 40 тысяч (последние данные)

09:11 10.02.2020

В Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, скончались 908 человек. Общее число зарегистрированных случаев заболевания, по данным Госкомитета здравоохранения страны, составляет 40171 человек.



За прошедшие сутки число инфицированных выросло в Китае на 3062 человек, умерших - на 97, из которых 91 человек скончался в эпицентре заболевания провинции Хубэй.



На лечении в больницах находятся около 36 тыс. человек, из которых 6,5 тыс. больных в тяжелом состоянии. Под наблюдением в связи с вероятностью заражения находятся почти 187,5 тыс. человек. 3,3 тыс. человек уже выздоровели и выписаны из больниц.



Вне материкового Китая зарегистрировано 64 подтвержденных случая заболевания новой пневмонией: 36 - в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 - в Макао, 18 - на Тайване.



Ранее сообщалось, что власти Китая уже потратили на борьбу с коронавирусом в общей сложности более $10 млрд.