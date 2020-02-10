Минский шпагат между интеграцией и многовекторностью, - А.Цуканова

09:14 10.02.2020 Арина ЦУКАНОВА | 10.02.2020



Вслед итогам переговоров в Сочи

Итоги сочинских переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко огласил заместитель администрации российского президента Дмитрий Козак. "Что касается сотрудничества в нефтегазовой сфере, то мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года. Что касается условий поставки нефти, которые тоже были предметом обсуждения, то правительство Российской Федерации будет оказывать содействие достижению соглашения с белорусскими потребителями и производителями нефти в нашей стране. Мы не можем сегодня резко поменять условия регулирования нашей нефтяной отрасли: вы знаете, цены на сырую нефть формируются рынком и административно не регулируются".

Это, как говорится, в сухом остатке: газ Белоруссия получила по прошлогодней цене, нефть – по коммерческой. Российское руководство вопрос стоимости нефти отдало в руки участников рынка. Белорусский президент уехал из Красной Поляны, не сделав заявлений для СМИ.

Сейчас, по данным "Белнефтехима", стоимость российской нефти составляет 83% от мировой. Однако к 2024 году цена на нефть для белорусских НПЗ в результате налогового маневра сравняется с мировой, соответственно, станут дороже продукты нефтепереработки. В самой России разработан механизм субсидий нефтяным компаниям из государственного бюджета страны, которые позволят сдерживать рост цен на топливо, однако субсидировать другие государства деньгами российских налогоплательщиков РФ не собирается. Для Белоруссии всегда существует вариант углубленной интеграции в рамках Союзного государства, что позволяет приблизиться к озвученному Лукашенко пожеланию получать углеводороды по ценам, "как в Смоленской области".

Вариант этот был предложен белорусской стороне. Причем углубление интеграции в рамках Союзного государства России и Беларуси – реальная перспектива развития экономик двух стран в единой системе координат, позволяющей уравнять белорусские и российские предприятия в части преференций. Тот же "налоговый маневр" в России изобретали не с целью насолить белорусским соседям, а для того, чтобы обеспечить пополнение российского бюджета. Одновременно в РФ продумали меры защиты своих производителей нефтепродуктов. И пригласили Беларусь углублять интеграцию в части унификации налогового законодательства и работы над иными положениями Союзного договора, чтобы тамошние НПЗ оказались в тех же условиях, что и российские.



Однако в Минске в углубленной интеграции с Россией увидели угрозу так называемой многовекторности, основанной на ошибочной уверенности в том, что Беларуси необходимо не углублять отношения с Российской Федерацией, а диверсифицировать свои международные отношения.

Что касается экономического обоснования для белорусской многовекторности, то его нет: есть общие фразы о "равноправных и взаимовыгодных отношениях с различными государствами", "эффективности двусторонних отношений", "конструктивной прагматичной работе по всем возможным направлениям" и так далее. За четверть века плоды этой политики то ли не завязались, то ли не созрели, то ли оказались горькими. Так или иначе, в 2017 году Александр Лукашенко заявил, что "у нас не все получилось с многовекторностью", и одновременно подчеркнул, что у Беларуси "нет другого пути, кроме как многовекторная политика".

Вопрос, зачем диверсифицировать то, что можно развивать, повис в воздухе. Для чего уходить от углубленной интеграции в рамках Союзного государства в дебри многовекторности, за 25 лет не принесшей белорусскому государству ожидаемых выгод? Например, в 2015 году Китай оказался не готов к "многовекторным" отношениям с Беларусью на безвозмездной основе "даже при условии предоставления Беларуси статуса стратегического партнера". "В целом вся помощь, оказываемая Китаем Беларуси, осуществляется в рамках связанных кредитов, подразумевающих приобретение на выделенные деньги китайского оборудования, технологий, использование китайской рабочей силы", – сказано в статье "Принцип многовекторности во внешней политике РБ на примере белорусско-китайского сотрудничества".



Многовекторность дала сбой и в истории с поставками нефти в Беларусь: никто пока не вызвался продавать черное золото Минску дешевле, чем Россия. А история с Белорусской АЭС показывает, что Прибалтике наплевать на многовекторность РБ: буквально на днях главы правительств Латвии, Литвы и Эстонии в Таллинне договорились поставить подписи под декларацией об отказе от закупок электроэнергии, произведенной на БелАЭС. "Импорт российской электроэнергии не должен стать возможностью для импорта с "нечистой" Островецкой АЭС", – заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Хотя совсем недавно глава литовского внешнеполитического ведомства находился с визитом в Минске, где ему дружески жали руки и "многовекторно" соглашались принять европейских экспертов ENSREG и выслушать их рекомендации. Это показательный пример того, что многовекторность работает только в теории, но не на практике.



Пустоту, образованную отсутствием экономического обоснования белорусской многовекторности, заполнило обоснование чисто политическое. Приверженность многовекторности в Белоруссии стали объяснять необходимостью сохранить суверенитет: дескать, интеграция означает зависимость, следовательно, чтобы оставаться независимыми, нужна дезинтеграция! Дошло до заявлений об опасности "включения Белоруссии в состав России" и уличных митингов, организованных прозападными грантоедами под лозунгом "Никакой интеграции!". Тут же появилась "социология", состряпанная в Польше Белорусской аналитической мастерской (BAW) и растиражированная каналом "Белсат": "В течение 2019 года число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%". По уверениям создателей сего социологического "блюда", идею вхождения Беларуси в Союзное государство поддержало только 12,8% опрошенных, а вхождение в состав России – 3,7%.

Опрос Белорусской аналитической мастерской, действующей из Польши, преследует очевидную цель: убедить общественность в том, что работа над "дорожными картами" углубления интеграции в рамках Союзного государства ведется вопреки воле белорусов.



После встречи Путина и Лукашенко в Красной Поляне нельзя было не заметить активизации "спящих" проектов в СМИ и социальных сетях. Так, Яндекс.Дзен взорвался каналами, разливающими ложь о цене российской нефти ("в отдельные периоды цена поставляемой в Беларусь нефти заметно превышала мировой уровень") и газа ("мировая цена газа для Германии оказывается ниже отпускной для Беларуси", "наша страна по сравнению с ценой в Смоленской области ежегодно переплачивает (! – Ред.) примерно 1,5 млрд USD", "суверенная Беларусь имеет право перенести вопрос о компенсации нанесенного ущерба в международную плоскость").

Тут же – рассказы о том, что в случае углубления интеграции в формате Союзного государства Беларусь вступает в "конфликт со всеми странами Европейского союза", "возникает риск войны с НАТО", "пресечение всех связей с другими странами", "остановка развития инфраструктуры" и так далее.

А кому-то в Белоруссии предлагается совсем примитивный набор "доказательств" ненужности Союза: "в Беларусь хлынет дешевая рабочая сила – азиаты", "естественно падение зарплат", "бизнес задушат", "Минск станет заурядным провинциальным городом" и так далее. Не менее вредна чушь иного рода: что России якобы выгоден "развод" с Беларусью.

Спустя два дня после сочинских переговоров и белорусская сторона огласила подробности достигнутых в Красной Поляне соглашений между Минском и Москвой, сделал это первый вице-премьер РБ Дмитрий Крутой. По его словам, российский газ в Беларусь будет поставляться на условиях, не худших, чем прошлогодние, причем профильные министры двух государств "еще обсудят возможные небольшие корректировки в нашу пользу". Что касается нефти, ее РБ тоже собралась покупать у РФ. "Беларуси не нужно никаких специальных эксклюзивных условий, мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже. Российский президент Владимир Путин согласился с этим подходом. Более того, он пообещал, что российское правительство окажет всяческое содействие в нашей работе с российскими добывающими компаниями", – заявил Крутой в эфире белорусского канала ОНТ. При этом будут сняты ограничения на допуск к нефтепроводу "Транснефти", что позволит белорусской стороне договариваться не только с пятеркой главных поставщиков нефти ("Роснефть", "Лукойл", "Татнефть", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз"), но и с более мелкими компаниями.

Кроме этих вопросов, как рассказал Крутой, в Сочи обсуждалось снижение ставки по кредиту на строительство БелАЭС и отсрочка выплат. Переговоры белорусские СМИ назвали прошедшими "в конструктивном, нормальном и абсолютно рабочем ключе".



…В день встречи Лукашенко и Путина в Сочи белорусская оппозиция встречалась с украинскими деятелями в Киевской городской администрации (в том самом здании, на фасаде которого 1 января красовался портрет Степана Бандеры). "Белорусы и украинцы договорились, как вместе бороться с Россией", – гласит заголовок "Белсата". Хотя договаривались не белорусы и украинцы, а ничтожная их часть. Решили создать единый информационный фронт, помечтали о Балто-Черноморском союзе. Украинские участники встречи призвали белорусских коллег не ассоциировать Лукашенко с суверенитетом, а осевший на украинских просторах "литвин", создатель "Белого легиона", предложил формировать в белорусских городах "добровольные батальоны" (очевидно, на манер украинских). Нынешняя Украина даже после государственного переворота для "многовекторной" Белоруссии – стратегический партнер. Даже если этот партнер собирается действовать против белорусской власти. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581315240

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Заявление Главы государства К.К. Токаева в связи с событиями в Жамбылской области

- Н.Нигматулин: при рассмотрении законопроектов надо учитывать весь спектр мнений

- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Совета по транспорту

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2020 года №32

- Состоялось заседание Совета сенаторов

- Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области

- Кадровые перестановки

- Коллегия АДГС: сокращение численности госаппарата потребует повышения мобильности и рационализации процессов

- О бедном акиме...

