Недопосаженный замакима Алматы Манзоров сам ушел с госслужбы - "по семейным обстоятельствам"

09:18 10.02.2020

Манзоров рассказал, почему покинул свой пост

Он написал заявление по собственному желанию.



Заместитель акима Алматинской области Багдат Манзор рассказал, почему покинул свой пост, передает zakon.kz.



По собственному желанию я такое решение принял. По семейным обстоятельствам, - сказал Манзоров.



10 февраля на аппаратном совещании заместитель акима Алматинской области Багдат Манзоров был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Багдат Манзоров был назначен заместителем акима Алматинской области 12 июля 2019 года.

Осенью 2019 года в соцсетях появилась информация о задержании Манзорова. 27 сентября первый замглавы Антикоррупционной службы Олжас Бектенов подтвердил информацию и сообщил, что заместитель акима Алматинской области Багдат Манзоров задержан и находится в изоляторе временного содержания. Однако он не конкретизировал квалификацию его деяний и по какой статье Уголовного кодекса обвиняется должностное лицо.

Позже первый заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Алматы Данияр Таумурат сообщил о том, что дело в отношении Багдата Манзорова было переквалифицировано с 366-й статьи Уголовного кодекса РК (получение взятки) на 190-ую статью, часть 4, пункт 2 (мошенничество в особо крупном размере).



29 октября стало известно, что Генеральная прокуратура РК прекратила дело в отношении заместителя акима Алматинской области Манзорова. На следующий день в надзорном органе пояснили снятие обвинений с замакима. Оказалось, что уголовное дело было прекращено за отсутствием события преступления.