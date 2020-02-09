Участников погромов в Казахстане созывали в соцсетях, пугая "китайской экспансией", - "МК"

09:44 10.02.2020

Как обычный бытовой конфликт перерос в межэтническую бойню



Целые улицы выгоревших зданий, дымящиеся гаражи, обуглившиеся останки легковых авто и перевернутые грузовики, пустые дворы у домов с выбитыми стеклами и военные патрули в полном облачении (в бронежилетах и касках) - так сейчас выглядят поселки Кордайского района Жамбылской области Казахстана, граничащего с Киргизией. Именно в соседнюю республику в субботу массово ринулись жители четырех селений после ночных погромов, в результате которых было убито 10 человек, сожжено 25 жилых домов, 31 коммерческих объектов (кафе, магазинов и складов) и 41 автомобиль. В районе введен режим ЧС.



Спецназ был введен в регион в 5 утра субботы, поле того, как простые полицейские патрули не смогли усмирить нагрянувшую в поселок Масанчи толпу, громящую все, что видит. Правоохранители, вставшие на пути молодчиков, вооруженных прутьями, камнями и охотничьими ружьями, сами стали первыми жертвами беспорядков: двое полицейских получили огнестрельные ранения, еще трое получили ушибы. Уже в субботу днем в районе работала правительственная комиссия, которая пыталась разобраться: как так вышло, что обычный бытовой конфликт перерос в межэтническую бойню. А то, что погромы были межэтническими, уже не скрывают и в полиции Казахстана, и в правительстве. Сейчас ищут тех, кто старательно раздувал ситуацию в соцсетях, созывая казахских молодчиков на погромы дунганских поселков. Беспорядки коснулись не только Масанчи, но и сел Аукатты, Булар-Батыр и Сортобе, где так же компактно проживали дунгане.



Дунгане - потомки китайской народности хуэйцзу (хуэй). После неудачного восстания против династии Цин в 19 веке их предки переселились в Российскую империю. Сейчас они проживают, в основном, на территории современной северной Киргизии (около 70 тысяч) и южного Казахстана (62 тысячи) - в поселках вдоль казахско-киргизской границы. Мелкие межэтнические стычки возникали и до этого, но никогда они не приобретали столь ужасающих масштабов. Как написал казахстанский блогер, прибывший на место погромов в субботу: "Картина ужасающая. Нереальное что-то, будто не у нас произошло. Картина страха".



Как сообщает полиция, началось все с дорожного конфликта. Легковой автомобиль с тремя казахами из села Каракемер не поделил дорогу с выезжавшим из двора поселка Сортобе грузовиком с тремя местными жителями. Водители сцепились в перепалке, слово за слово, в ход пошли тяжелые предметы. Ранения, в результате, получил пожилой человек из Каракемера. Кто-то снимал конфликт на телефон, после чего в соцсеть выбросили видео с соответствующими комментариями и призывами. Причем некоторые писали, что дунгане - это "вестники китайской экспансии". Хотя живут они в регионе около двух веков и не менее коренные, чем казахское население, в национал-патриотическом раже на такие тонкости внимания не обращают.



Уже к вечеру из различных регионов Казахстана к дунганским поселкам стянулись агрессивные молодые люди. Подготовились они хорошо: позже полиция сообщала, что у задержанных погромщиков были изъяты два охотничьих оружия, два пистолета, 54 бутылки с зажигательной смесью. Камни и прутья никто не считал. Говорили о том, что среди нападавших на дома дунган были замечены криминальные элементы. У них, судя по всему, были свои мотивы. Перед тем, как поджечь дома, они уводили со двора скот. И здесь уже всплывает еще одна скрытая подоплека произошедшего - социальная. Юг Казахстана - не самый благополучный в экономически-социальном плане регион. А дунгане, которые мастера по возделыванию любого участка земли, на этом фоне живут немного лучше. Не все могут это им простить.

Сейчас правительство призывает дунган, массово бежавших в Киргизию, возвращаться. Президент Токаев пообещал восстановить все сожженные дома и постройки. Район пока остается под охраной военных. Но жители сел и сами стали возвращаться: им надо хоронить погибших. В воскресенье в Масанчи прошли первые похороны: 3000 человек провожали в последний путь отца шестерых детей, 47-летнего Рамзана Харсарова, который в одиночку противостоял погромщикам на пороге своего дома. А в Сортобе хоронят учителя казахского языка и информатики средней школы №17 Малика Ясырова. Полиция обещает найти всех, кто не только принимал участие в убийстве людей, но и тех, кто призывал громить соседей в соцсетях.



Елена Гамаюн

9/02/2020