Швеция борется с женским обрезанием при помощи ложек. Цивилизация, однако.., - Kurier

10:26 10.02.2020

7 февраля 2020 г.

Марлен Патсалидис | Kurier



"В аэропорте Гетеборга девочки могут тайно позвать на помощь, подложив ложку в нижнем белье", - сообщает австрийское издание Kurier.

"6 февраля отмечался ежегодный день борьбы с женским обрезанием. Всемирная организация здравоохранения предостерегла о том, что практика нанесения генитальных увечий по-прежнему распространена в Африке, на Ближнем Востоке и, например, в Индонезии", - передает журналистка Марлен Патсалидис.

В Швеции с этим жестоким ритуалом борются практическим методом. "В шведском городе Гетеборг девочкам, которые боятся, что их вывозят за границу для заключения принудительного брака или совершения обрезания, советуют положить в нижнее белье ложку до прохождения предполетного досмотра в аэропорту".

"Из-за ложки при прохождении досмотра срабатывает металлодетектор. Девочку отводят в сторону, и так она может лично поговорить с сотрудниками аэропорта", - сказала Катарина Идегард, отвечающая во втором по величине городе Швеции за борьбу с насилием над женщинами (...). По ее словам, для многих девочек и девушек это "последний шанс подать сигнал тревоги", - передает издание.

"Точных данных о количестве девочек, которых в Швеции вывозят за границу из-за принудительного брака, нет. Однако в прошлом году на телефон национальной горячей линии поступило 139 звонков по поводу браков с малолетними или принудительных браков".

"Примеру Гетеборга должны последовать и другие шведские города. Изначально эта идея принадлежит британской благотворительной организации Karma Nirvana. По ее данным, тактика использования ложек уже спасла многих девочек в Великобритании от принудительного брака".

"Согласно исследованию 2015 года, в Швеции проживают до 38 тыс. девочек и женщин с генитальными увечьями. Среди них женщины, родившиеся в Сомали, Эритрее, Эфиопии, Египте и Гамбии. (...) Всего в мире примерно в 30 странах проживает более 200 млн. девочек и женщин, перенесших женское обрезание", - сообщает Kurier.



Источник: Kurier