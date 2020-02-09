Алматы. Bek Air подала в суд на владельца дома, в который врезался самолет. Мешал полету?

10:29 10.02.2020

Шокан Алхабаев

Ардак Култаев



Авиакомпания Bek Air подала в суд на владельца дома, в который врезался самолет, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Недавно пришел документ, в котором говорится, что Bek Air подала на меня в суд. Вот теперь думаю, почему они в суд подают на меня, а не на акимат? Решение о выдаче земли мне дал акимат, разрешение на постройку дома тоже принял акимат. А виноватым хотят сделать меня. В суд приглашают 21 февраля. Я на Bek Air тоже в суд подавал, ранее. Они, получается, в ответ мне иск предъявили", - сказал Решет Калибек.



Кроме того, владелец дома, куда врезался самолет Bek Air, просит другой участок. Свою просьбу он озвучил в прямом эфире на странице юриста Бакытжана Базарбека в Facebook.



По словам хозяина коттеджа Решета Калибека, ранее в акимате Талгарского района ему обещали возместить ущерб. Мужчина отметил, что общая сумма ущерба вместе с постройкой дома и мебелью составляет около 25 миллионов тенге. Дом свой он оценил в 20 миллионов тенге.

"Они (сотрудники акимата - прим. автора) предложили два варианта: построить дом либо выдать деньги. Но сейчас они не поднимают трубки, избегают меня. Я хочу, чтобы мне возместили понесенный ущерб. Других претензий в виде моральной компенсации не требую. И еще просьба, чтобы выдали земельный участок в законном месте. Строить дом на прежнем месте я не намерен", - сказал Решет Калибек.

Он отметил, что не стал бы и раньше строить там дом, если бы знал о незаконности своего прежнего участка. Владелец дома хочет лишь вернуть свои затраты.

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Ранее в акимате Талгарского района сообщали, что дом был возведен незаконно. По словам чиновников, здание является самовольным строением. Дом находился в черте населенного пункта, однако земельный участок являлся полевым наделом. Согласно Земельному кодексу строительство жилья здесь недопустимо.

"На данное самовольное строение архитектурно-планировочное задание не выдавалось. Не согласовывался эскизный проект и не регистрировался акт приемки построенного объекта в эксплуатацию", - отметили в акимате.



Авиакатастрофа с самолетом Bek Air произошла рано утром 27 декабря. Лайнер вылетел из Алматы в Нур-Султан, но почти сразу потерял высоту. Затем он снес забор и столкнулся с двухэтажным коттеджем недалеко от аэропорта. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения погибли 12 человек.