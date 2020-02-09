КазПрезы увольняют джамбульских чиновников, допустивших погром

11:09 10.02.2020

Касым-Жомарт Токаев сделал поручение главе МВД, передает Tengrinews.kz.



Как сообщается на сайте Акорды, в связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области, повлекшими человеческие жертвы, разрушение жилых домов и имущества Глава государства поручил министру внутренних дел освободить от занимаемых должностей начальника департамента полиции Жамбылской области Армана Оразалиева, начальника отдела полиции Кордайского района Азамата Айхимбекова.



Также от занимаемых должностей должны освободить заместителя акима области по социальным вопросам Слушаш Курманбекову и акима Кордайского района Болатбека Байтоле.

Арман Оразалиев возглавил полицию Жамбылской области летом 2018 года. Ему 44 года. Он родился в Шымкенте, был слушателем Алматинской высшей школы МВД. В разное время был начальником управления по борьбе с наркобизнесом ГУВД ЮКО, первым заместителем начальника ДВД Астаны (сейчас ДП Нур-Султана). Также руководил Департаментом внутренних дел Павлодарской области, был заместителем начальника Департамента криминальной полиции МВД.

7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. В ней участвовали около 300 человек. Конфликтами также были охвачены села Аухатты и Булан-Батыр. Несколько десятков человек получили телесные повреждения и огнестрельные ранения, по официальным данным, 10 человек от полученных травм скончались. При исполнении служебных обязанностей различные травмы получили также сотрудники полиции, в том числе двое - огнестрельные ранения.

В результате хулиганских действий, сопряженных с поджогами, по предварительным данным, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомашины.