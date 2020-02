Убить Ганди снова и снова: чем опасен индуистский радикализм, - А.Куприянов

13:45 10.02.2020 Убить Ганди снова и снова: чем опасен индуистский радикализм

В стране растет популярность националистических идей. Но это лишь верхушка айсберга



Алексей Куприянов



"Индия - для индусов". "Смерть предателям". "Распространяйте в Индии ненависть". Эти и тому подобные лозунги последнее время все чаще попадают в публичное информационное пространство страны. Индуистский радикализм стремительно крепнет. Кровь льется. Но проблема, как часто бывает, куда серьезней и глубже. Подробности - в материале "Известий".



"Под сенью баньянового дерева группа молящихся читает мантры на санскрите. Пара человек делает шаг вперед и зажигают огонь. Затем они смыкают руки и бредут, будто в трансе, по направлению к статуе. Несколько человек убирают ее цветами, другие поют песни в честь истукана. Это статуя Натхурама Винаяка Годзе, который убил Махатму Ганди - почитаемого отца индийской независимости и символ мирного сопротивления по всему миру. Индийцы считают Ганди одним из отцов нации. Но приход к власти индуистского националистического правительства во главе с премьер-министром Нарендрой Моди дал возможность пропагандировать экстремистские взгляды, включая восхищение убийцей Ганди. Это признак того, насколько сильно Индия изменилась за пять с половиной лет, прошедших после прихода Моди к власти".



Так начинается колонка в The New York Times за авторством Самира Ясира. Ясир - журналист-фрилансер, проживающий в Нью-Дели и пишущий в основном для американских изданий. Он, вне всякого сомнения, талантливый репортер и не скрывает своих оппозиционных взглядов. Благодаря статьям Ясира и его товарищей по перу у читателя крепнет впечатление, что вот-вот толпы разъяренных индуистов с благословения Нарендры Моди покончат с последними ростками свободомыслия и превратят Индию в государство торжествующего индуистского фашизма.



Африканцы обвинили Махатму Ганди в расизме и снесли его памятник



На самом деле все гораздо сложнее: индуистский радикализм угрожает правящему режиму, пожалуй, даже больше, чем его оппонентам, и справиться с ним Нарендре Моди куда сложнее, чем выиграть общенациональные выборы.



Убивайте предателей



1 февраля 2020 года в палаточный лагерь в делийском районе Шахин Багх вошел молодой человек. Охрана, состоящая из полицейских и дружинников, внимания на него не обратила - Шахин Багх давно превратился в место протеста против поправок в закон о гражданстве, принятых парламентом с подачи правящей "Бхаратия Джаната парти". Мусульмане всех возрастов, студенты, оппозиционные политики, неравнодушные граждане - население палаточного лагеря составляет около 100 тыс. человек. Люди приходят и уходят, еду или приносят с собой, или готовят тут же.



Зимы в Дели по московским меркам теплые, так что вполне можно провести ночь в палатке, завернувшись в одеяло, особенно если прихватить с собой обогреватель. Построенный в рамках бессрочной акции протеста против поправок лагерь в Шахин Багх со временем превратился в символ оппозиционного действия, и новые люди никого там не удивляют.



Молодой человек, - как позже выяснилось, житель небольшой деревни возле Дели, - выхватил пистолет и дважды выстрелил в воздух, успев прокричать "Hamare desh mein sirf Hinduon ki chalegi aur kisi ki nahi" - "В нашей стране будут править только индусы". Третий патрон перекосило в стволе. Стрелок бросил пистолет в кусты и попытался скрыться, но был задержан полицией и местными активистами.



За два дня до того еще один индуистский фанатик "во имя господа Рамы" открыл стрельбу из травматического пистолета по демонстрантам, собравшимся возле университета Джамия Миллия Исламия. Один из них, студент-мусульманин Шадаб Фарук, получил ранение в руку.



Секретный повар: как индийский коммунист работал на разведки пяти стран мира в пользу шестой

Агент Сильвер успешно водил за нос абвер и "Сикрет интеллидженс сервис"



- Стрелки меняются, но идеология, нажимающая на спусковой крючок, все та же - будь то в 1948 или в 2020 году: "Голи маро" ("Убивайте предателей"). Руки, которые должны были помочь росту Индии, держат пистолет, и их клич - не "Делайте в Индии", а "Распространяйте в Индии ненависть".



Так отреагировал на происходящее Джайвир Шергилл, пресс-секретарь Индийского национального конгресса (ИНК). Намек предельно прозрачен: в 1948 году индийский националист Натхурам Годзе застрелил Махатму Ганди - политического и общественного деятеля и одного из отцов индийской независимости, сочтя его предателем интересов нации. Другие оппозиционные лидеры открыто сравнивали Годзе и нынешнего премьера Нарендру Моди, который, по их мнению, поощряет индуистских экстремистов к расправам с инакомыслящими.



Бывший президент Студенческого союза университета имени Джавахарлала Неру Канхая Кумар разместил фотоколлаж с изображением убийства Ганди и стрелка-индуиста и подписал: "Сегодня во имя Рамы эти люди пытаются выстроить нацию Натхурамов Годзе. Пробудитесь, или наше государство рухнет". А Рахул Ганди высказался напрямую: "Годзе застрелил Ганди потому, что не верил в себя. Он никого не любил, ни о ком не заботился, ни в кого не верил. И с нашим премьером происходит то же самое. Он любит только себя, верит только в себя и не хочет слушать миллиарды голосов своих сограждан".



Имя повешенного десятилетия назад террориста не сходит с уст политиков и журналистов уже которые сутки, постепенно превращаясь в мантру, при помощи которой удобно бичевать политических соперников и демонстрировать разрушительность методов и идеологии правящей партии и лично Нарендры Моди.



Вандал в Индии повредил статую Махатмы Ганди

Патриот с пистолетом



На самом деле проблема лежит куда глубже. Натхурам Годзе действовал не в одиночку: он был членом партии "Хинду Махасабха" - достаточно влиятельного правого движения, которое выступало в защиту прав индуистов. Идеолог "Махасабхи", Винаяк Дамодар Саваркар, был человеком неординарным - он выступал за отмену кастовой системы и в то же время за возвращение в лоно индуизма этнических индийцев - христиан и мусульман.



Убийство Ганди оказалось для "Хинду Махасабхи" роковым. Большая часть его членов, возмущенная актом терроризма, покинула ряды движения и создала собственное - "Бхаратия Джана сангх", на базе которой была позже образована ныне правящая "Бхаратия Джаната парти".



Моди Вивенди: индийский премьер сохраняет свое кресло

Крупнейшая демократия мира подводит итоги парламентских выборов



В последующие десятилетия почитание памяти Годзе оставалось уделом одиночек и малых групп. Государственная пропаганда накрепко связала имя Махатмы Ганди с самой идеей Индии, и выступать в защиту его убийцы означало обречь себя на маргинальное существование в политическом поле. В последние годы, после того как БДП пришла к власти, ситуация начала меняться - но отнюдь не из-за злой воли Моди.



Пока политическая сила находится в оппозиции, она держится главным образом за счет идейных людей. Но стоит ей взять власть, как она тут же превращается в магнит для амбициозных личностей, желающих пополнить ее ряды и забраться повыше по карьерной лестнице. Эти люди, с одной стороны, помогают партии укрепиться у власти; с другой - закладывают основу ее будущего поражения. Каждый из них приносит с собой собственные взгляды и предрассудки, и партия, бывшая изначально группой людей с одинаковыми идеями, превращается в нечто размытое, и хорошо, если ей удается сохранить хотя бы основное идеологическое направление.



Это постепенно происходит и с БДП. Партия, основа которой была заложена на волне возмущения убийством Ганди, неимоверно разрослась и превратилась в самую большую партию в мире, оставив далеко позади Компартию Китая. В результате в ее рядах оказались люди самых разных взглядов, включая и те, от которых ее основатели дистанцировались.



Так, в мае 2019 года кандидат на общенациональных выборах от БДП в штате Мадхья-Прадеш, Прагья Сингх Тхакур, публично назвала Годзе "дешбхактом" - "патриотом". Спустя несколько часов она выступила с заявлением: "Это было мое личное мнение. Я не намеревалась оскорблять чьи-либо чувства. Если я кого-то обидела, то прошу прощения. То, что Ганди-джи сделал для нашей страны, никогда не будет забыто. Мое высказывание было искажено СМИ".



Неприкасаемый сенатор

Как женщине из низшей индуистской касты впервые в истории удалось пройти в верхнюю палату пакистанского парламента



Понятно, что Тхакур, известная как защитница прав индуистов и обвинявшаяся в 2008 году в организации взрывов в Малегаоне в Махараштре, в результате которых 9 человек погибли и десятки были ранены, извинялась не по своей воле, а под давлением старших товарищей. Но в итоге она выиграла выборы на своем участке с разгромным счетом, победив опытного политика Дигвиджаю Сингха - и немалую роль в этом сыграло ее провокационное высказывание о Годзе.



СМИ обычно обращают внимание на верхушку айсберга, тем более что материала хватает: пользуясь свободой слова, которой так гордится Индия, ультраправые делают порой одиозные заявления - типа предложений признать Годзе одним из индуистских божеств или переименовать в его честь город Мератх. Но подводная часть этого айсберга куда больше. Индийские исследователи с тревогой пишут о том, что индийская глубинка, где по-прежнему проживает большинство избирателей, все больше правеет.



Этому способствует неумолимая цифровизация страны и распространение мессенджеров, в частности WhatsApp, через который рассылается порой пропаганда самого дикого толка и которые невозможно полностью контролировать. К примеру, после извинений Тхакур в Сети началась кампания в ее поддержку: фермеры получали и пересылали сообщения, в которых Годзе именовался мучеником, который не дал Ганди превратить Индию во второй Пакистан или вовсе уничтожить страну.



Человек ценой в десять миллионов

Пакистанский суд освободил одного из самых разыскиваемых террористов



Это поправение огромной массы населения помогло в свое время БДП прийти к власти, но с каждым годом все больше угрожает ей самой. Не Моди начал этот процесс, и неясно, как и когда он завершится. Сейчас "Бхаратия Джаната парти" удерживается на позициях умеренно правой, всячески подчеркивая преемственность нынешнего курса и идей основоположников индийского государства, включая Махатму Ганди.



Совсем недавно, в октябре 2019 года, Нарендра Моди выступил в той же The New York Times с программной статьей "Почему Индия и мир нуждаются в Ганди", а спустя два с половиной месяца, выступая в защиту пресловутых поправок в закон о гражданстве, назвал себя продолжателем дела Махатмы, который заявлял, что Индия должна быть готова принять любого индуса или сикха, желающего покинуть Пакистан. Оппозиция тут же окрестила Моди лжецом и объявила, что он извращает слова Ганди, - но в любом случае Нарендра Моди опирается на авторитет Махатмы, а не прославляет его убийцу.



И главный вопрос сейчас - удастся ли ему успешно завершить начатые реформы. Потому что в случае их провала Индия, скорее всего, качнется не назад влево, а еще дальше вправо. Источник - Известия

