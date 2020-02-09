Перед лицом коронавируса в Китае Си Цзиньпин усиливает цензуру, - С.Фалетти

13:48 10.02.2020

Перед лицом коронавируса в Китае Си Цзиньпин усиливает цензуру



"Президент Китая призвал к усилению цензуры. Такое закручивание гаек выдает нервозность режима, поскольку эпидемия продолжает бушевать в провинции Хубэй, несмотря на впечатляющие меры властей". - пишет корреспондент Le Figaro в Пекине Себастьян Фалетти.



"Рабочий день" героического водителя "добровольца" в Ухане, находящегося на передовой "Битвы Народа" против коронавируса. Торжественное открытие фараоновской новой больницы для приема больных в городе-мученике, не говоря уже о мерах правительства по оказанию помощи малым и средним предприятиям Срединной империи, которым угрожает кризис. Во вторник вечером первая полоса журнала Caixin неожиданно изменила свой тон после нескольких недель бескомпромиссного освещения эпидемии коронавируса, который сотрясает вторую мировую державу и вызывает дрожь ужаса у всей планеты", - говорится в статье.



"Этот частный деловой журнал считается одним из самых свободных СМИ в Китае, но и он встал вровень с остальной китайской прессой после указа Си Цзиньпина, прозвучавшего в понедельник вечером", - сообщает автор статьи. "Необходимо усилить контроль над СМИ и интернетом", - заявил президент Китая на заседании Постоянного комитета политбюро ЦК КПК, в святая святых коммунистического режима.



"(...) Самый авторитарный лидер со времен Мао дал сигнал об окончании временной передышки для китайской прессы и интернет-пользователей после нескольких недель относительной терпимости во время вспышки эпидемии. "Мы должны усилить пропаганду, воспитание, контроль над общественным мнением с учетом всего, что происходит в интернете и в реальной жизни. Нужно укреплять доверие, согревать сердца, рассказывая трогательные истории", - постановил "красный принц", который с тех пор, как он пришел к власти в 2013 году, стал организатором идеологического управления обществом", - пишет Le Figaro.



"Эффект вскоре почувствовали в прессе и в интернете, где внимательно следили за "великой стеной цензуры". "Окно свободы слова закончилось! Мы больше не должны делиться информацией об эпидемии в этом чате, иначе нас будут наказывать", - сразу же предупредила в прочитанном много раз посте Wechat, служба сообщений, которая пишет о повседневной жизни самой густонаселенной страны на планете. Уже через несколько часов сообщение исчезло с экранов смартфонов", - отмечает Фалетти.



"(...) Наша служба незамедлительно сообщила о требованиях Генерального секретаря Си Цзиньпина прямо вечером, чтобы начать их внедрять. Пропаганду о предотвращении и о борьбе с эпидемией мы сделали одним из главных приоритетов нашей текущей работы", - сказал Чжан Сяогуо, директор информационного бюро.



"(...) Новое закручивание гаек по поводу информации сигнализирует о нервозности власти перед лицом быстрого распространения эпидемии, в результате которой погибло почти 500 человек и заболело более 24 тыс. человек, и при этом нет никаких признаков передышки, несмотря на впечатляющие меры, предпринятые Пекином. В усилении цензуры некоторые наблюдатели усматривают признак беспокойства в верхних эшелонах власти авторитарного режима, неспособного, несмотря на карантин, более 56 млн жителей, остановить коронавирус, который продолжает усиливаться и распространяться на другие города за пределами центральной провинции Хубэй", - говорится в публикации.



"(...) Печальная ирония проглядывается в том, что возникновение нынешнего кризиса отчасти связано с цензурой, введенной авторитарным режимом, более чем когда-либо одержимым "социальной стабильностью". В конце декабря Ли Вэньлян, врач из Уханя, забил тревогу в социальных сетях из-за "пневмонии неизвестного происхождения". 3 января 34-летнего мужчину вызвали в полицию и обвинили в "распространении ложных новостей" и в "серьезном нарушении общественного порядка", - напоминает журналист.



"Доктор вынужден был отказаться от своих слов в письменном виде. Таким образом, чиновники Уханя потеряли три решающие недели в борьбе с возникшей болезнью, прежде чем 20 января президент Си публично признал масштаб угрозы. "Зачинатель "слухов" арестован полицией, а за это время коронавирус распространился как ядерная бомба по всей стране", - издевается один пользователь в Weibo, китайском аналоге Twitter. Информатор Ли Вэньлян оказался заражен вирусом, что подтвердилось тестом, проведенным в субботу", - сообщает автор статьи.



"Драма последних нескольких недель могла бы послужить уроком для Си Цзиньпина, поборника авторитарной модели, основанной на секретности. "Эволюция эпидемии является завещанием в пользу прозрачности", - осмелился написать журнал Caixin в редакционной статье. В понедельник президент Си признал, что эпидемия является "серьезным испытанием" для "китайской системы", и допустил наличие "промахов" при управлении кризисом. Однако при преодолении такого испытания сын соратника Мао остается верным своей несгибаемой линии и еще сильнее сжимает общество своей рукой. Рискуя тем, что столь упорная стратегия может прозвучать как признание в беспомощности", - резюмирует Себастьян Фалетти.



Источник: Le Figaro