 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Старого трайбалиста Сапарбаева назначили акимом Жамбылской области Казахстана. Бороться с трайбализмом
21:26 10.02.2020

В понедельник, 10 февраля, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на внеочередной сессии маслихата Жамбылской области представил нового акима региона Бердибека Сапарбаева, сообщает Primeminister.kz.
Представляя нового акима, глава правительства отметил его большой опыт работы на руководящих должностях регионального и республиканского уровней.

"Первый Президент - Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяют особое внимание развитию Жамбылской области. В настоящее время перед руководством региона стоят масштабные задачи. В первую очередь необходимо уделить особое внимание идеологической работе и укреплению межнационального согласия, улучшению социально-экономического положения и качества жизни населения", - заявил Мамин.

Премьер-министр подчеркнул важность решения задач по обеспечению устойчивого развития экономики, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, повышению качества жизни и увеличению доходов населения.
"Уверен, что опыт руководящей работы и знания позволят Бердибеку Машбековичу совместно с активом области и депутатами маслихата обеспечить качественное решение поставленных Главой государства задач", - сказал Мамин.

На совещании премьер также отметил вклад освобожденного от должности акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова в развитие региона и поблагодарил его за проделанную работу на посту главы региона.
На встрече выступили секретари областного и городского маслихатов Баглан Карашолаков и Батырбек Кулекеев, ректор Таразского инновационно-гуманитарного университета Ерболат Саурыков и генеральный директор ТОО "Казфосфат" Мукаш Искандиров.
Согласие на предложенную Токаевым кандидатуру Сапарбаева на должность акима Жамбылской области сессии маслихата было дано единогласно. Новому акиму пожелали успешной и плодотворной работы.

Бердибек Сапарбаев родился в 1953 году в Кызылординской области. Трудовую деятельность начал в 1969 году рабочим совхоза "Задаринский". В 1977 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности "экономист". После окончания института работал экономистом Республиканского управления гострудсберкасс.
В разное время Бердибек Сапарбаев работал на должностях руководителя Аппарата Президента, аппарата кабинета министров, в Министерстве финансов Казахской ССР, Агентстве и Комитете таможенного контроля, Министерстве финансов. Был акимом Кызылординской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской областей, вице-министром экономики и бюджетного планирования, министром труда и социальной защиты населения. С августа 2019 года занимал должность заместителя премьер-министра Казахстана.

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Источник - Primeminister.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581359160
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