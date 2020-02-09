Елбасы перетряхнул КазСовБез. С безопасностью у Елбасов нынче туго...

21:41 10.02.2020

Назарбаев произвел назначения в Совбезе



Председатель Совета безопасности Казахстана Нурсултан Назарбаев произвел кадровые перестановки, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Решениями Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы назначены:



Ташимбаев Тимур Газизбекович - заместителем секретаря Совета безопасности;

Есенеев Каиргельды Кайратович - заведующим Отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности;

Бейспеков Азамат Омирзакович - заместителем заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности.



В связи с переходом на другую работу освобождены:

Баймукашев Мурат Калибекович - от должности заместителя секретаря Совета безопасности;

Калинин Андрей Анатольевич - от должности заместителя заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности.