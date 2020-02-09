 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Блатного бездельника Оразалиева-младшего выгнали из начальников УВД погромной Жамбылской области Казахстана
21:53 10.02.2020

Генерал Жанат Сулейменов возглавил полицию Жамбылской области

Жанат Сулейменов назначен начальником Департамента полиции Жамбылской области, передает Tengrinews.kz. со ссылкой на Polisia.kz.
"По согласованию с Администрацией Президента приказом министра внутренних дел начальником Департамента полиции Жамбылской области назначен Сулейменов Жанат Куанышевич", - говорится в сообщении.

Нового начальника личному составу представил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
Жанат Сулейменов родился в 1962 году, в органах внутренних дел - с 1980 года. Имеет опыт работы на руководящих должностях. В разные годы возглавлял комитеты по борьбе с наркобизнесом, криминальной полиции, департаменты полиции на транспорте, а также Кызылординской и Южно-Казахстанской областей. В 2017-2019 годах занимал должность первого заместителя министра внутренних дел.
Арман Оразалиев приказом министра внутренних дел освобожден от занимаемой должности с переводом в кадровый резерв.
Сын генерала: что известно о главе полиции Жамбылской области
Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел освободить Армана Оразалиева от должности начальника Департамента полиции Жамбылской области в связи с событиями в Кордайском районе, повлекшими человеческие жертвы, разрушение жилых домов и имущества.

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ОРАЗАЛИЕВ Арман Молдиярович
/ /
[26.05.1975 - ..]
Родился 26 мая 1975 года в Чимкенте. Казах. Отец - генерал-майор МВД РК М.Оразалиев

Образование, специальность (квалификация), лицензии: Алматинская высшая школа ГСК Республики Казахстан (1996); Институт подготовки руководящего состава ОВД Академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2002); Академия Российской Федерации (2005-2007), юрист. Кандидат юридических наук.

Трудовой стаж: Слушатель Алматинской высшей школы Министерства внутренних дел Республики Казахстан (01.09.1992); Оперуполномоченный УГСК по Южно-Казахстанской области (01.1996-11.1996); Оперуполномоченный управления расследования преступлений в финансово-кредитной и экономической сфере при УРЭП УГСК по Южно-Казахстанской области (11.1996-01.1997); Оперуполномоченный ОРОЭП и коррупции УГУРОПК по Южно-Казахстанской области (01.1997-06.1997); Старший оперуполномоченный по борьбе с вымогательством при службе криминальной полиции Главного управления внутренних дел Южно-Казахстанской области (06.1997-11.1997); Старший оперуполномоченный Десятого отдела Министерства внутренних дел Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области, старший оперуполномоченный отдела по борьбе с вымогательством УБОП СКП Главного управления внутренних дел Южно-Казахстанской области (03.1997-10.1999); Заместитель начальника 10 отдела десятого департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области (10.1999-12.1999); Начальник ОБОП Управления внутренних дел города Шымкента (12.1999-03.2001); Заместитель начальника 2 отдела УБОП Главного управления внутренних дел Южно-Казахстанской области (03.2001-06.2001); Начальник отдела ОБОП по городу Шымкенту, Сайрамскому и Толебийскому районам УБОП Главного управления внутренних дел Южно-Казахстанской области (06.2001-08.2001); Начальник отдела ОБОП по городу Шымкенту, Сайрамскому и Толебийскому районами Шестого управления (ОБОП) Главного управления внутренних дел Южно-Казахстанской области (08.2001-04.2002); Начальник отдела по раскрытию особо опасных преступлений и защите участников уголовного процесса подразделения по борьбе с организованной преступностью УКП Главного управления внутренних дел Южно-Казахстанской области (04.2002-10.2002); Начальник управления по борьбе с наркобизнесом Главного управления внутренних дел Южно-Казахстанской области, начальник 1-ОП города Шымкента Главного управления внутренних дел Южно-Казахстанской области (11.2003-2005); Начальник управления специальной полиции КАП Министерства внутренних дел Республики Казахстан (10.2006-08.2007); Первый заместитель начальника департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области (08.2007-09.2009); Первый заместитель начальника департамента внутренних дел города Астаны (09.2009-09.2010); Начальник департамента внутренних дел Павлодарской области (09.2010-09.2011); Заместитель председателя Комитета криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2012-07.2018).
С 07.2018 - 10.02.2020 - нач-к ДВД Жамбылской области

полковник полиции

награжден медалью "20 лет Астане"

Женат, пятеро детей.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Polisia.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581360780
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