Россия и Турция углубляются в Идлиб. Поиски компромисса по сирийской проблеме пока "не дали ощутимых результатов", - "Къ"

22:45 10.02.2020

Россия и Турция провели второй раунд переговоров по Идлибу, попытавшись найти компромисс на фоне прямого противостояния между турецкими и сирийскими военными в этом районе. В понедельник появились сообщения о новых жертвах с обеих сторон. Анкара требует остановить наступление армии Сирии и угрожает начать полномасштабную военную кампанию в этой стране. По данным СМИ, количество переброшенного в Сирию турецкого вооружения уже превысило объемы, задействованные в ходе предыдущих операций. Отсутствие договоренностей между Москвой и Анкарой может привести к развалу "астанинского формата" и сближению Турции с США.



Пять турецких военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии. Об этом сообщило в понедельник Министерство обороны Турции. По данным местных СМИ, сирийские военные атаковали турецкий наблюдательный пост в районе населенного пункта Тафтаназ в зоне деэскалации Идлиб. "Турция ответила на эту атаку, чтобы полностью уничтожить вражеские цели и отомстить за погибших солдат. Военный преступник, который отдал приказ на эту подлую атаку, нанес удар не только по Турции, но и по всему международному сообществу",- написал в своем Twitter руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун, как только стало известно об инциденте. Сам президент Реджеп Тайип Эрдоган в это время проводил срочную встречу с министром обороны страны Хулуси Акаром.



Это уже второй за неделю инцидент с гибелью турецких граждан в результате действий сирийской армии. 3 февраля в Идлибе погибли пятеро военных и трое гражданских специалистов, после чего Анкара обвинила Россию в "попустительстве сирийскому режиму" и в очередной раз потребовала остановить наступление армии Сирии в Идлибе, пригрозив начать новую военную операцию в этой стране. Еще в конце января Турция начала переброску в Идлиб военной техники. Ее количество, как отмечает издание HaberTurk, в несколько раз превышает то, что было задействовано в ходе предыдущих операций Турции в Сирии. Тогда Анкара воевала против курдов, теперь речь идет о прямом противостоянии с сирийской армией. Впрочем, боевые действия начались и без официального объявления об операции. По данным арабских СМИ, в понедельник проправительственные силы отбили контратаки на город Саракиб, предпринятые Сирийской национальной армией (силы умеренной оппозиции) при поддержке турецких военных. В ходе боев турецкая артиллерия впервые применила против сирийских военных реактивную систему залпового огня "Сакарья".



Саракиб расположен на пересечении автотрасс М4 и М5, которые ведут из Латакии и Хамы в Алеппо. Согласно российско-турецким соглашениям 2018 года, силы, контролирующие зону деэскалации Идлиб, куда помимо одноименной провинции входят районы провинций Латакия, Алеппо и Хама, должны были обеспечить свободу передвижения по этим трассам. Однако эти и другие договоренности по Идлибу не были реализованы. Летом прошлого года сирийская армия начала наступление. Саракиб был возвращен под контроль Дамаска в середине прошлой недели. В субботу сирийское агентство SANA сообщило, что проправительственные силы восстановили контроль над районом площадью более 600 кв. км в провинциях Алеппо и Идлиб. Указывалось, что в ближайшее время будет восстановлен контроль над всей трассой М5.

Почему договоренности между Россией и Турцией по сирийскому Идлибу не соблюдаются



В субботу Россия и Турция начали очередные консультации по Идлибу в Анкаре. Турецкую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Седат Онал, Россию представляли его коллега Сергей Вершинин и спецпредставитель президента России по урегулированию в Сирии Александр Лаврентьев. В переговорах принимали участие также высокопоставленные представители оборонных ведомств, Генштабов и разведслужб двух стран. "Основное внимание уделялось шагам, которые могут быть предприняты для обеспечения спокойствия на земле и для продвижения политического процесса",- заявили по итогам консультаций в МИД Турции.

Со слов главы ведомства Мевлюта Чавушоглу известно, что российская делегация высказала свои предложения, но "поскольку не было достигнуто договоренностей по итогам, а состоялся только обмен мнениями, было решено продолжить диалог".



Господин Чавушоглу заранее предупредил, что, если переговоры не увенчаются успехом, решение вопроса может быть перенесено на более высокий уровень. Министр не исключил встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В Кремле также ответили, что "при необходимости" встреча может состояться. Однако, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, конкретных планов пока нет. При этом он отметил, что Москва "по-прежнему сохраняет обеспокоенность" ситуацией в Идлибе.

Новый раунд консультаций прошел уже в понедельник, после того как российская делегация на день отлучилась в Иорданию. По словам пресс-секретаря турецкой правящей Партии справедливости и развития Омера Челика, "пока результатов нет и переговоры будут продолжены". По сообщению телеканала NTV, российская делегация встретилась также с советником президента Турции Ибрагимом Калыном.



Как развивается конфликт в регионе

Отсутствие договоренностей между Москвой и Анкарой ставит под угрозу "астанинский формат" - переговорный механизм по Сирии между Россией, Турцией и Ираном, сложившийся в 2017 году. Благодаря взаимодействию трех стран удавалось найти компромисс на "земле", а также достигать хоть каких-то подвижек в решении гуманитарных и политических вопросов. На Западе считают, что этот союз на руку президенту Сирии Башару Асаду, хотя Турция продолжает активно поддерживать сирийскую оппозицию и отстаивать ее интересы. В Вашингтоне неоднократно отмечали необходимость перетянуть Анкару на свою сторону.



12 февраля, практически сразу после завершения российско-турецких консультаций, в Турцию прибудет спецпредставитель президента США по Сирии Джеймс Джеффри. Только на прошлой неделе он заявил, что Дамаск "не проживет и недели без помощи России на поле боя". "Наша проблема с Россией заключается в том, что она не действует конструктивно, несмотря на многие предложения, поступающие время от времени от России и указывающие на то, что она хотела быть полезной",- заявил он. Вашингтон и другие западные столицы обвиняют Москву в препятствовании поставкам гуманитарного груза в Сирию и гибели мирных граждан в результате бомбардировок Идлиба сирийской и российской авиацией. Россия эти обвинения отвергает, а вот точка зрения Анкары аналогична позиции западных стран.

Марианна Беленькая

от 10.02.2020, 20:32