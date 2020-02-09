США выделяют беспрецедентные $823 млн на системную борьбу с Россией. Что-то перепадет и ЦА-елбасам

23:39 10.02.2020

США выделил $700 млн на противодействие России

Отмечается, что Белый дом также намерен выделить еще $24 млн на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией".



Госдепартамент США сообщил о планах Вашингтона направить в 2021 году $799 млн на противодействие России, сообщает zakon.kz.

Документ опубликован на сайте Белого дома.

Данные средства будут направлены на укрепление общей безопасности в Европе, Евразии и Центральной Азии, а также на защиту их территориальной целостности как союзников США.



- Американский народ все еще сталкивается с опасностями, представляемыми исламистскими террористами и транснациональными преступниками. Америка также сталкивается с проблемами возрождающихся конкурирующих национальных государств, включая Китай и Россию, - сказано в документе.



В тексте также сообщается, что эти финансовые вливания предназначены для "укрепления общей безопасности и защите территориальной целостности союзников США".

Отмечается, что Белый дом также намерен выделить еще $24 млн на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией".