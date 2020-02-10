Предвыборная афера прикончила карьеру фрау Крамп, которая едва не стала преемницей фрау Меркель

00:00 11.02.2020

Карьеру Крамп-Карренбауэр погубила Тюрингия



Лидер немецких христианских демократов объявила о своей отставке



Олег Никифоров

Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"

10.02.2020



По сообщению немецких СМИ, лидер Христианско-демократической партии (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр направила в президиум руководства своей партии письмо с отказом от претензий на место кандидата в канцлеры и заявление об отставке с поста главы партии. Поводом послужила афера с выборами в Тюрингии главы земельного правительства.



Тюрингского премьер-министра выбирали в местном ландтаге (парламенте). Там земельная организация ХДС не поддержала лидера Левой партии. Именно левые одержали победу на парламентских выборах в Тюрингии в октябре 2019 года и поэтому могли рассчитывать, что премьер-министром станет их представитель. И вот местные христианские демократы вместе с правопопулистской партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) проголосовали за кандидатуру, предложенную Свободной демократической партией. В результате на пост премьера правительства земли был избран Томас Кеммерих, которого пресса стала тут же упрекать в сотрудничестве с правыми популистами.

Дело в том, что все представленные на федеральном и земельном уровне политические партии имеют договоренность избегать какого-либо сотрудничества с АдГ. Эта партия в политическом истеблишменте ФРГ считается праворадикальной и чуть ли не близкой к неонацистам. Попытки Крамп-Карренбауэр повлиять на лидеров земельной организации с целью побудить их не поддерживать кандидатов ни от Левой партии, ни от СвДП и создать ситуацию для роспуска ландтага и новых выборов не привели к результату. Сам Кеммерих под давлением общественного мнения вынужден был подать в отставку, продержавшись на посту премьера считаные часы. В результате в Тюрингии и три месяца спустя после выборов остается неопределенная ситуация с формированием земельного правительства.



Крамп-Карренбауэр обвинила ХДС в том, что ряд ее политиков так и не определились со своим отношением к Левой партии и АдГ. Но в споре с руководством тюрингской земельной организации президиум ХДС ее не поддержал. В результате на демарши Крамп-Карренбауэр никто не обращает внимания.



Это объяснимо. Авторитет лидера ХДС в последнее время неуклонно падал в глазах и членов партии, и немецких избирателей. По последним опросам, число тех, кто доверяет Крамп-Карренбауэр лидерство в партии, упало ниже 30%. Возможно, осознавая свою политическую бесперспективность на федеральном уровне, она воспользовалась скандалом с формированием правительства в Тюрингии, чтобы отойти от партийных дел. Впрочем, из политики Крамп-Карренбауэр не уходит. Она остается пока министром обороны Германии.