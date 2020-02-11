|Вянет "ЗЕлень". Глава администрации УкрПрезидента Богдан подал в отставку
00:01 11.02.2020
Глава офиса президента Украины подал заявление об отставке
Возглавляющий офис украинского президента Андрей Богдан подал заявление об отставке, сообщили источники в окружении Богдана и в кабмине Украины.
Источники "Украинской правды" сообщают, что в понедельник Богдан обсудил отставку с президентом страны Владимиром Зеленским, а также со своими замами.
"Новое время" со ссылкой на источники сообщало, что неприязнь и конкуренция между Богданом и помощником президента Андреем Ермаком достигли "апогея".
Ермак заверил, что "нет никакой конкуренции", со всеми членами команды Зеленского у него "уважительные рабочие отношения", передает РИА "Новости" со ссылкой на канал "Украина24".
В декабре сообщалось, что США хотят избавиться от Богдана, "правой руки" Зеленского.
Отметим, что летом уже сообщалось об отставке Богдана, но тогда информация не подтвердилась.
11 февраля 2020,