Вянет "ЗЕлень". Глава администрации УкрПрезидента Богдан подал в отставку

00:01 11.02.2020

Глава офиса президента Украины подал заявление об отставке



Возглавляющий офис украинского президента Андрей Богдан подал заявление об отставке, сообщили источники в окружении Богдана и в кабмине Украины.

Источники "Украинской правды" сообщают, что в понедельник Богдан обсудил отставку с президентом страны Владимиром Зеленским, а также со своими замами.

"Новое время" со ссылкой на источники сообщало, что неприязнь и конкуренция между Богданом и помощником президента Андреем Ермаком достигли "апогея".



Ермак заверил, что "нет никакой конкуренции", со всеми членами команды Зеленского у него "уважительные рабочие отношения", передает РИА "Новости" со ссылкой на канал "Украина24".

В декабре сообщалось, что США хотят избавиться от Богдана, "правой руки" Зеленского.

Отметим, что летом уже сообщалось об отставке Богдана, но тогда информация не подтвердилась.



11 февраля 2020,