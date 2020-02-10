Генконсула Китая в российском Екатеринбурге Цуй Шаочуня тоже посадили в карантин

00:22 11.02.2020

Дипломатия на карантине

Новый генконсул КНР в Екатеринбурге изолирован от общества



Новый генконсул Китая в Екатеринбурге Цуй Шаочунь прибыл на Урал и тут же был помещен на карантин в своей резиденции, сообщили в российском МИДе. Через 14 дней, если отклонений в его здоровье не обнаружится, он сможет провести первые рабочие встречи. В Тюменской области, где размещены граждане, эвакуированные из Уханя, власти решили провести опрос о коронавирусе. Жителям региона предлагается выразить свое отношение к ситуации вокруг новой болезни.



О том, что новый генконсул Китая в Екатеринбурге Цуй Шаочунь прибыл в город в конце прошлой недели и находится на карантине, сообщил представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов. "Он прилетел из Пекина через Москву и сейчас находится на карантине в своей резиденции. Мы сможем встретиться с ним после 14 дней",- пояснил он. Господин Харлов отметил, что коронавирус влияет на развитие бизнеса и культурных контактов.

Нужно обратить внимание, что сейчас во всем мире пытаются дистанцироваться от Китая. Эпидемия начинается и заканчивается, а развивать контакты нужно и терять наших партнеров плохо",- подчеркнул представитель МИД.



В Свердловской области действуют две специальные зоны изоляции для граждан КНР: в екатеринбургском санатории "Бодрость" находится 58 человек, в здании бывшего Богдановичского фарфорового завода - 70 человек. Они будут находиться в зонах изоляции в течение 14 дней. Региональный минздрав сообщил, что признаков коронавируса у них не обнаружено.

В Тюменской области из-за угрозы распространения коронавируса власти решили провести опрос об информированности жителей о новом заболевании. Губернатор Тюменской области Александр Моор на своей странице во "ВКонтакте" предложил жителям региона ответить на 10 вопросов. Они касаются профилактики коронавируса, вероятности эпидемии из-за него, а также отношения жителей региона к эвакуации из Уханя граждан РФ и стран ближнего зарубежья.



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Помимо этого, в опросе предлагается выразить свое отношение к фразам "сибиряки своих в беде не бросают" и "губернатор Тюменской области Александр Моор лично контролирует ситуацию по профилактике коронавируса в регионе, он гарантирует безопасность жителям области". В конце участникам опроса предлагается несколько источников с актуальной информацией о коронавирусе: новости оперативного штаба, прямая линия с губернатором и ток-шоу телеканала "Тюменское время": "Коронавирус.#Безпаники".



Ранее жители Тюменской области негативно отреагировали на инициативу разместить в регионе эвакуированных граждан из Уханя, оставив сотни возмущенных комментариев под постами господина Моора в соцсетях. Всего в Тюмень доставили 144 человека на двух самолетах воздушно-космических сил России. Сейчас они находятся на карантине в специально оборудованном санатории "Градостроитель", который находится в 30 км от Тюмени. Карантин продлится 14 дней, в течение которых гражданам запрещено покидать номера, за их самочувствием наблюдают московские и тюменские врачи. По данным тюменского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, самочувствие прибывших из Китая оценивается как удовлетворительное.



Анастасия Реутова, Дарья Соколова, Екатеринбург

10.02.2020,