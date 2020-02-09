Паук в гостях у мух. К визиту Помпео в Центральную Азию, - С.Кожемякин

00:25 11.02.2020 Паук в гостях у мух. К визиту Помпео в Центральную Азию



Соединенные Штаты приступили к установлению еще более плотного контроля над Центральной Азией. Госсекретарь США Майк Помпео предостерег ее руководителей от сближения с Китаем и расписал перспективы дружбы с Вашингтоном. Свои доводы гость подкрепил как обещаниями финансовых вливаний, так и откровенными угрозами.



ПЕРВЫЙ за почти пять лет визит главы внешнеполитического ведомства США в Центральную Азию был намечен на самое начало января. Убийство американской военщиной иранского генерала Касема Сулеймани и последующие события сместили дату поездки. Но ненадолго. Место региона в геополитических планах Вашингтона таково, что он ни за что не отказался бы от столь серьезного шага по закреплению своего влияния. Так и оказалось: за два дня Помпео успел провести переговоры с руководством крупнейших республик, встретиться с пятью министрами иностранных дел и сделать ряд заявлений, которые можно интерпретировать как основы новой стратегии США в отношении Центральной Азии.



Началось турне главы американского госдепа с Казахстана. Принимая его в президентском дворце "Акорда", руководитель республики Касым-Жомарт Токаев не жалел слов для восхваления достигнутого уровня двусторонних отношений. Причем общаться с визитером президент предпочел на английском языке. "Между нашими странами весьма тесные отношения во многих сферах, - заявил Токаев. - Вместе с тем я считаю, что у нас имеется хороший потенциал, который может быть использован для дальнейшего расширения кооперации". Попросив передать Дональду Трампу наилучшие пожелания, глава республики выразил надежду на встречу с ним "в любой точке планеты". Но лучшей из таких точек, уточнил Токаев, все-таки будет Казахстан.



Помпео подобное гостеприимство пришлось явно по душе. Отметив "прекрасные экономические отношения" между странами, он выделил основные направления будущего сотрудничества. Среди них - энергетика, торговля, инвестиции, открытие прямого авиасообщения и продвижение "демократических ценностей".



В схожих тонах была выдержана встреча госсекретаря США с бывшим президентом, а ныне - главой Совета безопасности и председателем правящей партии "Нур Отан" Нурсултаном Назарбаевым. Последний ударился в воспоминания, рассказав, как на заре независимости страна заключила соглашение с американской нефтегазовой компанией "Шеврон". "С этого момента американские инвестиции пришли в Казахстан, - продолжил Назарбаев. - Сегодня у нас функционируют 410 совместных предприятий. Объем американских инвестиций превысил 45 миллиардов долларов". Помпео назвал собеседника "давним другом США", добавив, что уровень развития Казахстана "впечатляет".



Впрочем, американский гость беседовал не только с государственными деятелями, а его миссия не ограничилась взаимными славословиями. В Нур-Султане Помпео встретился с семьями этнических казахов, приехавших из КНР. Они, как сообщили в госдепартаменте США, поделились "ужасными историями о слежке, произвольных задержаниях и принудительной идеологической обработке в Китае". Речь идет о так называемых лагерях перевоспитания, в которых, по утверждению западных стран, содержится до 1 миллиона мусульман. В Пекине отрицают эти обвинения. В распространенном заявлении посла КНР в Казахстане Чжана Сяо поведение Помпео характеризуется как "постановочный спектакль". "Игнорируя основные факты о Синьцзяне и продолжая поливать Китай грязью, Помпео продемонстрировал всему миру лишь свои идеологические предрассудки и предвзятость", - подчеркнул дипломат.



Но, как давно уже понятно, американским властям нужна не истина, а повод для вмешательства. В очередной раз это подтвердили заявления Помпео в Казахстане. Он призвал власти республики присоединиться к США "в требованиях немедленно положить конец этим репрессиям" и предоставить убежище людям, "которые хотят бежать из Китая". Кроме того, госсекретарь США посоветовал Казахстану проявлять осмотрительность в отношении китайских инвестиций и в целом китайского влияния. Куда предпочтительнее, по словам Помпео, экономические связи с Вашингтоном. "Партнерство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат для любой страны", - бахвалился он.



Прочтя нотации казахстанским чиновникам, которые смиренно приняли их к сведению, Помпео отправился в Узбекистан. Здесь бравада относительно пользы всесторонних отношений с США продолжилась. По словам главы американского госдепартамента, Вашингтон оказывает всестороннюю поддержку проводимым реформам и поможет Ташкенту как можно быстрее вступить в ВТО. Также, как сообщила пресс-служба президента Шавката Мирзиеева, стороны обсудили расширение присутствия ведущих американских компаний на рынке Узбекистана. "Программа реформ в Узбекистане… начала генерировать новые иностранные инвестиции, - заявил Помпео на брифинге по итогам переговоров. - Мы обсудили пути дальнейшего улучшения делового климата, укрепления верховенства закона и обеспечения устойчивых экономических возможностей для всех граждан Узбекистана. Мы хотим, чтобы поток частных инвестиций между нашими странами рос".



Кроме того, Ташкент стал местом проведения очередной встречи в формате "C5+1". Эта переговорная площадка предусматривает регулярные переговоры глав МИД республик Центральной Азии с руководством госдепартамента США. Нынешняя встреча стала третьей всего за полгода. Как отмечено в совместном заявлении, стороны готовы укреплять взаимное доверие и конструктивное сотрудничество "в деле дальнейшего становления Центральной Азии как сильного, сплоченного, независимого и процветающего региона". США, разумеется, отводится в этом стержневая роль. В заявлении говорится о расширении торговых, транспортно-логистических и инфраструктурных связей с Вашингтоном, осуществлении совместных проектов в области энергетики, туризма, инноваций и т.д. Отдельной строкой отмечено сотрудничество в сфере безопасности. США окажут странам региона помощь в укреплении границ, борьбе с террористическими и наркоугрозами.



Схожей по смыслу является новая стратегия по Центральной Азии. Она была опубликована госдепартаментом США 5 февраля, сразу после возвращения Помпео. Лицемерно заявляя о приверженности суверенитету государств региона, американские власти требуют их открытия для зарубежных инвестиций и тесного включения в мировые рынки. Естественно, на условиях Вашингтона. "Сотрудничество США с Центральной Азией будет продвигать наши интересы в области национальной безопасности, - не скрывают в Белом доме. - Тесные отношения с пятью государствами станут противовесом влиянию соседей по региону".



Визитом Помпео Вашингтон не просто подтвердил свой интерес к Центральной Азии, но и прямо обозначил главную цель: противодействие КНР. Для превращения региона в антикитайский полигон США будут использовать любые методы, включающие как подачки, так и шантаж. Характерной является политика по отношению к Киргизии. За несколько дней до приезда Помпео США внесли Бишкек в список стран, которым запрещена выдача иммиграционных виз. Согласно объяснениям американского посольства, это связано с обеспокоенностью "по поводу репутации киргизских паспортов, а также процессом их выдачи". Спонсируемые Западом неправительственные организации и СМИ, влияние которых в республике традиционно высоко, тут же обвинили власть в некомпетентности и ухудшении отношений с "мировым сообществом". На этой волне Помпео объявил министру иностранных дел Киргизии Чингизу Айдарбекову, что США готовы обсудить отмену ограничений. Но лишь при условии "активизации взаимодействия на уровне правоохранительных органов".



Так пошагово, используя слабые стороны местных элит, Вашингтон опутывает регион своими сетями. О реальных интересах "партнеров" там, разумеется, не думают. Жертвовать пешками ради выгоды глобальному капиталу не привыкать.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581369900

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Заявление Главы государства К.К. Токаева в связи с событиями в Жамбылской области

- Н.Нигматулин: при рассмотрении законопроектов надо учитывать весь спектр мнений

- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Совета по транспорту

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2020 года №32

- Состоялось заседание Совета сенаторов

- Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области

- Кадровые перестановки

- Коллегия АДГС: сокращение численности госаппарата потребует повышения мобильности и рационализации процессов

- О бедном акиме...

