 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Местные КазСиловики патронировали погромщиков, - В.Панфилова
00:34 11.02.2020

Токаев уволил силовиков
Власти Казахстана обещают навести в республике порядок

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
10.02.2020

Население, бежавшее от погромов в Киргизию, возвращается в Казахстан.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился уволить чиновников и силовиков Жамбылской области после кровавых межэтнических столкновений в Кордайском районе, где жертвами стали, по последним данным, 11 человек, еще 50 человек остаются в больницах, сожжены десятки домов и машин. Восстанавливать ущерб власти обещают из резерва правительства. Беженцев, нашедших приют в соседней Киргизии, убеждают вернуться домой, где им "уже ничего не угрожает".

По сообщению Акорды, за серьезные упущения в работе уволены заместитель руководителя области по социальным вопросам Слушаш Курманбекова и председатель Кордайского района Болатбек Байтол. Освобождены от занимаемых должностей начальник департамента полиции Жамбылской области Арман Оразалиев и начальник отдела полиции Кордайского района Азамат Айхимбеков.
Как ранее писала "НГ" (см. номер от 10.02.20), местные силовики, вместо того чтобы остановить погромщиков, патронировали их. Ситуацию удалось урегулировать только силами ОМОНа. Сегодня в пяти селах Кордайского района действует режим ЧС. Несмотря на это, беженцы начали возвращаться домой на похороны родственников или односельчан.

Им сообщили, что президент Токаев освободил от должности акима Жамбылской области, где произошли погромы, Аскара Мырзахметова. На его место назначен теперь уже бывший вице-премьер страны Бердибек Сапарбаев. Соответствующий указ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева опубликован в понедельник нсайте главы государства.

Вице-премьер Казахстана Бердибек Сапарбаев встречал беженцев на пограничном пункте "Аухатты". Он рассказал вернувшимся, что посетил все пять населенных пунктов, которые были охвачены беспорядками. "Везде было спокойно. Никаких нарушений, конфликтов, тем более драк там нет. Так будет и дальше. Поэтому не беспокойтесь. Все дома, которые были разрушены, мы восстановим, окажем семьям помощь. Наши специалисты работают, оценивают ущерб. Еще раз мы ко всем обращаемся: скажите своим близким, которые уехали, которые сейчас находятся в Кыргызстане у своих родственников, – надо возвращаться", – сказал Сапарбаев собравшимся.

Всего, по данным Государственной пограничной службы (ГСП) Киргизии, за два дня 8–9 февраля из Казахстана в Киргизию через пункты пропуска "Кен-Булун – автодорожный" и "Токмак-автодорожный" въехало более 4 тыс. человек. В понедельник казахстанцы, бежавшие от погромов в Кордайском районе, начали возвращаться домой. Все пункты пропуска работают в штатном режиме. "Пограничные наряды осуществляют паспортный контроль и досматривают машины и грузы на предмет выявления запрещенных для перевозки через госграницу средств, в частности наркотиков, прекурсоров, оружия и боеприпасов, а также взрывчатых веществ", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Однако говорить о том, что мир в Казахстане восстановлен, эксперты не спешат. Межэтнические конфликты в республике случались и раньше, но власти успевали реагировать. Сейчас, по словам президента общественного фонда "Центр социальных и политических исследований "Стратегия" (Казахстан) Гульмиры Илеуовой, "власти расслабились". "Мониторинг настроений в регионах раньше проводился ежеквартально. Однако за последние два-три года нашей организации заказов, которые бы отражали ситуацию в этнической сфере, не поступало. Нет таких данных и на сайте Ассамблеи народа Казахстана (АНК), хотя аналитический центр у них есть и деньги на исследования выделяются. Думаю, мы расслабились. Стало казаться, что мир и согласие даются сами собой и добрые отношения не требуют специальной работы", – отметила в интервью Business FM Гульмира Илеуова.

Между тем власть избегает употребления в нынешнем конфликте определения "межэтнический". По мнению эксперта, конфликты, подобные кордайскому, в Казахстане всегда происходят в отдаленных селах, где жизнь каждого видна как на ладони. Чаще всего напряжение копится годами. Причина лежит в экономической плоскости, а не в хулиганстве или бытовых ссорах. Тем более что Кордайский район – это граница Казахстана с Киргизией, это таможня, транзит товаров и грузов. Явно же он приносит доходы. Рассматривается версия и передела нелегального транзита грузов.

Казахстанский политолог Айдос Сарым считает, что нельзя свести вопрос только к социальной неустроенности в регионе или межэтническому конфликту. "Надо рассматривать ситуацию в совокупности: регион сложный, приграничный".

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581370440
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