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Cаакашвили вновь лезет в грузинскую политику. Назад в будущее, - Ю.Рокс
00:36 11.02.2020

Саакашвили взялся поднять Грузию с колен

Действия и заявления экс-президента вызвали недоумение даже у его сторонников

Юрий Рокс
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
10.02.2020

Михаил Саакашвили затеял политическую комбинацию, в которой ясна пока только конечная цель – смена власти в Грузии.

В Тбилиси стартовал еще один раунд переговоров между правящей "Грузинской мечтой" (ГМ) и объединенной оппозицией по вопросам изменения избирательной системы. Стороны далеки от компромисса, и переговоры носят скорее формальный характер. Накануне недоверие оппозиции выразил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, заявивший о создании "своей штаб-квартиры, в которую могут войти все противники властей". Однако сам он тоже теряет доверие единомышленников – о прекращении политической деятельности объявила группа заметных членов "Национального движения" (НД). По некоторым данным, НД готов покинуть и его председатель, экс-кандидат в президенты Григол Вашадзе.

Штаб-квартиру Саакашвили решил создать на базе президентской библиотеки. На днях в Украину на встречу с ним отправится директор библиотеки, экс-министр образования Дмитрий Шашкин, и, вероятно, тогда можно будет получить более полное представление о планах Саакашвили.

В интервью оппозиционному телеканалу "Мтавари архи" ("Главный") Саакашвили сообщил, что не собирается поручать управление штаб-квартирой бывшему главе МВД Вано Мерабишвили, который на днях выходит на свободу после многолетнего заключения. "Я на его месте побыл бы с семьей, отправился в путешествие, а потом решил – возвращаться в политику или нет", – заявил экс-президент, выразив соратнику признательность за то, что тот якобы предпочел отсидеть полный срок, но на него, на Саакашвили, по требованию властей клеветать в обмен на свободу не стал. По словам экс-президента, за годы отсидки Мерабишвили мир сильно изменился, и ему надо привыкнуть, например, к тому, что появились айфоны, вошли в обиход новые средства коммуникации и т.д.
Не стесняясь в выражениях в адрес правящей ГМ и ее лидеров, Саакашвили заявил, что им бы стоило десятую часть того сделать, что сделал он для Грузии, и только после этого называть его "вчерашним днем". При этом экс-президент заметил, что единственное в православном мире успешное государство строил он сам.
Выступление Саакашвили озадачило даже его сторонников. Особенно на фоне внезапного исхода из НД группы заметных представителей. Те из них, кто счел нужным, пояснили общественности мотивы своего выбора: разочарование деятельностью партийной верхушки и выхолащивание идеалов.

Наблюдатели не исключают и того, что их уход из политики может быть также продиктован неверием в политический успех оппозиции на фоне резкого смягчения риторики конгрессменов и сенаторов США, еще недавно жестко критиковавших власть и настаивавших на том, чтобы власть пошла навстречу оппозиции и приняла пропорциональную систему выборов. Похоже, встречи в Вашингтоне главы МИД Грузии Давида Залкалиани и спикера парламента Арчила Талаквадзе с американскими политиками, писавшими критические письма, оказались результативными. Сегодня один из наиболее жестких обличителей правящей ГМ конгрессмен Адам Кинзингер написал пост, посвященный политическому кризису в Грузии, с совершенно иными интонациями, выражая сожаление, что сторонам не удается сблизить позиции.

"Мы отступать от своих требований не намерены и будем добиваться того, чтобы власть сдержала слово и отказалась от существующей мажоритарно-пропорциональной системы выборов", – заявил один из лидеров оппозиции Гига Бокерия. По его словам, Саакашвили волен создавать любые движения или партии, а оппозиция сегодня и без него хорошо координирует свои действия ради "избавления от политической чумы, которая называется режимом Иванишвили".

Политолог Вахтанг Дзабирадзе, комментируя последние события политической жизни страны, не исключил того, что Саакашвили, создавая "персональную штаб-квартиру", желает доказать, что рейтинг НД является его личным рейтингом, то есть партия без него – ничто. Впрочем, Дзабирадзе отметил и то, что "действия и заявления Саакашвили не поддаются анализу". "Что означает личный штаб? Саакашвили пытается отдельно вести избирательную кампанию? Отстраняется от оппозиции? Непонятно. Он говорит о приходе в его команду новых лиц. Откуда он их возьмет? Кто они? В последнее время он допустил множество заявлений – то он обещал прибыть в Грузию морем, то по воздуху, то по тоннелю. Все это очень сложная тема", – заявил Дзабирадзе, в то же время признавая, что если Саакашвили удастся создать новую команду и принять участие в парламентских выборах, то эта партия без проблем преодолеет 3-процентный избирательный порог.
Сам экс-президент не сомневается в своем успехе. Последняя запись на личной странице в Facebook гласит о том, что "в этом году им ("Грузинской мечте". – "НГ") придет конец". "В этом году Грузия начнет вставать с колен! В этом году в Грузии рассветет, и грузинский народ освободится! " – пишет Саакашвили.

Источник - ng.ru
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