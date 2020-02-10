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|Число жертв коронавируса в Китае превысило 1 тыс. человек
01:06 11.02.2020
Число умерших от коронавируса в Китае во вторник возросло до 1011 человек после того, как в провинции Хубэй, эпицентре вспышки заболевания, зарегистрировали 103 новых смертельных исходов. Комиссия по вопросам здравоохранения Хубэя подтвердила 2097 новых случаев заболевания в этой центральной провинции. В настоящее время в Китае насчитывается более 42200 подтвержденных случаев заболевания, передает AFP.
Коронавирус 2019-nCoV был обнаружен в Китае в декабре 2019 года. В России выявлено два случая - в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.