"Умирающим" в московском метро от коронавируса шутником оказался гражданин Таджикистана Джаборов

01:41 11.02.2020

В Москве задержали еще двоих участников розыгрыша про коронавирус в метро

Безработным жителям столицы избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде



ВИКТОРИЯ ИВАШЕЧКИНА



Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Москве были задержаны еще двое участников "пранка" про коронавирус в метро. Безработным жителям столицы избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде.



Напомним, инцидент в московском метро случился 2 февраля. Молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции. Все действие снималось на камеру. Позже скандальный видеоролик был выложен в Сеть.



- Установлены и задержаны двое его [Кароматулло Джаборова] предполагаемых сообщников - безработные жители столицы, - подчеркнула Волк.



Ранее сайт kp.ru писал о том, что 8 февраля за розыгрыш в метро был задержан гражданин Таджикистана Кароматулло Джаборов, органы дознания избрали ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Позже было принято решение поместить мужчину в СИЗО на месяц, до 8 марта.





