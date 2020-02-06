Айнур Курманов: Авантюра США чревата потерей независимости и целостности Казахстана

02:58 11.02.2020 Глава американского Государственного департамента Майк Помпео 1 и 2 февраля находился с официальным визитом в Нур-Султане, где встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, председателем Совета безопасности Нурсултаном Назарбаевым и министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди. Официально переговоры были посвящены активизации двусторонних отношений и укреплению мира в Центральной Азии. Однако в реальности госсекретарь США склонял казахстанское руководство к отказу от дальнейшего участия в китайской программе "Один пояс – Один путь" и интеграционных процессов в рамках ЕАЭС



Майк Помпео должен был приехать в Казахстан еще в начале января, но в связи с покушением американских военных на иранского генерала Касема Сулеймани переговоры были перенесены. Нур-Султан оказался в неудобном положении, а нервозности тогда придал и телефонный звонок министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавад Зарифа казахстанскому коллеге Мухтару Тлеуберди.



Однако, как видим встречу надолго откладывать не стали, и госсекретарь совершил свое запланированное турне, побывав в Украине, Беларуси, Казахстане и Узбекистане. По сути, он посетил все значимые бывшие советские республики по периметру России с целью подтолкнуть их президентов к проведению более "самостоятельной" политики, направленной к еще большему отдалению от Москвы.



Переговоры в Нур-Султане в итоге свелись к нескольким политическим и экономическим аспектам в целях усиления американского влияния. Во-первых, Вашингтон предостерег от дальнейшего углубления сотрудничества с Пекином. Во-вторых, предоставил свою кредитно-финансовую альтернативу. В-третьих, предложил более тесно сотрудничать в деле восстановления Афганистана и углублять отношения в рамках формата "5+1".



Атака на Поднебесную



В частности, Майк Помпео открыто порекомендовал первому и второму президенту Казахстана проводить более жесткую линию в отношении Китая за нарушение прав национальных меньшинств и мусульманского населения СУАР. Он одобрил действия казахстанских властей, решивших не выдавать бежавших из Китая казахов обратно, но в тоже время предложил освободить их из тюрьмы.

"Защита основных прав человека определяет дух нации. Мы обсудили вопросы торговли людьми, тяжелую участь более миллиона мусульманских уйгуров и этнических казахов, которые находятся в интернированных лагерях Синьцзяна в КНР возле границы с Казахстаном", - сказал Майк Помпео журналистам в Нур-Султане. Таким образом, он фактически подставил Токаева и Назарбаева одновременно перед антикитайски настроенными массами внутри страны, выступив эдаким защитником казахов, и перед Пекином, которому казахстанские руководители только недавно пели дифирамбы.



Гвоздем программы стало посещение Майком Помпео этнических казахов, бежавших из СУАР, что стало пропагандистским ударом по Касым-Жомарту Токаеву. Ведь только в декабре 2019 года президент Казахстана заявил, что считает информационные вбросы о лагерях перевоспитания, не более чем частью торговой войны между США и Китаем и подчеркнул, что этнические казахи, живущие в Синьцзяне, являются гражданами КНР.

На самом деле заявления госсекретаря о нарушенных свободах этнических казахов и уйгуров есть лишь шумовая завеса в игре Вашингтона по выбиванию Нур-Султана из орбиты Пекина с целью расстройства планов Поднебесной в Центральной Азии. Осуществив это, американцы тогда вырвали бы целый ключевой и главный паззл всей глобальной программы Пекина "Один пояс – Один путь" и поменяли бы всю геополитическую конфигурацию в регионе.

Примечательно, что режимы, которые так старательно обхаживал Пекин, стали так быстро "сыпаться" под давлением США, что показывает ошибочность стратегии Поднебесной, решившей самостоятельно, без партнеров, превратиться в единственную ведущую супердержаву в Евразии. Выяснилось, что для достижения таких амбициозных целей собственных сил оказалось явно недостаточно, а все предпринятые усилия на деле легко парируются ловкими ходами американской дипломатии, так как Вашингтон давно держит руководителей бывших среднеазиатских советских республик на своем крючке.

Финансовая игла для Нур-Султана



Для закрепления такого поворота Акорды, Белый Дом намерен использовать свою тяжелую артиллерию – деньги. Не зря Майк Помпео заговорил о прелестях сотрудничества с американскими компаниями, приведя в пример фирму Tyson Foods, деятельность которой якобы помогает становлению сельскохозяйственного сектора Казахстана. "Помимо этого, такие крупные американские компании, как Chevron и ExxonMobil продолжат инвестировать в нефтегазовый сектор и в ваше будущее. Они берут на работу граждан Казахстана и помогают в экспорте вашей продукции", - отметил госсекретарь США.



Ранее, в декабре прошлого года, во время визита в США министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, обсуждалась тема значительных американских инвестиций, которые будут накачиваться в противовес китайским. Эти цели будут осуществляться теперь вместе с новой экономической политикой Всемирного банка, через который планируется пустить поток американских инвестиций и кредитов. Фактически этим хотят посадить нашу страну на финансовую иглу, чем уже занимается единственный мировой оператор в Казахстане - глобальное американское банковское подразделение CITI Group.



Регулировать финансовый поток в зависимости от интересов США в Казахстане и Центральной Азии будет новая структура с участием Агентства по международному развитию (USAID) и Корпорация зарубежных частных инвестиций (OPIC). Остается также актуальным для американского бизнеса сохранение прежних грабительских контрактов по недропользованию и дальнейший отказ от уплаты природной ренты и дополнительных налогов.

Ведь за 28 лет в Казахстане было создано 410 совместных предприятий, а в разработку месторождений и прямые инвестиции составили по официальным данным 45 миллиардов долларов. Прибыль же составила сотни миллиардов и Вашингтон не намерен уступать месторождения и доли в добыче Пекину и уходить с территории Казахстана.



Между молотом и наковальней



Майк Помпео спешит закрепить геополитические позиции США в Центральной Азии, исходя из новой стратегии Белого дома в отношении региона. Американская администрация всерьез рассчитывает создать новую ось своего влияния, опираясь на Казахстан и Узбекистан. Наша республика является ключевым звеном в этих планах и Госдеп не случайно назвал Нур-Султан "главным партнером в поддержании региональной безопасности". Это связано как с логистикой, так как значительная часть грузов в Афганистан идет через Казахстан, так и давними экономическими и дружественными политическими отношениями.



Кроме этого, целями новой стратегии являются - перенос на плечи Казахстана и Узбекистана проблем восстановления разрушенной экономики Афганистана после возможного вывода оттуда американских войск. Не зря Международный банк склоняет Нур-Султан к осуществлению серьезных инвестиций в эту страну для ремонта инфраструктуры, а также для поставок продовольствия. Кроме этого, Афганистан является отличным средством шантажа и давления, так как наверняка существует и план общей дестабилизации региона посредством распространения исламского экстремизма, и расширения зоны управляемого хаоса.



На самом деле после этих переговоров в Нур-Султане и Ташкенте военно-экономическое и политическое влияние американцев на руководство бывших советских среднеазиатских республик по всей видимости только усилится, что создаст дополнительную напряженность. Доказательством тому служит скандал с передачей по дипломатической почте в посольство США в Кыргызстане десятков миллионов долларов наличными, предназначавшихся для проведения спецопераций в республиках Центральной Азии.



Вашингтон также оказывает постоянное давление на Нур-Султан периодическими арестами активов Национального фонда в рамках судебной тяжбы молдавского олигарха Стати с правительством Казахстана, а также "независимыми" расследованиями появления оффшорных счетов. Последние скандалы в семье Елбасы также могут быть использованы западными спецслужбами для изменения мнения руководства страны в сторону необходимости более активного сближения с США.

Таким образом, Вашингтон намерен привязать руководство двух ведущих государств региона - Казахстана и Узбекистана к своей колеснице через углубление экономических связей и развитие военно-политического сотрудничества. Не случайно в Алматы с 2016-го года беспрепятственно работает военно-биологическая лаборатория Пентагона и открываются его филиалы, а также работает уже 12 лет сертифицированный центр обучения НАТО в Караганде.



В случае если американцам удастся достичь успехов, то это будет означать на деле конец многолетней пресловутой "многовекторной" политики Акорды. Для Назарбаева и Токаева это означает оказаться между молотом и наковальней, когда Пекином и партнерами по ЕАЭС, ОДКБ и ШОС казахстанскому руководству будут предъявляется множество претензий. В конечном итоге, в случае обострения глобального конфликта между ведущими державами вся эта авантюра чревата серьезными последствиями вплоть до потери суверенитета и территориальной целостности страны.

Надо понять всем, наконец, что США никогда не являлись и не являются гарантом чей-либо "независимости" и не могут предоставить кому-либо таких гарантий. Наоборот, этот гангстер пытается втянуть Казахстан в свои игры, превратив в сырьевую колонию, и использовать нашу территорию в качестве трамплина для агрессии в отношении соседних государств. Необходимо в целях сохранения страны активно выступить против подобных планов и остановить прозападные силы в Казахстане и Центральной Азии!



Айнур Курманов, лидер Социалистического Движения Казахстана, специально для News Front

6.02.2020 Источник - news-front.info

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