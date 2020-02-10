Ошские кыр-депутаты опять дебатируют запрет "масштабных тоев". Доедая ногу...

03:02 11.02.2020

Депутатам Жогорку Кенеш предложили рассмотреть вопрос введения запрета на масштабные тои в регионах



В городе Ош с участием представителей местных органов самоуправления и депутатов Жогорку Кенеша обсудили вопросы развития межбюджетных отношений.

Среди озвученных проблем депутаты местных кенешей и главы айыл окмоту указали вопросы, связанные с проведением тендеров и оплатой коммунальных услуг по социальным объектам.

Глава Ой-Талского айыл окмоту Кара-Кульджинского района Кубат Осмонов говорит, что вместо увеличения финансирования высокогорных районов по стимулирующим грантам в последнее время наблюдается обратная ситуация - объемы финансирования сокращаются. "Хотел бы попросить передать вопрос финансирования по коммунальным платежам детских садов и школ в ведение Министерства образования и науки. Сейчас складывается такая ситуация, что большая часть бюджета айыл окмоту идет на покрытие коммунальных расходов школ. Вместе с тем, уменьшается финансирование по другим направлениям. Есть проблемы и по трансформации земель. Например, на разработку генплана требуется 500 тыс. сомов. Ой-Талский айыл окмоту считается дотационным. В силу экономии денежных средств не двигается с места вопрос выделения земельных участков. Бюджет айыл окмоту составляет 1 млн 800 тыс. сомов", - проинформировал глава сельской управы.

Депутат Жоошского айыльного кенеша Кара-Суйского района Авазкан Ормонова считает, что депутаты местного кенеша кажутся обманщиками в глазах народа. "Мы, как и депутаты Жогорку Кенеша, во время выборов в айыльный кенеш обещаем установить освещение на улицах, провести гравийные работы на дорогах. Выставляем свои кандидатуры и даем обещания. А когда нас избирают, то население начинает требовать. У нас нет выбора, приходится устанавливать освещение за счет бюджета. Но это не предусматривается в бюджете. Кроме того, наверное, нужно сокращать количество развлекательных мероприятий. Какой бы не был праздник, у айыл окмоту просят деньги. А откуда брать эти деньги?! Приходится идти на коррупцию. Нужно вводить запреты", - сказала она.



Депутат Жогорку Кенеша Сайдулла Нышанов считает, что в случае повышения заработных плат айыл окмоту до 35 тыс. сомов коррупцию со временем можно искоренить. "Пока не будет поднята зарплата, 3 млн человек из 6 млн населения задерживают по подозрению в коррупции", - сказал он.

В январе 2019 года АКИpress со ссылкой на директора Госагентства местного самоуправления и межэтнических отношений Бахтияра Салиева писал, что зарплата муниципальных работников зависит от стажа, например, главы айыл окмоту получают где-то 15 тыс., специалисты – 6-7 тыс. сомов.



Депутат Кароолского айыльного кенеша Узгенского района Асанбек Акматалиев высказал недовольство, что большая часть бюджета айыл окмоту идет на финансирование коммунальных платежей школ. Средств на ремонт внутрихозяйственных дорог не хватает.

По его словам, у них был начат проект стоимостью 19 млн 800 тыс. сомов - должны были обеспечить чистой питьевой водой. Но завершить его не могут в течение 3 лет.