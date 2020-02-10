50-летний вождь саяков (кыргызское племя) Мотуев снова женился. Стойкий Инчучун

03:10 11.02.2020

10 февраля 2020, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

50-летний Нурлан Мотуев вновь женился. Невесте 22 года



50-летний активист Нурлан Мотуев вновь женился. На этот раз его избранницей стала 22-летняя Айдаркул кызы Эльнура.

Видеоролик обряда нике снимал сам новобрачный. На видео имам задает вопросы молодоженам, одним из которых был, сколько денег он даст своей невесте в качестве подарка. Нурлан Мотуев пообещал подарить 100 тысяч сомов.



Отметим, в 2016 году, будучи осужденным и содержащимся в колонии-поселении, Нурлан Мотуев в социальных сетях объявил кастинг на жену. Позже он заявил, что нашел девушку своей мечты.

"Я выбрал одну-единственную, пока. И, возможно, мы поженимся. Она очень крутая. Ей 20 лет, на джипе", - прокомментировал он свой выбор.

Нурлана Мотуева задержали 12 мая 2016 года за выступление на форуме лидеров "Народного парламента". Свердловский районный суд 29 августа 2016 года приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении, признав виновным по нескольким статьям УК КР - публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма; возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды.



2 декабря 2017 года по решению Первомайского районного суда Бишкека за нарушение режима в колонии-поселении № 32, куда изначально определили Нурлана Мотуева, его перевели на усиленный режим в ИК № 27. В 2018 году он вновь был переведен в колонию-поселение. В 2019 вышел на свободу.