СобянинТаун. Москва заработала миллиарды на мигрантах

03:32 11.02.2020

Трудовые мигранты за 2019 год в качестве налогов перечислили в бюджет Москвы 18,3 миллиарда рублей. Город заработал на 5,2 процента больше, чем в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента экономической политики и развития Москвы (есть в распоряжении "Ленты.ру").



В основном трудовой патент в столице в 2019 году получали граждане Узбекистана и Таджикистана (50 и 38 процентов соответственно). Шесть процентов патентов досталось гражданам Украины и по три процента - Азербайджана и Молдавии.

Московский многофункциональный миграционный центр в 2019 году выдал 463,7 тысячи трудовых патентов для иностранцев, что на 2,7 процента больше, чем в 2018-м. С 2015 года иностранцы получили более двух миллионов патентов на работу в Москве. Они пополнили бюджет столицы на 77 миллиардов рублей.



Как отметил глава департамента Денис Тихонов, мигранты на рынке труда не конкурируют с москвичами - они берутся за работу, которая не востребована жителями столицы. Мигранты устраиваются дворниками, уборщиками, грузчиками, разнорабочими. Каждый прошел медицинское обследование и сдал экзамен на знание русского языка.

Ежегодно в Россию приезжают 16,5-17 миллионов мигрантов, при этом ежедневно находятся на территории страны 10 миллионов. Большинство из них (70 процентов) составляют граждане СНГ. МВД каждый год оформляет 1,7 миллиона трудовых патентов, что приносит в бюджеты регионов 60 миллиардов рублей.