Выборы в Таджикистане. Хоть кому-то это интересно? - РО

03:36 11.02.2020 Выборы в Таджикистане: мировые и региональные игроки сюрпризов не ждут?



В Таджикистане 1 марта пройдут выборы в парламент. По словам экспертов по Таджикистану и оппозиционных политиков, наблюдать за ними будут многие, но влиять на их итог или продвигать определенную партию, региональные и мировые игроки вряд ли заинтересованы.

Есть ли место лоббизму?



До парламентских выборов в Таджикистане остается меньше 4 недель, но до сих пор принципиальных идеологических противоречий между партиями по вопросу внутренней и внешней политики не наблюдаются, по крайней мере никто из политиков это не озвучивает.

Центризбирком Таджикистана утвердил списки семи политических партий по общереспубликанскому избирательному округу. Это чуть более 70 кандидатов в депутаты, из которых в парламент должны пройти только 22 человека. Еще 41 кандидат попадет туда от одномандатных избирательных округов.

Эксперты по Таджикистану, указывая на отсутствие противоречий между политическими партиями, отмечают слабую заинтересованность внешних стран влиять на выборы



Здание парламента Таджикистана



"На мой взгляд для внешних игроков в каком-то конструктивном лоббистском ключе смысла большого влиять не выборы в Таджикистане нет. Особенно на парламентские. Понятно, что правящая партия является доминирующей силой и вряд ли другим партиям удастся что-то изменить", - считает российский политолог и международник из МГИМО Алексей Дундич.

Он отмечает, что в условиях Таджикистана проводить свое влияние через парламент практически невозможно и необходимо договариваться с администрацией президента и в целом, с исполнительной властью, в руках которой фактически сосредоточены все ветви власти.

Подконтрольный парламент

Начиная с нулевых годов в парламенте доминирующую позицию занимала Народно-демократическая партия, лидером которой является президент Эмомали Рахмон, и которая имеет наибольше ресурсов.

Коммунистическая партия и Партия исламского возрождения, до 2015 года имели в парламенте по два мандата.

Аграрная партия и Партия экономических реформ имели по одному представителю.

На последних выборах 2015 года две главные оппозиционные партии не смогли пройти пятипроцентный барьер и лишились своих мандатов. Сами партии не признали итогов голосования, но не стали бойкотировать результаты.

Вместо них Аграрная партия получила пять мест и создала в парламенте свою фракцию, Партия экономических реформ получила два мандата и Социалистическая партия одно место.

В усилении провластной партии представители экспертных кругов и оппозиции усматривают зависимость исполнительной власти от законодательной.

"Мировые державы очень хорошо понимают, что парламент лишен субъектности и находится в подчинении исполнительной власти. Например, он не может как парламенты европейских стран инициировать импичмент президенту или другие важные законопроекты, поэтому какой смысл влиять на этот орган", - уверен политик, член Социал-демократической партии Таджикистан Амният Абдулназаров.



Амният Абдулназаров



Будучи неоднократным кандидатом в депутаты, Абдулназаров подвергает критике как процесс выборов, так и участие в них наблюдателей, которые, по его словам, имеют символическое присутствие.

"ОБСЕ каждый раз называет выборы недемократичными, но их заявление ни на что не влияет и все повторяется как прежде", - возмущается наш собеседник.

Так было не всегда

Мухиддин Кабири, лидер ныне запрещенной в Таджикистане Партии Исламкого возрождения, который до 2015 года был депутатом нижней палаты парламента, отмечает, что интерес к парламентским выборам со стороны мирового сообщества в Таджикистане наблюдался в 2000, 2005 и 2010 г.г., но постепенно шел на спад. "Большинство демократических стран не совсем были знакомы с реальностью, и полагали, что раз у нас принята конституция, и законодательство разрешает многопартийную систему и политическую конкуренцию, то все это будет воплощаться в рельность, но со временем поняли, что декларации это одно, а желание исполнительной власти и президента совсем другое", - говорит Кабири. По его словам, ранее региональные и мировые игроки надеялись, что в Таджикистане будет создан многопартийный парламент, и каждая страна хотел видеть депутата, близкого к своей политике. "Например, если западные страны стремились, чтобы в парламент попали депутаты верные правам человека, плюрализму и демократии, то Россия была заинтересована в депутатах, которые бы вели в дальнейшем страну к интеграции с ней", - объясняет политик. Внимание Москвы, отмечает Кабири, изначально было приковано к коммунистам, поскольку считала их влиятельной силой, но постепенно предпочтение стали отдавать правящей партии.

Суверенная демократия

Лидер Демократической партии Таджикистана и депутат текущего созыва парламента Саидджафар Усмонзода не разделяет мнение о том, что сейчас к выборам в стране внимания нет. По его словам, интерес к Таджикистану как со стороны региональных и мировых держав, так и со стороны международных институтов есть.



Саидджафар Усмонзода



"Все, что происходит в Таджикистане имеет значение и для региона. Рядом находится Афганистан, в котором сталкиваются интересы держав, поэтому наблюдать за выборами будут серьезным образом",- уверен политик.

Между тем, еще в начале года Таджикистан обратился в исполком СНГ, ШОС, ОДКБ и ОБСЕ с просьбой направить на парламентские выборы наблюдателей. По официальной информации, ожидается, что порядка 500 международных наблюдателей будут смотреть за процессом голосования.

Оценки международных институтов, по словам Усмонзода, в дальнейшем будет использоваться крупными странами для выстраивания отношений с Таджикистаном. "Не важно кто будет занимать место в парламенте и правительстве, а важно насколько будут компетентны эти лица. Именно на это обращают внимание важные игроки", - поясняет депутат.

Таджикские парламентарии являются частыми гостями в странах партнерах – Китае, России, странах ЕС и.т.д. Они активно участвуют в межпарламентских форумах, а спикер парламента наряду с президентом принимает у себя высокопоставленных гостей.

"Влиять можно там, где парламент имеет влияние"

"Парламент видится как продолжение исполнительной власти и участие депутатов в таких мероприятиях воспринимается как налаживание отношений с исполнительной властью", - говорит независимый политолог Парвиз Муллоджанов.

У мировых и региональных игроков, поясняет он, интерес связан с исполнительной властью и все, что нужно от Таджикистана, они решают путем переговоров с верхним эшелоном власти, где парламент не представлен. По словам политолога, для мировых и региональных игроков есть смысл заигрывать с политическими партиями в тех странах, где парламент является более независимым органом, например, в Кыргызстане, где парламент поделен между политическими силами и имеет определенное влияние.

Опыт Кыргызстана и Украины

Действительно попытки влияния на парламентские выборы со стороны держав, хорошо заметно на примере Кыргызстана и Украины. Во время парламентских выборах 2010 года,многие главы политических партий Кыргызстана встречались с российскими политиками. Например, глава партии "Республика" Омурбек Бабанов и глава партии "Ак Шумкар" Темир Сариев встречались с тогдашним руководителем администрации президента России Сергеем Нарышкиным, Глава партии "Ар Намыс" Феликс Кулов провел встречу с президентом России Дмитрием Медведевым, Алмазбек Атамбаев глава Социал-демократической партии встречался с главой правительства России Владимиром Путиным.

На парламентских выборах Украины 2019 года партия "Оппозиционная платформа за жизнь" не скрывала своего пророссийского характера, а ее лидер Юрий Бойко за девять дней до выборов встречался в Москве с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. В свою очередь, Юлия Тимошенко, глава партии "Батькившина" и Петр Порошенко, лидер партии "Европейская солидарность" во время предвыборной гонки также открыто встречались со многими европейскими и американскими политиками, лоббируя свое видение внешней политики Украины.

Кто в чем заинтересован?

Основными стратегическими партнерами Таджикистана из крупных игроков считаются Россия и Китай, которые также являются основными инвесторами. Страна также сотрудничает по вопросам безопасности с США и Европейским союзом. Договор о стратегическом партнерства Душанбе подписал и с ближайшими соседями по региону - Казахстаном, Узбекистаном и Туркменистаном.



Сулаймон Шохзода



"Раньше к политическому процессу в Таджикистане проявляли интерес Узбекистан и Иран, но со временем это свилось практически к нулю. Россия и Китай сейчас больше заинтересованы в сохранении статус-кво и лояльности к себе, США при нынешней администрации почти отстранились от всех демократических преобразований в других странах", - полагает политолог Сулаймон Шохзода.

Таджикский парламент часто подвергают критике за пассивную позицию, однако сами депутаты не согланы с такой оценкой. Общие расходы из бюджета на законодательный орган Таджикистана не публикуются, но заработная плата депутатов нижней палаты составляет 6 тысяч сомони (около 620 долларов). Это самая высокая зарплата среди работников бюджетного сектора. Средняя зарплата по стране составляет 1200 сомони. Кроме того, депутаты обеспечиваются жильем и транспортом во время осуществления своей деятельности.



Хурсанд Хуррамов Источник - Радио Озоди

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