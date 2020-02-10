"Массовая драка" или погром. Токаев дезинформирует общественность, - Д.Верхотуров

04:09 11.02.2020

Беспорядки в Казахстане: Три тревожных признака конфликта в Масанчи



Почему бытовой конфликт в Казахстане вылился в массовые беспорядки и смерть людей? Правильно ли отреагировали правоохранительные органы? Историк Дмитрий Верхотуров проводит параллели между конфликтом в поселке Масанчи и событиями в дореволюционной России.

Евгения Ким, 10 февраля 2020, 16:05 - REGNUM "Причины произошедшего вовсе не в каком-то там бытовом конфликте. Все погромщики объясняют свои злодеяния именно бытовыми конфликтами, мелкими и ничтожными, а в том, что, по мнению погромщиков, напасть на дунган было удобнее и безопаснее", - сказал историк Дмитрий Верхотуров в интервью ИА REGNUM.



ИА REGNUM: В чем причина конфликтов на юге Казахстана, приведших к массовым беспорядкам?

События в Кордайском районе Джамбульской области на юге Казахстана в поселке Масанчи нужно правильно называть. Это погром. Или, точнее, погром дунган казахами.

Президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев и министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, называя эти события "массовой дракой", просто дезинформируют общественность.



Погром - слово подзабытое и, казалось бы, вышедшее из оборота. Наиболее известны еврейские погромы в России и в Германии, хотя, конечно, всяких погромов было немало, и громили не только евреев. Если мы сравним события в Масанчи и любой еврейский погром, скажем, Киевский или Кишиневский, мы без труда увидим сходство.



Во-первых, организованный характер нападения. Все же, собрать больше 300 человек для нападения вовсе не так просто. Во-вторых, наличие погромной агитации, в особенности в "Фейсбуке" и других социальных сетях, а также зафиксированный факт наличия провокаторов и подстрекателей к участию в погроме непосредственно в самом селе. В-третьих, в первую очередь уничтожение и повреждение имущества. По некоторым данным, пострадали около 30 домов, 15 торговых точек, 23 автомобиля.

Данные по погибшим и пострадавшим еще окончательно уточняются, но я почти не сомневаюсь в том, что пострадавшие, в основном, были дунгане.



ИА REGNUM: Кому это нужно и для чего?

Есть несколько характерных черт погрома, о которых нужно сказать.

Первое: погром - это нападение на слабейших, на тех, которые вряд ли смогут защищаться сами, и за которых, скорее всего, никто не вступится. Погромщики, вероятнее всего, рассчитывали на то, что Китай не станет вступаться за мусульман, даже и говорящих по-китайски.

Второе: погром всегда возникает при попустительстве или даже при прямой поддержке властей. Все крупные еврейские погромы произошли в условиях невмешательства полиции. В любом случае, начиная погром, погромщики уверены в том, что их наказывать не будут, а если и накажут, то очень мягко и снисходительно.



В ночь погрома в Масанчи и других пострадавших селах полиции или не было, или же наличные силы были крайне недостаточны, чтобы остановить толпу.



Третье: погром - это целенаправленное унижение какого-либо народа по национальному признаку, демонстрация их беспомощности и беззащитности. В общем, это и есть терроризм, в собственном смысле этого слова, поскольку погром ставит перед собой цели запугать тех, кого громят.

Так что причины вовсе не в каком-то там бытовом конфликте. Все погромщики объясняют свои злодеяния именно бытовыми конфликтами, мелкими и ничтожными, а в том, что, по мнению погромщиков, напасть на дунган было удобнее и безопаснее.



ИА REGNUM: Это единичный случай или речь идет о неком системном явлении?

С моей точки зрения, этот погром дунган, охвативший не только Масанчи, но и целый район, выражает целый спектр явлений.

Во-первых, казахский национализм становится агрессивным и нетерпимым к другим национальностям. По крайней мере, те образчики погромной агитации, которые мне попадались, были выдержаны в националистическом духе.

Во-вторых, погром - это выдвижение претензии на власть. Монополия на насилие принадлежит государству и ее властным органам. Если кто-то эту монополию демонстративно нарушает, устраивая погром, то это означает претензию на власть, если даже не формальную, то фактическую, с которой формальная власть должна будет считаться.

Примерно так же происходило и в дореволюционной России, когда "Черная сотня" пыталась сделаться такой фактической властью и утверждала свои попытки еврейскими погромами.

Кто эти претензии на власть выдвигает? Для этого надо посмотреть, кто высказывается по поводу этих погромов одобрительно, или, по крайней мере, без явного осуждения. То есть истинная причина погрома - борьба за власть.

Сейчас многое зависит от того, что реально сделает государство. В случае жесткой реакции, погром в Масанчи может остаться отдельным событием; идеологи и организаторы погрома, увидев, что государство все еще крепко держит власть в своих руках, тут же прикусят языки. Если же будет только демонстрация активности, а дело фактически будет спущено на тормозах, то можно почти не сомневаться в том, что будут новые погромы, еще более масштабные и еще более кровавые, чем в Масанчи.



ИА REGNUM: Как улучшить положение?

Лучшим методом борьбы против погромов был большевистский: расстрел за организацию и за активное участие в погроме и 10 лет лагерей за погромную агитацию. Это и не удивительно, поскольку погромщики понимают только силу. Поэтому, если правительство Казахстана хочет, чтобы больше погромов не было, то оно должно добиться, чтобы все участники, подстрекатели, провокаторы и агитаторы (в том числе и те, кто агитировал в социальных сетях) были выявлены поименно, и чтобы все они сели на максимальные сроки без какого-либо снисхождения.

Верхотуров Дмитрий Николаевич - историк, автор более 20 книг и множества статей. Специализируется на изучении плановой и военной экономики ХХ века. Некоторые работы: "Ашаршылык. История Великого голода", "Сталинская индустриализация", "Сталинская коллективизация. Борьба за хлеб", "Подземные заводы Третьего Рейха", "Группа советских войск в Германии. 50 лет на грани ядерной войны". Занимается военно-политическим анализом современной международной политики. Наиболее крупная работа: "Россия против НАТО: анализ вероятной войны".

10 февраля 2020

Евгения Ким