 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия и Турция нужны друг жругу, - М.Юсин
07:50 11.02.2020

"Российско-турецкий альянс проходит испытание Сирией"
Максим Юсин - об отношениях Москвы и Анкары

"Коммерсантъ FM" от 11.02.2020, 09:18
Ожесточенные боевые действия в сирийской провинции Идлиб до предела обострили отношения между Россией, основным союзником правительства Башара Асада, и Турцией, поддерживающей оппозиционные группировки. Обозреватель "Ъ" Максим Юсин задумался, сможет ли сирийский фактор омрачить отношения между Москвой и Анкарой.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган - пожалуй, самый непредсказуемый и импульсивный из всех международных партнеров Кремля. За последние годы отношения с ним многократно переживали и взлеты, и падения, а в ноябре 2015 года - после того, как турки на границе с Сирией сбили российский бомбардировщик Су-24 - вообще казалось, что Москва и Анкара находятся на пороге вооруженного конфликта.
Пропагандисты на российском телевидении с упоением изображали Эрдогана как главного спонсора сирийских джихадистов, а официальные СМИ оперативно подготовили разоблачительные сюжеты о том, как сын турецкого президента чуть ли не лично организует контрабанду нефти из Сирии с месторождений, находившихся под контролем запрещенного, но тогда еще не разгромленного "Исламского государства".

Потом, правда, ситуация стремительно поменялась. После попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года Эрдоган, убежденный, что за путчистами стояли американцы, резко охладел к Вашингтону и начал сближаться с Москвой. Результатом этого сближения стали регулярные встречи двух президентов, координация политики Москвы и Анкары в Сирии, успешное завершение строительства газопровода "Турецкий-поток-2" и, наконец, закупки в России зенитно-ракетных комплексов С-400, несмотря на неистовое сопротивление и санкции со стороны Вашингтона.
В официальных СМИ о связях семьи Эрдогана с "Исламским государством" и прочими радикалами сразу же забыли – напротив, турецкого лидера стали изображать как потенциального союзника в борьбе с гегемонией США и за многополярный мир.

Но вот сейчас эта идиллия может вновь нарушиться.
Причина - сохраняющиеся, хотя до поры до времени не афишировавшиеся противоречия между Москвой и Анкарой по многим региональным и мировым проблемам. В ливийской гражданской войне Россия и Турция - по разные стороны баррикад, причем Эрдоган ведет себя все более вызывающе и, вопреки международным договоренностям, направляет войска в помощь одной из противоборствующих сторон. В том, что касается украинского конфликта и особенно Крыма, Анкара остается в антироссийском лагере, и в ООН исправно голосует за все резолюции с осуждением Москвы.

Россия и Турция углубляются в Идлиб
Но главный камень преткновения - по-прежнему Сирия, где в последние недели обстановка резко обострилась. Правительственные войска при поддержке российской авиации наступают в провинции Идлиб - последнем оплоте антиасадовской оппозиции, многие группировки которой Анкара вооружает и финансирует. Наступление идет успешно, оборона исламистов рассыпается, сирийская армия берет один населенный пункт за другим и уже подошла к столице провинции - городу Идлиб.
Эрдогана такое развитие событий категорически не устраивает. Во-первых, он не хочет безоговорочного поражения своих клиентов, в которых вложено столько сил и средств. Во-вторых, он опасается потока сотен тысяч новых беженцев - уходить они могут только в Турцию, больше некуда. Анкара перебрасывает через границу свои бронетанковые силы. И уже один раз (удивительно, что только один) турецкие войска вступили в прямое боевое столкновение с сирийской армией.
Эрдоган обвиняет Москву в срыве договоренностей, ранее достигнутых по Идлибу, и угрожает "самостоятельно решить проблему", если до конца февраля сирийские войска не будут отведены от наблюдательных пунктов турецкой армии в "зоне деэскалации".

Свое недовольство политикой России президент Турции демонстрирует, в том числе, и с помощью символических жестов и сигналов. Так, в ходе недавнего визита в Киев он приветствовал солдат почетного караула речевкой "Слава Украине!", которая, как известно, в Кремле вызывает аллергию. Ну и, естественно, заявил о "незаконной аннексии" Крыма.

Пока, впрочем, до открытого конфликта и тем более до разрыва между Москвой и Анкарой дело не дошло. Очевидно, что российско-турецкий альянс проходит очередное испытание Сирией. Но шансы на компромисс есть. В конце концов, для России не столь уж важно, установит ли Асад контроль над всей территорией злосчастного Идлиба или же часть ее останется в зоне влияния Турции. Если для Эрдогана это столь принципиально, если он готов на встречные уступки по другим направлениям, такой вариант, видимо, может обсуждаться.

В конце концов, несмотря на свою непредсказуемость, импульсивность и неуемные геополитические амбиции, Эрдоган сейчас нужен Кремлю.
И Владимир Путин нужен турецкому президенту, у которого в мире не так много союзников. Да и от экономических связей, газовых контрактов, миллионов российских туристов просто так не отмахнешься.

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1581396600
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