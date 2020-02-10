Почти Т7 млрд потратят за три года на содержание канцелярии Елбасы. Пыль в библиотеке протирают золотыми тряпочками?

08:35 11.02.2020

Тулкин Ташимов. В 2020-2022 годах на содержание канцелярии первого президента Казахстана – Елбасы из республиканского бюджета потратят почти Т7 млрд, передает корреспондент агентства.



Согласно закону РК "О республиканском бюджете на 2020-2022 годы", затраты на содержание канцелярии первого президента РК – Елбасы должны составить в 2020 году Т2 269 403 тыс., в 2021 году – Т2 269 403 тыс. и в 2022 году – 2 284 506 тыс. Общая сумма – Т6 823 312 тыс.

Напомним, 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о прекращении своих полномочий на посту главы государства. При этом он остался председателем Совета безопасности, председателем партии Nur Otan, членом Конституционного совета, а также сохранил за собой статус Елбасы ("лидера нации").