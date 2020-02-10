В пучину. Нур-Султан под угрозой затопления

09:52 11.02.2020

Я не могу оценивать работу дренажной системы, потому что это работа акимата. Прежде всего, аким должен дать свою оценку службам. Время покажет - Ильин



Столица Казахстана находится под угрозой подтопления. Более того, многие районы Нур-Султана несколько дней назад уже были подтоплены из-за повышения температуры и дождя. Ситуацию спас мороз. Что ждет столицу и что делать людям, рассказал в кулуарах мажилиса первый заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин, сообщает zakon.kz.



Позавчера погода показала, что многие районы Нур-Султана уже были подтоплены в результате незначительного падения осадков в виде дождя и повышения температурного фона. Сейчас акимату Нур-Султана необходимо усиленно работать по вывозу снегозапасов за пределы, - сказал он.



Он отметил, что помимо вывоза снега в городе должна работать дренажная система и ливневые канализации, которые позволяют своевременно осушать улицы.



Я не могу оценивать работу дренажной системы, потому что это работа акимата. Прежде всего, аким должен дать свою оценку службам. Время покажет. Акимат реализует свои программы, финансируется. Я говорю о том, что пока недостаточно эффективно вывозится снег с территории Нур-Султана. Есть объективные причины, что выпало большое количество осадков и не успевают, техники и люди устают. И есть субъективные причины, что неправильно была налажена работа коммунальных служб на определенных участках. В три раза больше осадков выпало в Нур-Султане, чем в предыдущем году, - прокомментировал он.



Говоря о погоде в этом месяце, Ильин отметил, что снег еще выпадет. Ожидаемый температурный фон - то оттепель, то морозы. А, значит, снег кристаллизируется и повысит свою влажность и массу. А потому, прежде всего, необходимо провести работу с объектами массового пребывания людей и частного домовладения по очистке кровель зданий.



- Жителям частного сектора, прежде всего, необходимо производить самостоятельную очистку своих дворовых территорий. Очисткой прилегающей территории должны заниматься коммунальные службы, - ответил первый заместитель министра.



Татьяна Ковалева, Нур-Султан