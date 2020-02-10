Одиозного ошмякского пограничника Раззакова уволили из вице-премьеров по силовому блоку Киргизии

10:14 11.02.2020

Жениш Разаков снят с должности вице-премьер-министра КР

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11 февраля 2020 - Оксана Гут



Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому принята отставка Разакова Жениша Парпиевича и он освобожден от должности вице-премьер-министра Кыргызской Республики, согласно поданному заявлению.



Акаев: Разаков должен либо извиниться перед народом, либо уйти с должности



Об этом сообщает пресс-служба президента.

Напомним, Жениш Разаков был назначен вице-премьером в 2018 году. Он курировал вопросы границ и ЕАЭС.

В последнее время из-за нерешающихся приграничных проблем на него вылилось много критики. Активисты и жители Баткенской области требовали его отставки. А в Жогорку Кенеше назвали Разакова "слабым звеном".