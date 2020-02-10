Мировая экономика под ударом коронавируса? - В.Катасонов

10:20 11.02.2020

Валентин КАТАСОНОВ | 10.02.2020 |



Народный банк Китая на линии борьбы с эпидемией

Эпидемия коронавируса в Китае продолжает будоражить умы. Каждый день из КНР поступают новости, как с театра боевых действий. Руководство страны мобилизовало на борьбу с эпидемией десятки ведомств и миллионы людей – медиков, военных, полицию, транспортные и спасательные службы. Все чаще среди тех, кто воюет с вирусом, упоминается Центральный банк Китая.



Дело в том, что вирусная эпидемия стала оказывать очень сильное влияние на экономику Поднебесной. При открытии фондовых бирж после китайского нового года биржевые индексы упали на 8 процентов. Это худшее открытие торгов в Китае с 2007 года. Многие промышленные предприятия страны из-за карантина (им охвачено около 60 млн человек) перешли на особый режим работы или вообще закрыты. Снизились пассажирские и грузовые перевозки как внутри страны, так и трансграничные. Потребление углеводородного топлива упало в среднем на 20% в сутки. Цены на потребительские товары в зонах карантина взметнулись вверх; кое-где с полок магазинов исчезли продукты.



Китай может и не выйти на запланированный показатель прироста ВВП. Уже по итогам прошлого года прирост ВВП упал до 6,1% (самый низкий уровень за почти три десятилетия). В Пекине списали это на торговую войну с Америкой. Эксперты полагали, что нижней планкой показателя экономического роста в текущем году станет прирост 5,6%, но Академия наук КНР дает более низкие оценки прироста ВВП – около 5%. По итогам первого квартала ожидают прирост не более 4%. Аналитики банка Goldman Sachs, рейтинговых агентств Fitch, S&P и др. называют похожие цифры.



Чтобы спасти страну от экономических последствий эпидемии, китайскому руководству потребовалась поддержка Центробанка. Вклад Народного банка Китая (НБК) в борьбу с коронавирусом выражается в первую очередь в том, что он проводит "позитивные психологические интервенции". 7 февраля заместитель председателя НБК Пань Гуншен заявил, что негативное влияние фактора вируса на экономику не выйдет за пределы первого квартала. Возникшее отставание будет наверстано в последующие три квартала года. Народный банк Китая будет поддерживать достаточную ликвидность и углублять реформы процентных ставок, добавил чиновник Центробанка. "Прочный фундамент экономики Китая в долгосрочной перспективе не претерпит изменений, несмотря на вспышку пневмонии, вызываемой коронавирусом", – цитирует "Синьхуа" слова Пань Гуншена.

Надо отдать должное китайскому Центробанку. Он не ограничивается обещаниями. Уже есть конкретные действия. НБК влил в экономику через операции репо на минувшей неделе 1,7 трлн юаней (242,7 млрд долларов), чтобы поддержать уверенность и снизить ряд ставок на рынках. По оценкам экспертов, реальная величина поддержки более скромная: чистый приток ликвидности (новые кредиты минус погашения) составит 900 млрд юаней, или 128 млрд долларов в пересчете по курсу. Этого недостаточно, чтобы пресечь кризисные явления в банковской сфере и на биржевых площадках. По оценке S&P Global Ratings, из-за эпидемии объем "проблемных" кредитов в банковской системе КНР может вырасти на 5,6 триллиона юаней. Банки недосчитаются платежей на сумму, сопоставимую с ВВП Нидерландов (803 млрд долларов). Китайскому Центробанку предстоят новые вливания в китайскую экономику, которые можно назвать "количественными смягчениями с китайской спецификой" (ликвидность вбрасывается в экономику не с помощью покупки долговых бумаг, а путем выдачи разных кредитов коммерческим банкам).



Одновременно китайский ЦБ планирует проводить курс на дальнейшее снижение процентных ставок в банковском секторе. Процентным ориентиром для китайских банков служит устанавливаемая Народным банком Китая ставка по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate), которая на сегодняшний день составляет 4,15%. Китайский Центробанк крайне редко меняет эту ставку (впервые за несколько лет он ее понизил в ноябре прошлого года на символические 0,05 процентных пункта). И вот теперь эксперты полагают, что НБК может пойти отнюдь не на символическое снижение ставки LPR. 20 февраля этот вопрос будет решаться на заседании Центробанка по вопросу о ставке.



Заместитель председателя Центробанка Пань Гуншен не исключает также, что НБК может понизить нормативы резервирования для коммерческих банков, чтобы увеличить их кредитный потенциал.



Скорее всего, будет продолжаться ослабление валютного курса юаня. Напомню, что 15 января межу Вашингтоном и Пекином было заключено торговое соглашение. Накануне его подписания Вашингтон объявил, что снимает с Китая обвинения в валютных манипуляциях. США несколько лет квалифицировали Китай как главного в мире "валютного манипулятора", сознательно снижающего курс своей валюты для повышения международной конкурентоспособности китайской экономики. Однако в течение пяти месяцев до подписания торгового соглашения НБК последовательно повышал курс юаня. Вашингтону пришлось снять с Китая обвинение, и вот через несколько дней после подписания торгового соглашения юань опять начал падать. Сегодня за один доллар дают более 7 юаней. Ожидают, что в следующем месяце может быть 7,2 юаня. Пекин объясняет это фактором коронавируса. Вашингтон выражает недовольство.



Впрочем, до официальных обвинений Пекина американцами в валютных манипуляциях пока не дошло. Вашингтон проявляет сдержанность. Дело в том, что коронавирус поставил под удар всю мировую экономику, в том числе американскую. Фактор вируса, по оценкам рейтингового агентства Fitch, может снизить прирост мирового ВВП на величину от 0,5 до 0,8 процентных пункта (в абсолютном выражении на 4-6 трлн долларов). И дело даже не в возможных потерях нескольких триллионов долларов, а в том, что коронавирус может стать триггером мирового кризиса. Накопленные в мировой экономике дисбалансы столь велики, что для ее обвала достаточно любого "чиха".

Сейчас в Китае к борьбе с вирусным кризисом кроме Центробанка подключены и некоторые другие государственные банки. Так, Государственный банк развития Китая (China Development Bank) планирует выпустить специальные облигации на 14,25 млрд юаней (около 2 млрд долл.), средства от размещения которых направят на борьбу с эпидемией.



И еще один неожиданный аспект проблемы. НБК уже давно говорит о планах создания цифрового юаня – постепенной замены наличной китайской валюты валютой цифровой. Сейчас реализация этих планов может резко ускориться. Ряд экспертов заявили, что коронавирус может передаваться через бумажные деньги и монеты. У китайского Центробанка появился аргумент для ликвидации наличного денежного оборота в стране. Этот аргумент может использоваться и центробанками других стран.